Créez une vidéo d'instruction d'une minute pour les nouveaux membres de l'équipe QA, destinée aux équipes de formation et développement, qui simplifie les procédures complexes de QA pour les mises à jour logicielles, en démontrant les étapes clés avec un style visuel propre et professionnel et une voix off AI claire et calme. Cette vidéo doit mettre en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen permet une livraison rapide de contenu et un onboarding efficace des employés.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de formation d'entreprise de 90 secondes pour les professionnels expérimentés en QA et les équipes de formation et développement, qui les informe sur les nouveaux protocoles de contrôle qualité. Le style visuel et audio doit être engageant et moderne, avec des graphiques dynamiques et un avatar AI autoritaire pour améliorer l'engagement d'apprentissage. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour simplifier la création de vidéos de formation en assurance qualité professionnelle pour votre bibliothèque de tutoriels vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 45 secondes documentant un processus QA spécifique ou des SOPs pour les équipes internes et les chefs de projet, visant une livraison rapide de contenu. La vidéo doit avoir un style visuel concis et direct avec des textes clairs à l'écran et une voix off confiante et informative générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, en faisant une pièce de documentation vidéo de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation d'entreprise de 2 minutes pour les leaders de formation et développement et les décideurs, montrant comment une plateforme AI générative peut réduire les coûts de formation. La vidéo doit adopter un style visuel soigné et professionnel, en utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour présenter divers exemples visuels, complétés par des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité et illustrer la puissance de ce créateur de vidéos de formation en assurance qualité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation en Assurance Qualité

Rationalisez la création de vidéos de formation en assurance qualité professionnelle avec des outils intuitifs, améliorant l'engagement d'apprentissage et simplifiant les procédures complexes de QA pour vos équipes de formation et développement.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par définir vos procédures d'assurance qualité ou vos SOPs existants. Générez facilement une vidéo à partir du texte en collant votre script de formation dans la plateforme, posant ainsi les bases de vos vidéos d'instruction.
2
Step 2
Choisissez Vos Éléments Visuels
Sélectionnez parmi une variété d'avatars AI professionnels pour guider vos spectateurs à travers la formation. Cela garantit une présentation cohérente et engageante pour vos vidéos de formation en assurance qualité.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Générez des voix off AI naturelles à partir de votre script pour expliquer clairement les processus de contrôle qualité. Cela assure une narration professionnelle et améliore les résultats d'apprentissage pour votre équipe.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo de formation en assurance qualité professionnelle et exportez-la sans effort. Intégrez-la à votre LMS existant pour une distribution facile, garantissant que vos équipes de formation et développement puissent y accéder efficacement.

Améliorer l'Engagement d'Apprentissage

Utilisez l'AI pour créer du contenu de formation QA interactif et engageant qui améliore la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment la plateforme AI générative de HeyGen simplifie-t-elle la création de vidéos de formation en assurance qualité ?

HeyGen permet aux équipes de formation et développement de transformer rapidement du texte en vidéo en utilisant des avatars AI avancés et des voix off AI. Cette plateforme AI générative simplifie la création de vidéos de formation en assurance qualité professionnelle sans nécessiter de compétences de production étendues, en faisant un créateur de vidéos de formation efficace.

Quels outils HeyGen fournit-il pour créer du contenu engageant dans les vidéos d'instruction ?

HeyGen utilise des avatars AI et des voix off AI pour produire des vidéos d'instruction professionnelles qui captivent les apprenants. Avec des modèles personnalisables et un moteur créatif robuste, HeyGen garantit une création de contenu engageant et dynamique de haute qualité pour tous les besoins de formation.

HeyGen peut-il s'intégrer aux LMS existants pour une distribution efficace des vidéos de formation d'entreprise ?

Oui, HeyGen facilite la distribution facile des vidéos de formation d'entreprise en prenant en charge divers formats d'exportation adaptés à l'intégration LMS. Cette capacité permet aux équipes de formation et développement de développer leurs vidéos de formation des employés et de suivre les résultats d'apprentissage efficacement au sein de leurs systèmes existants.

Pourquoi HeyGen est-il une solution efficace pour simplifier les procédures complexes de QA par la documentation vidéo ?

HeyGen permet aux entreprises de créer une documentation vidéo claire et détaillée des procédures complexes de QA, transformant des directives complexes en guides visuels accessibles. Cette plateforme AI générative offre la création de vidéos natives de prompts pour créer facilement de la documentation vidéo et améliorer le contrôle qualité.

