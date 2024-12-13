Boostez l'Engagement avec un Générateur de Vidéo de Résultats Trimestriels

Générez rapidement des Revues Trimestrielles d'Affaires professionnelles avec des avatars AI qui captivent vos parties prenantes et transmettent des informations complexes sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour la communication interne lors des Revues Trimestrielles d'Affaires, visant à motiver les équipes internes et la direction. Cette vidéo nécessite un style visuel vibrant et informatif, intégrant des visualisations de données animées pour mettre en avant les réalisations, complétées par une voix off entraînante et encourageante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les indicateurs clés et apporter une touche personnalisée au rapport.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, mettant en avant la facilité d'utilisation d'un générateur de vidéo AI pour des résumés d'impact des résultats trimestriels. Le style visuel et audio doit être moderne, épuré et accueillant, avec une voix off amicale et claire. Ce prompt doit exploiter les Modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message convaincant sur la création de messages vidéo personnalisés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo récapitulative sophistiquée de 60 secondes pour les clients d'entreprise et les cadres dirigeants, démontrant la puissance de la génération vidéo de bout en bout pour des aperçus financiers complets. L'esthétique doit être percutante et efficace, avec une voix off professionnelle et des sous-titres clairs. Implémentez la génération de voix off et de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une présentation soignée et accessible des réalisations du trimestre.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Résultats Trimestriels

Transformez vos rapports trimestriels en mises à jour vidéo engageantes pour les parties prenantes avec la génération vidéo de bout en bout alimentée par AI de HeyGen, simplifiant la communication.

1
Step 1
Créez Votre Script de Rapport
Commencez par coller votre script de résultats trimestriels ou les points clés. Notre fonctionnalité puissante de texte en vidéo convertit instantanément votre contenu en une base vidéo dynamique, rendant la création vidéo sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Professionnel
Choisissez parmi une variété de modèles professionnels conçus pour les communications d'affaires et d'investisseurs. Appliquez vos contrôles de branding, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que votre vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Alimentés par AI
Améliorez votre message avec des voix off AI réalistes et des avatars AI optionnels pour présenter vos résultats. Générez automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de toutes les parties prenantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de résultats trimestriels terminée, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité. La génération vidéo de bout en bout de HeyGen vous permet de partager rapidement des mises à jour convaincantes avec les investisseurs et les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Intégrez le Succès Client dans les Rapports Trimestriels

.

Intégrez facilement des vidéos de succès client convaincantes pour illustrer la croissance de l'entreprise et mettre en avant l'impact sur les résultats financiers.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création de vidéos de rapports trimestriels avec des éléments créatifs ?

HeyGen transforme votre flux de travail de création de vidéos de rapports trimestriels en offrant des outils intuitifs pour la création vidéo créative. Vous pouvez exploiter des modèles professionnels, des visualisations de données animées et des contrôles de Branding personnalisés pour présenter des générateurs de vidéos de résultats trimestriels captivants qui captivent les parties prenantes, rendant vos Revues Trimestrielles d'Affaires plus engageantes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéo AI efficace pour les vidéos d'investisseurs ?

HeyGen est un générateur de vidéo AI efficace pour les vidéos d'investisseurs car il rationalise la génération vidéo de bout en bout. Vous pouvez rapidement convertir des scripts en contenu engageant avec des voix off AI réalistes et des avatars AI personnalisés, garantissant que vos résultats trimestriels sont communiqués clairement et professionnellement aux parties prenantes.

HeyGen propose-t-il des contrôles de Branding et des modèles professionnels pour ma création vidéo ?

Absolument, HeyGen fournit des contrôles de Branding robustes et une bibliothèque de modèles professionnels pour maintenir la cohérence de votre marque dans chaque création vidéo. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées, garantissant que votre vidéo marketing ou vidéo d'investisseur s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.

HeyGen peut-il créer des messages vidéo personnalisés en utilisant des avatars AI ?

Oui, HeyGen vous permet de créer des messages vidéo personnalisés en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte en vidéo. Cette capacité vous permet de livrer un contenu hautement engageant et personnalisé pour divers objectifs, des communications internes à l'atteinte de parties prenantes individuelles avec des mises à jour spécifiques des résultats trimestriels, favorisant des connexions plus fortes.

