Générateur de Vidéos de Formation Rapide : Créez des Cours Engagés Rapidement

Transformez des scripts textuels en vidéos de formation dynamiques et engageantes instantanément grâce à des capacités avancées de conversion de texte en vidéo.

Créez une vidéo explicative de produit convaincante de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment générer rapidement du contenu marketing attrayant. Le style visuel doit être moderne et net, avec des graphiques animés et du texte à l'écran synchronisé avec une voix off professionnelle. Utilisez la fonctionnalité puissante de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement vos idées en une vidéo soignée, garantissant une expérience utilisateur fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration engageante de 90 secondes pour les nouvelles recrues des équipes L&D, conçue pour présenter la culture d'entreprise et les processus clés. La vidéo doit adopter un style visuel amical et accueillant, avec un avatar AI accessible présentant les informations sur des scènes de fond personnalisées. Exploitez les avatars AI de HeyGen et les divers modèles et scènes pour personnaliser l'expérience et rendre les informations complexes facilement compréhensibles pour un nouveau public.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo vibrante de 45 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, offrant des conseils rapides pour améliorer l'engagement vidéo. Le style visuel et audio doit être rapide, coloré et énergique, incorporant des transitions dynamiques et une musique de fond entraînante, complétée par des sous-titres clairs. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels accrocheurs qui résonnent avec votre public cible et ajoutez facilement des sous-titres pour une accessibilité accrue.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un guide concis de 75 secondes pour les personnes férues de technologie apprenant de nouvelles fonctionnalités logicielles, démontrant une fonction spécifique étape par étape. L'esthétique visuelle doit être épurée, didactique et professionnelle, utilisant des enregistrements d'écran entrecoupés de superpositions de texte et une voix off calme et autoritaire. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour un visionnage optimal sur divers appareils et adaptez-vous à partir de modèles et de scènes existants pour rationaliser la création de ce contenu génératif AI percutant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation Rapide

Générez efficacement des vidéos de formation engageantes et alimentées par AI. Transformez du texte en contenu vidéo professionnel avec des avatars AI personnalisables et des voix off en quelques minutes.

1
Step 1
Tapez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre contenu de formation directement dans l'éditeur. Notre plateforme convertit instantanément votre script en une vidéo, prête pour une personnalisation supplémentaire grâce à notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles professionnels. Ces visuels vous aident à transmettre votre message efficacement.
3
Step 3
Personnalisez la Voix et les Visuels
Ajoutez une voix off AI dans plusieurs langues et intégrez des éléments de marque. Affinez les visuels, la musique de fond et ajoutez des sous-titres pour une communication claire.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Une fois satisfait, générez votre vidéo de formation de haute qualité. Téléchargez-la facilement au format MP4 ou utilisez des options de partage intelligentes pour rationaliser vos flux de production vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Clips d'Instruction Rapides

.

Générez instantanément des vidéos et clips d'instruction courts et engageants, parfaits pour un transfert de connaissances rapide et les plateformes sociales.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?

La plateforme intuitive de HeyGen vous permet de transformer rapidement des invites textuelles en contenu vidéo généré par AI. Vous pouvez facilement taper votre script, et notre AI avancée gère la production visuelle, y compris les avatars AI et l'audio synchronisé.

Puis-je personnaliser les avatars AI et les visuels dans mes vidéos HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos avatars AI et visuels. Vous pouvez choisir parmi divers avatars numériques, appliquer des filtres et intégrer vos propres médias pour créer une vidéo générée par AI vraiment unique qui s'aligne avec votre marque.

Quels types de vidéos puis-je créer rapidement avec l'AI de HeyGen ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement une large gamme de vidéos, des vidéos de formation dynamiques et des guides pratiques aux vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Notre vaste bibliothèque de modèles et d'outils AI génératifs rationalise vos flux de production vidéo.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour le contenu vidéo ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue robuste, vous permettant de créer des vidéos avec des voix off AI diversifiées. Cette capacité garantit que votre contenu vidéo, qu'il soit destiné à la formation ou à d'autres fins, peut atteindre efficacement un public mondial.

