Créateur de Vidéos de Développement Trimestriel pour des Mises à Jour Engagées

Transformez facilement vos scripts en vidéos de mise à jour trimestrielle captivantes. Exploitez notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir du script pour améliorer les communications internes et impressionner les investisseurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 2 minutes pour les parties prenantes et les responsables techniques, mettant en avant les dernières vidéos de lancement de fonctionnalités et les avancées techniques significatives. Adoptez un style visuel élégant et axé sur les données avec des graphiques animés professionnels et des sous-titres clairs. Le récit doit être généré de manière fluide en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir du script, assurant une articulation précise des détails complexes pour les présentations aux investisseurs.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo produit engageante de 60 secondes pour les clients, axée sur la démonstration d'une nouvelle fonctionnalité logicielle et l'éducation des clients. Le style visuel doit être dynamique et convivial, mettant en avant les avantages du produit à travers des scènes dynamiques de la bibliothèque de Modèles & scènes, enrichies par un support média/stock convaincant. Le ton général doit être amical et accessible, guidant les utilisateurs à travers la nouvelle fonctionnalité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo récapitulative de 45 secondes sur les progrès mensuels, destinée aux chefs de projet et aux responsables d'équipe, mettant en avant les réalisations collaboratives et les étapes clés du développement. Le style visuel et audio doit être moderne et efficace, utilisant des éléments de marque cohérents et des transitions dynamiques, optimisés avec le redimensionnement & exportation de l'Aspect-ratio pour diverses plateformes internes. Une génération de voix off professionnelle doit assurer clarté et impact dans la transmission des efforts de collaboration d'équipe.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Développement Trimestriel

Créez sans effort des vidéos professionnelles de développement trimestriel avec l'AI, simplifiant les communications internes et les mises à jour pour les parties prenantes pour des résultats engageants.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez votre script de mise à jour trimestrielle dans l'éditeur. Utilisez la fonctionnalité 'Texte-en-vidéo à partir du script' pour transformer instantanément votre texte en une ébauche de vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une variété de 'Modèles & scènes' conçus professionnellement pour structurer votre contenu, ou incorporez des 'avatars AI' pour présenter vos mises à jour de développement clés.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Branding
Incorporez les 'Contrôles de branding' de votre entreprise, y compris les logos, polices et couleurs, pour garantir que votre rapport trimestriel maintienne une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Générez et Partagez
Générez votre vidéo finale, qui peut inclure des 'Sous-titres/captions' automatiques pour l'accessibilité. Exportez et partagez facilement votre vidéo de développement trimestriel soignée avec les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Présentations Convaincantes pour les Parties Prenantes

Transformez les rapports de développement trimestriels en présentations inspirantes qui communiquent efficacement les progrès et motivent les équipes internes ou les investisseurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentées par l'AI à partir d'un script ?

HeyGen révolutionne la production vidéo en vous permettant de transformer du texte en vidéos engageantes grâce à une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Il vous suffit d'entrer votre script, et les fonctionnalités alimentées par l'AI de HeyGen généreront automatiquement des voix off réalistes et les synchroniseront avec les visuels choisis, simplifiant ainsi la création de contenu.

HeyGen peut-il intégrer mon branding dans les vidéos d'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer facilement le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise dans toutes vos vidéos d'entreprise. Cela garantit que chaque contenu, des mises à jour trimestrielles aux présentations aux investisseurs, maintient une identité de marque cohérente et professionnelle en utilisant des modèles de vidéos alimentés par l'AI.

Quels types d'avatars AI sont disponibles pour la création de vidéos dans HeyGen ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI de haute qualité, y compris des options réalistes et stylisées, que vous pouvez personnaliser entièrement pour représenter votre marque ou message. Ces avatars AI peuvent délivrer votre script avec des expressions naturelles et une qualité sonore Studio, améliorant l'engagement des spectateurs pour tous vos besoins de création vidéo.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées de montage vidéo comme les sous-titres et l'enregistrement d'écran ?

Oui, HeyGen intègre des capacités essentielles de montage vidéo telles que les sous-titres automatiques et l'enregistrement d'écran pour enrichir votre contenu. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer facilite l'ajout et la synchronisation des sous-titres, tandis que l'outil de transcription intégré assure l'exactitude, améliorant ainsi l'accessibilité et l'engagement.

