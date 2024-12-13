Créateur de Vidéos Explicatives Immobilières : Vendez des Maisons Plus Rapidement

Créez des vidéos explicatives immobilières captivantes qui séduisent les prospects. Notre plateforme alimentée par l'AI transforme le texte en vidéo sans effort, boostant vos annonces.

Pour les primo-accédants, imaginez une vidéo explicative immobilière de 45 secondes qui démystifie les complexités des comptes séquestres. Cette vidéo devrait adopter un style visuel amical et clair, enrichi de graphiques animés engageants, et bénéficier des avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière autoritaire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo d'annonce de 30 secondes convaincante est nécessaire pour les acheteurs potentiels, mettant en lumière les commodités clés et le caractère unique d'une nouvelle propriété. Son esthétique devrait être moderne et énergique, complétée par une bande sonore professionnelle et des superpositions de texte dynamiques, facilement assemblées à l'aide des divers modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo témoignage de 60 secondes conçue pour les futurs clients immobiliers, mettant en vedette un vendeur véritablement satisfait partageant son expérience réussie. L'audio doit transmettre sincérité et confiance, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration soignée qui complète les visuels authentiques.
Exemple de Prompt 3
Les agents immobiliers cherchant à renforcer leur image de marque sur les réseaux sociaux peuvent créer une vidéo explicative animée percutante de 15 secondes. En employant un style visuel vibrant avec des coupes rapides et une musique de fond contemporaine, les utilisateurs peuvent tirer parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des visuels convaincants et maintenir la cohérence de la marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos explicatives immobilières

Créez facilement des vidéos explicatives immobilières engageantes. Transformez les annonces de propriétés en présentations dynamiques et professionnelles pour captiver votre audience et mettre en valeur chaque détail.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une collection diversifiée de modèles de vidéos prêts à l'emploi conçus pour l'immobilier. Lancez votre projet avec une scène structurée professionnellement qui s'aligne avec la présentation de votre propriété.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Ajoutez facilement vos photos et vidéos de propriété. Notre vaste bibliothèque de médias/stock vous permet également d'intégrer des ressources stock de haute qualité pour enrichir votre vidéo explicative.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Personnalisez
Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter une narration professionnelle à votre vidéo. Personnalisez les scripts, sélectionnez des voix AI, et marquez votre vidéo avec votre logo et vos couleurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo explicative en ajustant les ratios d'aspect pour différentes plateformes. Utilisez le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect pour télécharger votre vidéo dans divers formats, prête à être partagée sur les réseaux sociaux ou votre site web.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez Efficacement les Témoignages de Clients

Développez des vidéos témoignages puissantes qui renforcent la confiance et démontrent la satisfaction des clients avec vos services.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer une vidéo explicative immobilière convaincante avec HeyGen ?

Exploitez la plateforme alimentée par l'AI de HeyGen pour produire rapidement des vidéos explicatives immobilières professionnelles. Utilisez nos nombreux modèles de vidéos et avatars AI pour mettre en valeur les propriétés et transmettre efficacement les messages clés pour les vidéos d'annonces ou les visites virtuelles.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un éditeur vidéo en ligne efficace pour les professionnels de l'immobilier ?

HeyGen simplifie la production vidéo avec ses outils intuitifs de glisser-déposer et sa fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script. Notre montage basé sur le cloud assure un flux de travail fluide, vous permettant de créer des vidéos explicatives animées et du contenu pour les réseaux sociaux sans effort.

HeyGen peut-il aider à marquer mes vidéos immobilières pour un message cohérent ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans chaque vidéo immobilière. Cela garantit la cohérence à travers vos vidéos témoignages et tout autre contenu marketing.

HeyGen propose-t-il des voix off professionnelles et des ressources stock pour le contenu immobilier ?

Oui, HeyGen propose une génération avancée de voix off pour ajouter une touche professionnelle à vos vidéos immobilières, ainsi qu'une riche bibliothèque de médias et de ressources stock. Cela vous permet de créer des vidéos d'annonces de haute qualité ou des visites virtuelles sans avoir besoin de ressources externes.

