Générateur de Vidéo de Mise à Jour Trimestrielle : Créez des Rapports d'Affaires Dynamiques

Transformez des données arides en rapports vidéo captivants sans effort. Utilisez des modèles & scènes alimentés par l'AI pour captiver les parties prenantes et améliorer les communications internes.

Créez une vidéo de communication interne d'une minute pour les chefs de département, servant de générateur de vidéo de mise à jour trimestrielle complète, qui met clairement en évidence les principaux indicateurs et réalisations. Le style visuel doit être élégant et professionnel, incorporant des visuels basés sur les données à partir des "Modèles & scènes" de HeyGen pour transmettre l'information efficacement, complété par une voix off claire et confiante des "avatars AI".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 90 secondes pour les parties prenantes externes et les investisseurs, transformant une présentation standard de rapport trimestriel d'entreprise en un récit visuel percutant. En utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, la vidéo doit présenter des graphiques soignés et professionnels et une "Génération de voix off" autoritaire pour articuler la performance financière et la direction stratégique, en soulignant comment les "modèles alimentés par l'AI" simplifient le processus de création.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 2 minutes pour les équipes produit et R&D, détaillant la dernière feuille de route de développement trimestrielle. Cette vidéo, fonctionnant comme un Générateur de Vidéo de Développement Trimestriel, doit employer un style visuel dynamique et informatif avec des visuels explicatifs clairs tirés de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock", garantissant que les "Sous-titres/légendes" améliorent la compréhension pour tous les spectateurs, fournissant un aperçu complet semblable à des diaporamas et présentations vivants.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'annonce concise de 45 secondes pour toute l'entreprise, servant de générateur de vidéo de mise à jour trimestrielle rapide, célébrant les réalisations du trimestre avec une image de marque cohérente. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique, de marque et professionnel, avec des "avatars AI" engageants délivrant un message via la "Génération de voix off", le tout construit sur des "Modèles & scènes" disponibles pour maintenir l'identité de l'entreprise.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Mise à Jour Trimestrielle

Transformez sans effort vos indicateurs clés et rapports en présentations vidéo captivantes pour informer les parties prenantes et améliorer les communications internes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Prêt à l'Emploi
Lancez votre vidéo de mise à jour trimestrielle en sélectionnant parmi une gamme de modèles professionnels prêts à l'emploi. Notre fonctionnalité Modèles & scènes aide à structurer instantanément votre présentation.
2
Step 2
Entrez Votre Script
Il vous suffit de coller votre script de rapport trimestriel, et notre Générateur de Texte en Vidéo, alimenté par Texte-en-vidéo à partir de script, convertira automatiquement votre texte en scènes vidéo dynamiques.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI
Améliorez votre vidéo avec des Avatars AI réalistes pour présenter vos indicateurs clés. Nos avatars AI offrent une touche humaine professionnelle sans besoin de tournage traditionnel.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Assurez la cohérence de la marque en appliquant vos logos et couleurs d'entreprise grâce à nos contrôles de branding robustes. Finalisez votre vidéo et exportez-la facilement pour distribution.

Cas d'Utilisation

Délivrez des Messages Inspirants de Leadership

Créez des messages vidéo percutants de la part de la direction pour motiver les équipes et les parties prenantes sur les objectifs futurs et la direction stratégique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise à jour trimestrielle en utilisant la technologie texte-en-vidéo ?

Le puissant Générateur de Texte en Vidéo de HeyGen vous permet de transformer directement votre script de rapport trimestriel en une vidéo dynamique. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen génère un contenu professionnel avec des acteurs vocaux AI et des scènes personnalisables, rationalisant efficacement vos besoins en générateur de vidéo de mise à jour trimestrielle.

HeyGen peut-il utiliser des Avatars AI pour présenter notre Présentation de Rapport Trimestriel d'Entreprise ?

Absolument. HeyGen intègre des technologies avancées d'Avatars AI et d'Acteurs Vocaux AI, vous permettant de présenter des intervenants réalistes pour votre Présentation de Rapport Trimestriel d'Entreprise. Cela améliore l'engagement et délivre vos indicateurs clés avec une touche professionnelle et soignée.

Quel type de personnalisation est disponible avec les modèles alimentés par l'AI de HeyGen pour les communications internes ?

HeyGen propose une large gamme de modèles alimentés par l'AI et de scènes personnalisables, parfaits pour des communications internes engageantes. Vous pouvez facilement appliquer vos contrôles de branding, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer que chaque projet de générateur de vidéo de développement trimestriel s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise.

HeyGen est-il adapté aux utilisateurs sans expérience approfondie en montage vidéo pour créer des rapports professionnels ?

Oui, HeyGen est conçu comme un éditeur vidéo en ligne intuitif qui ne nécessite aucune expérience préalable en montage. Avec sa bibliothèque de modèles prêts à l'emploi et son interface conviviale, vous pouvez rapidement produire des vidéos professionnelles et dynamiques pour vos mises à jour et présentations trimestrielles.

