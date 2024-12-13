Générateur de Vidéos Tutoriels Rapides : Créez des Guides Rapides et Engagés

Créez des tutoriels vidéo convaincants étape par étape en quelques minutes. Transformez simplement votre script en contenu vidéo engageant avec notre fonctionnalité avancée de Texte-en-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative d'une minute ciblant les équipes techniques internes, clarifiant un flux de travail technique complexe. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour une présentation professionnelle, soutenue par des visuels dynamiques de la bibliothèque multimédia, créant une expérience de Créateur de Vidéo Tutoriel AI engageante qui simplifie les détails complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo 'comment faire' de 60 secondes pour les clients existants, mettant en avant une fonctionnalité avancée du produit. Utilisez des modèles et des scènes vibrants pour capter l'attention, avec une conversion texte-en-vidéo précise à partir de la narration du script, garantissant une expérience vidéo 'comment faire' claire et engageante sans nécessiter de compétences avancées en montage vidéo.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo rapide de 30 secondes pour les professionnels occupés, illustrant la configuration simplifiée d'un nouvel outil. Cette vidéo explicative doit présenter un style visuel élégant et rapide, complété par des sous-titres/captions générés automatiquement pour l'accessibilité, rendant la création vidéo simplifiée et facilement compréhensible pour un aperçu rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Tutoriels Rapides

Créez facilement des tutoriels vidéo professionnels et engageants étape par étape en quelques minutes, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.

1
Step 1
Enregistrez ou Importez Votre Contenu
Utilisez l'enregistreur d'écran et de webcam intégré pour capturer vos étapes de tutoriel, ou importez facilement des médias existants depuis votre appareil.
2
Step 2
Sélectionnez des Présentateurs AI et des Modèles
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de présentateurs vidéo AI et de modèles vidéo personnalisables pour structurer le flux visuel de votre tutoriel.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez la clarté en générant une voix off AI pour votre script et en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions précis à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre tutoriel en appliquant les ratios d'aspect souhaités et exportez-le facilement pour le partager sur diverses plateformes et auprès de différents publics.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation en Entreprise

Offrez des tutoriels vidéo étape par étape percutants qui augmentent considérablement l'engagement et améliorent la rétention des connaissances pour votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il les présentateurs vidéo AI pour créer des vidéos tutoriels captivantes ?

HeyGen vous permet d'intégrer des avatars humains AI réalistes en tant que présentateurs vidéo professionnels AI dans vos vidéos tutoriels. Cette capacité simplifie la création de contenu engageant, vous permettant de générer des tutoriels vidéo étape par étape efficacement sans avoir besoin de filmer des acteurs en direct.

HeyGen peut-il aider à générer des vidéos tutoriels rapides à partir de simples invites textuelles ?

Absolument. HeyGen simplifie le processus de création de vidéos tutoriels rapides en transformant des invites textuelles en contenu vidéo soigné. Avec des fonctionnalités comme la voix off générée par AI et les sous-titres automatiques, vous pouvez produire des vidéos 'comment faire' professionnelles même sans compétences en montage vidéo.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour l'enregistrement d'écran et le montage dans la création de vidéos tutoriels ?

HeyGen offre un enregistreur d'écran intégré et un enregistreur de webcam, essentiels pour capturer des actions d'écran détaillées pour vos vidéos tutoriels. Après l'enregistrement, vous pouvez utiliser le puissant éditeur vidéo AI pour améliorer vos séquences, garantissant que votre documentation vidéo est claire et professionnelle.

Comment les utilisateurs peuvent-ils assurer la cohérence de la marque dans toutes les vidéos tutoriels créées avec HeyGen ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant de télécharger des éléments de marque tels que des logos et des couleurs pour maintenir la cohérence. Vous pouvez personnaliser les éléments des vidéos tutoriels en utilisant divers modèles vidéo, garantissant que votre production s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

