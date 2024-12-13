Créateur de Vidéos à But : Créez des Vidéos Engagantes Facilement

Produisez rapidement des vidéos d'apparence professionnelle avec des avatars AI, transformant votre script en visuels captivants sans acteurs.

Créez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital cherchant à générer rapidement du contenu engageant. Cette démonstration de créateur de vidéos en ligne devrait inclure des transitions dynamiques et une voix off amicale et professionnelle, mettant en avant la facilité de personnalisation du contenu grâce aux "Modèles & scènes" étendus de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de lancement de produit élégante de 45 secondes, ciblant les startups technologiques et les chefs de produit désireux de présenter l'innovation avec une vidéo de haute qualité. Le style visuel doit être moderne et épuré, axé sur les démonstrations de produits, narré par un avatar AI engageant pour transmettre professionnalisme et technologie de pointe, une offre clé des "Avatars AI" de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing convaincante de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux créateurs de contenu, mettant l'accent sur l'accessibilité et l'impact. Cette vidéo doit adopter une esthétique professionnelle et épurée avec des visuels captivants, complétée par des "Sous-titres/captions" précis pour assurer une large portée et compréhension, en utilisant la fonctionnalité robuste de "Sous-titres/captions" de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Générez un tutoriel informatif de 30 secondes "créateur de vidéos à but" adapté aux utilisateurs de logiciels et aux clients potentiels, expliquant une fonctionnalité clé de la plateforme. Le style visuel doit être direct et basé sur la capture d'écran, avec une voix off concise générée facilement à partir d'un script, mettant en avant la capacité de HeyGen à créer une démonstration de "créateur de vidéos" polie et instructive grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos HeyGen

Transformez sans effort vos idées en vidéos captivantes avec les outils intuitifs de HeyGen, conçus pour simplifier la création et offrir des résultats soignés.

1
Step 1
Créez Votre Fondation
Commencez par convertir facilement votre script texte en vidéo à l'aide du puissant créateur de vidéos AI de HeyGen, ou démarrez avec une toile vierge.
2
Step 2
Sélectionnez Visuels & Scènes
Choisissez parmi une large gamme de modèles vidéo et de scènes engageantes pour construire rapidement la structure visuelle et le flux de votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez une Touche Professionnelle
Intégrez des voix off professionnelles et générez des sous-titres/captions précis pour garantir que votre message soit clair et percutant.
4
Step 4
Exportez & Partagez Sans Effort
Une fois terminé, exportez votre vidéo de haute qualité dans le format idéal, prête à être partagée sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation & Éducation Améliorées

Augmentez l'engagement en formation et la rétention des connaissances grâce à des vidéos alimentées par AI, rendant l'apprentissage plus dynamique et efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les projets créatifs ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI intuitif qui vous permet de créer facilement du contenu vidéo. Exploitez notre puissant créateur de vidéos en ligne, y compris les avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, pour donner vie à votre vision créative efficacement.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de haute qualité avec une marque personnalisée ?

Absolument, HeyGen vous permet de produire facilement du contenu vidéo de haute qualité. Notre plateforme inclut des options de personnalisation de marque, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour garantir un aspect professionnel et soigné pour tous vos besoins en marketing vidéo.

Quels actifs créatifs sont disponibles dans HeyGen pour la production vidéo ?

HeyGen offre une vaste bibliothèque de médias de stock et une variété de modèles vidéo pour lancer vos projets créatifs. Vous pouvez facilement sélectionner parmi des scènes et des éléments de design pour créer un contenu vidéo qui se démarque.

HeyGen propose-t-il des solutions pour les voix off professionnelles et la synthèse vocale ?

Oui, HeyGen propose des fonctionnalités avancées de génération de voix off et de synthèse vocale. Cela vous permet d'ajouter des voix off professionnelles à vos vidéos, garantissant une communication claire et un audio engageant pour votre audience.

