Créateur de Vidéos pour le Transport Public : Créez des Mises à Jour Engagées Rapidement

Produisez sans effort des vidéos de mise à jour professionnelles pour le transport grâce aux avatars AI de HeyGen.

Créez une vidéo explicative de 90 secondes pour les administrateurs de réseaux de transport public, démontrant l'utilisation optimale d'un nouveau logiciel de routage. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et technique avec des graphismes épurés et une voix off autoritaire générée facilement à partir d'un script grâce à la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour expliquer des fonctionnalités complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un guide animé de 45 secondes destiné au personnel opérationnel des transports publics, présentant un nouveau protocole de sécurité pour les évacuations d'urgence. Le style visuel doit être moderne et engageant, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement la vidéo, complété par des sous-titres clairs pour l'accessibilité dans des environnements bruyants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'intégration complète de 2 minutes pour le nouveau personnel technique en maintenance des transports publics, détaillant les vérifications essentielles de l'équipement. La vidéo doit utiliser un avatar AI amical pour présenter l'information clairement, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration cohérente, tout en maintenant un style visuel concentré et instructif.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de démonstration de 60 secondes pour les équipes de support informatique interne, illustrant les fonctionnalités du backend d'un nouveau système de billetterie. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des enregistrements d'écran enrichis de médias issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, garantissant clarté et fluidité pour les administrateurs système.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos pour le transport public

Créez rapidement des vidéos de mise à jour engageantes pour le transport public avec les outils AI intuitifs de HeyGen, assurant une communication claire pour votre audience.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par coller votre script de mise à jour du transport public directement dans HeyGen. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script transforme instantanément votre texte en un storyboard visuel, posant les bases de votre message.
2
Step 2
Choisissez votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être votre présentateur à l'écran. Associez-les à une voix off AI appropriée pour délivrer professionnellement vos mises à jour de transport.
3
Step 3
Appliquez votre Branding
Personnalisez votre vidéo avec l'apparence et la sensation de votre organisation. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour ajouter votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées pour une identité visuelle cohérente.
4
Step 4
Générez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité. Une fois peaufinée, générez et partagez facilement vos mises à jour critiques sur le transport public sur tous vos canaux de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Formation du Personnel Simplifiée

Améliorez la formation des employés pour le personnel des transports publics avec des vidéos instructives alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles avec l'AI ?

HeyGen utilise des "avatars AI" avancés et un "éditeur vidéo" robuste pour simplifier la production vidéo. Les utilisateurs peuvent générer facilement du contenu de haute qualité en saisissant simplement du texte, faisant de HeyGen un "agent vidéo AI" efficace pour divers besoins.

HeyGen peut-il créer des vidéos de mise à jour cohérentes pour le transport public ?

Absolument, HeyGen est un "créateur de vidéos pour le transport public" idéal, offrant des "modèles" et des "contrôles de marque" solides pour maintenir une apparence uniforme. Vous pouvez facilement produire des "vidéos de mise à jour du transport" fréquentes pour les "mises à jour sur les réseaux sociaux" et la communication avec les passagers.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour transformer des scripts en vidéos ?

HeyGen excelle dans la conversion de "texte en vidéo à partir de script", vous permettant de transformer du contenu écrit en vidéo engageante de manière transparente. Il fournit également des "sous-titres" automatiques et des "voix off AI" réalistes pour améliorer l'accessibilité et le professionnalisme.

HeyGen est-il adapté pour produire des vidéos explicatives engageantes sans expérience approfondie en montage vidéo ?

Oui, l'interface intuitive de HeyGen en fait un excellent outil de "vidéo explicative" pour les utilisateurs de tous niveaux. Son éditeur glisser-déposer simplifie le processus de création, vous permettant de vous concentrer sur votre message plutôt que sur les fonctionnalités complexes de l'"éditeur vidéo".

