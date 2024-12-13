Maîtrisez la Formation avec Notre Créateur de Vidéos de Renforcement de la Préparation
Créez rapidement des vidéos d'apprentissage en ligne engageantes et du contenu de formation d'entreprise avec des avatars AI pour améliorer la préparation des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les employés actuels ayant besoin de comprendre une mise à jour cruciale d'un processus ou une nouvelle fonctionnalité logicielle, créez une vidéo d'apprentissage en ligne concise de 60 secondes. Utilisez la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour livrer un contenu informatif et facile à suivre, enrichi de texte à l'écran et de graphiques modernes.
Produisez une vidéo animée dynamique de 30 secondes pour des clients potentiels, mettant en avant les avantages d'un nouveau service. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un récit visuel captivant qui attire l'attention, complété par une voix off énergique, afin de susciter l'intérêt pour vos offres et d'optimiser vos efforts de production vidéo.
Comment délivreriez-vous un rappel de sécurité vital ou une brève mise à jour de projet aux membres de l'équipe interne ? Envisagez de générer une vidéo rapide de renforcement de la préparation de 20 secondes. Utilisez la génération de voix off réaliste de HeyGen pour transmettre un message clair et autoritaire dans un format de vidéo en tête parlante, garantissant une compréhension et une conformité immédiates.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Efficacité de la Formation avec l'AI.
Exploitez la vidéo alimentée par l'AI pour améliorer significativement l'engagement et la rétention des apprenants, assurant un meilleur renforcement de la préparation.
Échelle de Production de Contenu d'Apprentissage en Ligne.
Développez et livrez rapidement des vidéos d'apprentissage en ligne et des cours de formation à un public mondial avec l'efficacité de l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus créatif pour les vidéos de formation ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation captivantes en transformant des scripts en vidéos animées dynamiques avec des avatars AI réalistes. Cela simplifie la production vidéo, vous permettant de vous concentrer sur le contenu pédagogique tandis que HeyGen s'occupe de la narration visuelle.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour le contenu d'apprentissage en ligne ?
HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos AI pour l'apprentissage en ligne en combinant une technologie avancée de synthèse vocale avec des avatars AI personnalisables et des modèles préconstruits. Cela permet une création rapide de vidéos d'apprentissage en ligne professionnelles complètes avec des sous-titres automatiques, rendant le contenu accessible et engageant.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos en tête parlante engageantes pour la formation en entreprise ?
Absolument, HeyGen est spécialement conçu pour générer des vidéos en tête parlante de haute qualité pour la formation en entreprise en utilisant sa gamme diversifiée d'avatars AI. Vous pouvez personnaliser les voix off et appliquer des contrôles de marque, garantissant que votre créateur de vidéos de formation produit un contenu cohérent et professionnel.
Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo pour l'onboarding des nouveaux employés ?
HeyGen simplifie la production vidéo pour l'onboarding en offrant des outils intuitifs comme un enregistreur d'écran et une fonctionnalité robuste de texte-à-vidéo, vous permettant de créer rapidement des vidéos explicatives. Cela permet une création efficace de vidéos de renforcement de la préparation, assurant que les nouveaux employés sont efficacement introduits à la culture et aux processus de l'entreprise.