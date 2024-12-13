Créez une vidéo d'instruction d'une minute pour les nouveaux membres de l'équipe QA, destinée aux équipes de formation et développement, qui simplifie les procédures complexes de QA pour les mises à jour logicielles, en démontrant les étapes clés avec un style visuel propre et professionnel et une voix off AI claire et calme. Cette vidéo doit mettre en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen permet une livraison rapide de contenu et un onboarding efficace des employés.

