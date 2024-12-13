Générateur de Vidéos Explicatives pour les Services Publics : Vidéo AI Simplifiée

Créez rapidement des vidéos de communication publique et de formation percutantes pour le secteur public avec des avatars AI.

Concevez une vidéo explicative de 90 secondes présentant le nouveau portail en ligne pour les services gouvernementaux locaux, destinée aux nouveaux résidents et au grand public, en utilisant un style visuel propre et professionnel avec une voix off amicale et informative d'avatar AI, en exploitant les avatars AI de HeyGen pour une présentation dynamique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation de 2 minutes pour les employés du secteur public sur les protocoles de confidentialité des données mis à jour, avec un texte et des graphiques clairs et concis à l'écran, accompagné d'une voix neutre et autoritaire, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un script en vidéo pour simplifier la création de contenu.
Exemple de Prompt 2
Produisez une annonce de service public (PSA) de 60 secondes encourageant la participation communautaire aux initiatives de nettoyage de quartier, destinée aux membres de la communauté et aux familles, adoptant un style visuel engageant, positif et dynamique avec un ton audio encourageant, en personnalisant l'un des modèles et scènes préfabriqués de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de communication publique de 45 secondes pour informer les citoyens des récents changements dans les itinéraires de transport public, destinée à tous les acteurs politiques, en employant un style visuel direct, moderne et facilement compréhensible avec une voix claire et articulée, assurant une large accessibilité grâce au redimensionnement des formats et exportations de HeyGen pour diverses plateformes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives pour les Services Publics

Produisez rapidement des vidéos explicatives claires et percutantes pour les services publics avec AI, transformant des informations complexes en contenu vidéo engageant pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller ou rédiger votre message de service public dans l'éditeur de texte à vidéo à partir d'un script. Notre AI analysera votre contenu pour préparer la génération de la vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Vous pouvez également personnaliser leur apparence et leurs gestes pour correspondre à votre style de communication publique.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off professionnelle dans plusieurs langues. Vous pouvez également ajuster le ton et la vitesse pour une clarté et un impact optimaux.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Finalisez vos vidéos explicatives engageantes et exportez-les dans divers formats pour différentes plateformes. Partagez efficacement vos annonces de service public cruciales avec votre communauté.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Expliquez les Services Publics Complexes

Simplifiez les services et politiques publics complexes en vidéos explicatives générées par AI claires et engageantes pour les citoyens.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il le processus technique de génération de vidéos explicatives à partir d'un script ?

HeyGen simplifie le flux de travail technique de "texte à vidéo à partir d'un script" en permettant aux utilisateurs d'entrer directement du texte, que notre plateforme avancée de "création de vidéos AI" convertit ensuite en "vidéos explicatives" engageantes. Cela rationalise le processus de production, faisant de HeyGen un "créateur de vidéos explicatives AI" efficace.

Quelles capacités techniques avancées HeyGen offre-t-il pour créer des avatars AI ?

HeyGen propose des capacités techniques robustes pour créer des "avatars AI" hautement réalistes qui peuvent transmettre votre message avec des expressions naturelles et une synchronisation labiale. Ces avatars s'intègrent parfaitement à notre fonctionnalité de "génération de voix off", donnant vie aux scripts pour divers besoins de communication.

HeyGen peut-il produire automatiquement des sous-titres et des voix off pour les vidéos de communication publique ?

Oui, HeyGen propose la génération automatique de "sous-titres/légendes" pour améliorer l'accessibilité et la portée de votre contenu de "communication publique". Associé à une "génération de voix off" avancée, HeyGen garantit que vos messages sont clairs et largement compris sans effort manuel.

Comment HeyGen soutient-il la création rapide de vidéos pour les annonces de service public ?

HeyGen accélère considérablement la "création de vidéos" pour les "annonces de service public" grâce à sa fonctionnalité intuitive de "glisser-déposer" et sa vaste bibliothèque de "modèles" professionnels. Cela permet aux utilisateurs de produire rapidement un contenu convaincant pour des messages publics critiques.

