Créateur de Vidéos de Développement Trimestriel pour des Mises à Jour Engagées
Transformez facilement vos scripts en vidéos de mise à jour trimestrielle captivantes. Exploitez notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir du script pour améliorer les communications internes et impressionner les investisseurs.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo informative de 2 minutes pour les parties prenantes et les responsables techniques, mettant en avant les dernières vidéos de lancement de fonctionnalités et les avancées techniques significatives. Adoptez un style visuel élégant et axé sur les données avec des graphiques animés professionnels et des sous-titres clairs. Le récit doit être généré de manière fluide en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir du script, assurant une articulation précise des détails complexes pour les présentations aux investisseurs.
Développez une vidéo produit engageante de 60 secondes pour les clients, axée sur la démonstration d'une nouvelle fonctionnalité logicielle et l'éducation des clients. Le style visuel doit être dynamique et convivial, mettant en avant les avantages du produit à travers des scènes dynamiques de la bibliothèque de Modèles & scènes, enrichies par un support média/stock convaincant. Le ton général doit être amical et accessible, guidant les utilisateurs à travers la nouvelle fonctionnalité.
Produisez une vidéo récapitulative de 45 secondes sur les progrès mensuels, destinée aux chefs de projet et aux responsables d'équipe, mettant en avant les réalisations collaboratives et les étapes clés du développement. Le style visuel et audio doit être moderne et efficace, utilisant des éléments de marque cohérents et des transitions dynamiques, optimisés avec le redimensionnement & exportation de l'Aspect-ratio pour diverses plateformes internes. Une génération de voix off professionnelle doit assurer clarté et impact dans la transmission des efforts de collaboration d'équipe.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Communication de Développement Interne.
Améliorez la compréhension de l'équipe des nouvelles fonctionnalités trimestrielles et des progrès avec des vidéos AI engageantes, renforçant les communications internes et la rétention des connaissances.
Annoncez les Mises à Jour de Produit Trimestrielles.
Créez rapidement des vidéos courtes engageantes pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant les nouvelles fonctionnalités et développements de produit de vos sorties trimestrielles.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentées par l'AI à partir d'un script ?
HeyGen révolutionne la production vidéo en vous permettant de transformer du texte en vidéos engageantes grâce à une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Il vous suffit d'entrer votre script, et les fonctionnalités alimentées par l'AI de HeyGen généreront automatiquement des voix off réalistes et les synchroniseront avec les visuels choisis, simplifiant ainsi la création de contenu.
HeyGen peut-il intégrer mon branding dans les vidéos d'entreprise ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer facilement le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise dans toutes vos vidéos d'entreprise. Cela garantit que chaque contenu, des mises à jour trimestrielles aux présentations aux investisseurs, maintient une identité de marque cohérente et professionnelle en utilisant des modèles de vidéos alimentés par l'AI.
Quels types d'avatars AI sont disponibles pour la création de vidéos dans HeyGen ?
HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI de haute qualité, y compris des options réalistes et stylisées, que vous pouvez personnaliser entièrement pour représenter votre marque ou message. Ces avatars AI peuvent délivrer votre script avec des expressions naturelles et une qualité sonore Studio, améliorant l'engagement des spectateurs pour tous vos besoins de création vidéo.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées de montage vidéo comme les sous-titres et l'enregistrement d'écran ?
Oui, HeyGen intègre des capacités essentielles de montage vidéo telles que les sous-titres automatiques et l'enregistrement d'écran pour enrichir votre contenu. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer facilite l'ajout et la synchronisation des sous-titres, tandis que l'outil de transcription intégré assure l'exactitude, améliorant ainsi l'accessibilité et l'engagement.