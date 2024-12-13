Créateur de Vidéos en Ligne : Améliorez Votre Performance de Préparation
Créez facilement des publicités marketing et des vidéos explicatives captivantes en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Produisez une vidéo promo dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, mettant en avant le lancement d'un nouveau produit. La vidéo doit comporter des coupes rapides, des couleurs vives et une musique de fond entraînante, créant une ambiance engageante et moderne. Exploitez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement votre message marketing en visuels captivants, en faisant un éditeur de vidéo en ligne efficace.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux éducateurs, formateurs et créateurs de contenu, illustrant un processus technique complexe étape par étape. L'approche visuelle doit être claire et professionnelle, avec des enregistrements d'écran et des graphiques simples, soutenus par une voix off amicale et articulée semblable à celle d'un humain. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour tout le contenu parlé, rendant le tutoriel du logiciel de montage vidéo complet et facile à suivre.
Créez une vidéo de 30 secondes riche en visuels et expérimentale pour les artistes numériques, animateurs et producteurs vidéo indépendants, explorant une nouvelle technique d'outil de graphisme en mouvement. Employez des visuels abstraits, des transitions fluides et un design sonore percutant pour transmettre un sentiment d'innovation et de créativité. Intégrez de manière transparente une voix AI puissante et dramatique en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, ajoutant une couche supplémentaire de profondeur et de professionnalisme à votre court clip viral.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI.
Améliorez les programmes de formation et améliorez la rétention des connaissances au sein de votre personnel avec du contenu vidéo alimenté par l'AI.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Produisez plus de cours éducatifs et étendez votre portée à un public mondial grâce à une création de vidéos AI efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création de contenu. Il permet aux utilisateurs de générer des vidéos professionnelles à partir de scripts textuels, en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité.
Quels outils avancés de montage vidéo HeyGen propose-t-il pour la personnalisation ?
HeyGen offre des outils de montage vidéo complets, permettant aux utilisateurs d'ajouter facilement des sous-titres et des légendes, d'appliquer des superpositions et même de supprimer les arrière-plans des vidéos. Vous pouvez également personnaliser les vidéos avec des modèles spécifiques à votre marque et ajuster les ratios d'aspect pour divers contenus sur les réseaux sociaux.
HeyGen peut-il aider à créer du contenu engageant pour les plateformes de médias sociaux ?
Absolument ! HeyGen est idéal pour générer divers contenus pour les réseaux sociaux, y compris des clips viraux courts, des vidéos YouTube & Shorts, des publicités marketing et des vidéos explicatives. Son design intuitif et ses modèles en font un puissant générateur de vidéos promotionnelles.
HeyGen est-il un créateur de vidéos en ligne accessible pour la collaboration en équipe ?
Oui, HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos entièrement en ligne, accessible de n'importe où grâce au stockage cloud. Il prend également en charge les fonctionnalités de collaboration, facilitant la gestion d'équipe et le partage de projets.