Générateur de Vidéo d'Introduction Immobilière : Présentez les Propriétés avec Facilité

Boostez l'engagement pour les annonces immobilières et les profils d'agents. Créez facilement des vidéos personnalisées qui captivent les audiences en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes 'profil d'agent' pour améliorer le branding personnel d'un agent immobilier, destinée aux clients recherchant une représentation fiable et expérimentée. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle soignée et accessible avec une voix off claire et confiante, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'agent ou guider les spectateurs à travers leur philosophie.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo invitante de 60 secondes 'Portes Ouvertes' pour promouvoir une propriété unique, attirant la communauté locale et les acheteurs potentiels. Le style de la vidéo doit être chaleureux et informatif, avec des transitions fluides entre les pièces et une musique de fond subtile et accueillante, et incorporer le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir la narration avec des images de style de vie.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'introduction immobilière de 15 secondes 'générateur de vidéo d'intro immobilière' pour la chaîne YouTube d'une marque, visant à capturer immédiatement de nouveaux spectateurs. Cette 'Intro YouTube' doit être énergique et marquée avec des coupes rapides et un signal audio mémorable, en utilisant pleinement les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et cohérente.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo d'Introduction Immobilière

Créez rapidement et facilement des vidéos d'introduction immobilières captivantes avec notre plateforme intuitive, conçue pour captiver votre audience et présenter les propriétés avec un flair professionnel.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Immobilier
Choisissez parmi notre collection diversifiée de modèles de vidéos immobilières, offrant une base professionnelle pour votre introduction.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Propriété
Intégrez facilement vos photos personnalisées et les informations spécifiques de la propriété, garantissant que votre vidéo soit unique et pertinente.
3
Step 3
Générez une Narration AI
Améliorez votre introduction avec une narration claire et engageante en utilisant notre génération de voix off AI à partir de votre script préparé.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Préparez votre vidéo pour n'importe quelle plateforme en sélectionnant les ratios d'aspect optimaux et en exportant en haute qualité pour plusieurs formats vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages de Clients Immobiliers

Produisez facilement des vidéos de témoignages convaincants de clients satisfaits pour renforcer la confiance et la crédibilité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos marketing immobilières professionnelles ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen pour l'immobilier permet aux agents de produire facilement des vidéos marketing immobilières de haute qualité. Notre plateforme intuitive utilise l'assistance AI et les capacités de transformation de texte en vidéo pour transformer rapidement les scripts en contenu visuel engageant.

HeyGen propose-t-il des modèles pour divers besoins en vidéos immobilières ?

Oui, HeyGen offre une gamme diversifiée de modèles de vidéos immobilières, allant des vidéos d'annonces immobilières aux vidéos engageantes de portes ouvertes et de profils d'agents. Ces modèles personnalisables, combinés à notre éditeur en ligne, vous aident à créer du contenu vidéo de marque efficacement.

Puis-je intégrer des avatars AI dans mes vidéos promotionnelles immobilières ?

Absolument, HeyGen vous permet d'intégrer des avatars AI réalistes dans votre contenu vidéo promotionnel immobilier, améliorant ainsi votre branding personnel. Vous pouvez personnaliser ces avatars AI et utiliser la génération de voix off pour transmettre votre message efficacement.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos immobilières pour les plateformes de réseaux sociaux ?

HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos immobilières captivantes optimisées pour les réseaux sociaux, y compris YouTube Shorts et Instagram Reels. Notre plateforme offre le redimensionnement des ratios d'aspect et l'intégration de photos personnalisées pour garantir que votre contenu soit superbe partout.

