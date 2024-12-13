Créateur de Vidéos de Mise à Jour Trimestrielle pour des Rapports Engagés

Fournissez des mises à jour trimestrielles captivantes qui améliorent les relations avec les investisseurs, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour rationaliser votre flux de travail.

Créez une vidéo de développement trimestrielle concise d'une minute pour les équipes internes et les chefs de projet, mettant en avant les progrès et les prochaines étapes. Le style visuel doit être épuré et axé sur les données, soutenu par une voix off AI professionnelle mais encourageante pour assurer une communication claire et favoriser la collaboration en équipe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'entreprise engageante d'une minute et demie pour les parties prenantes externes et les investisseurs potentiels, mettant en avant les réalisations récentes et les perspectives futures. Utilisez un style visuel élégant et de haute production avec des transitions de scènes dynamiques, en utilisant des sous-titres auto-générés clairs pour améliorer l'accessibilité et renforcer les messages clés dans cette présentation vidéo cruciale.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo informative de deux minutes pour les nouveaux employés, simplifiant les communications internes concernant les rôles départementaux et les objectifs du troisième trimestre. La présentation doit être accessible, utilisant divers avatars AI pour représenter différents départements, rendant l'information complexe digeste avec un ton amical et conversationnel.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique d'une minute de mise à jour trimestrielle pour les équipes marketing et ventes, axée sur les nouvelles fonctionnalités des produits et les insights du marché. Adoptez un style visuel moderne et vibrant avec des séquences vidéo intégrées et des scènes vidéo personnalisables pour illustrer efficacement les innovations, en veillant à ce que le message soit puissamment délivré en utilisant le Text-to-video à partir du script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour Trimestrielle

Créez sans effort des vidéos de mise à jour trimestrielle professionnelles et engageantes pour informer les parties prenantes et renforcer le moral de l'équipe.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Commencez par choisir parmi nos divers modèles et scènes, offrant un départ professionnel et efficace pour votre vidéo de mise à jour trimestrielle.
2
Step 2
Intégrez des Éléments AI
Donnez vie à votre message en intégrant des avatars AI pour présenter vos mises à jour clés, ajoutant une touche dynamique et engageante à votre présentation.
3
Step 3
Affinez Votre Contenu
Améliorez votre narration avec une génération de voix off claire ou en ajoutant votre propre audio, en veillant à ce que chaque détail de votre rapport trimestriel soit articulé efficacement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en utilisant le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect, l'optimisant pour toute plateforme et partagez en toute confiance votre présentation trimestrielle engageante.

Cas d'Utilisation

Créez des Résumés Trimestriels Engagés

Produisez rapidement des extraits vidéo engageants à partir des mises à jour trimestrielles, parfaits pour partager des points forts sur diverses plateformes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de mise à jour trimestrielle à partir de texte ?

Le générateur de texte en vidéo de HeyGen simplifie la transformation de vos scripts en vidéos de mise à jour trimestrielle soignées. Il vous suffit d'entrer votre texte, de choisir parmi divers avatars AI et acteurs vocaux AI, et HeyGen génère des présentations vidéo professionnelles complètes avec des voix off AI et des scènes vidéo personnalisables, rendant le processus sans effort.

Puis-je personnaliser les avatars AI et les acteurs vocaux AI pour maintenir la cohérence de la marque dans mes vidéos d'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour les avatars AI et les acteurs vocaux AI, vous permettant de les aligner parfaitement avec l'identité de votre marque pour les projets de création de vidéos d'entreprise. Cela garantit des vidéos cohérentes et engageantes qui reflètent le style unique de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen propose-t-il pour une expérience d'éditeur vidéo en ligne efficace ?

HeyGen est un éditeur vidéo en ligne avancé offrant des fonctionnalités techniques clés pour améliorer l'efficacité. Il inclut la génération automatique de sous-titres pour l'accessibilité, le doublage AI pour une portée mondiale, et une bibliothèque multimédia avec support de stock, le tout intégré dans un flux de travail fluide pour créer des vidéos engageantes de haute qualité.

HeyGen prend-il en charge la collaboration en équipe pour la création et l'édition de présentations vidéo ?

Oui, HeyGen est conçu pour une collaboration en équipe fluide, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur des présentations vidéo. Cette fonctionnalité simplifie le processus de révision et d'édition, facilitant la création de vidéos de mise à jour trimestrielle soignées et d'autres contenus d'entreprise de manière efficace.

