Générateur de Vidéos Explicatives pour les Services Publics : Vidéo AI Simplifiée
Créez rapidement des vidéos de communication publique et de formation percutantes pour le secteur public avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de formation de 2 minutes pour les employés du secteur public sur les protocoles de confidentialité des données mis à jour, avec un texte et des graphiques clairs et concis à l'écran, accompagné d'une voix neutre et autoritaire, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un script en vidéo pour simplifier la création de contenu.
Produisez une annonce de service public (PSA) de 60 secondes encourageant la participation communautaire aux initiatives de nettoyage de quartier, destinée aux membres de la communauté et aux familles, adoptant un style visuel engageant, positif et dynamique avec un ton audio encourageant, en personnalisant l'un des modèles et scènes préfabriqués de HeyGen.
Créez une vidéo de communication publique de 45 secondes pour informer les citoyens des récents changements dans les itinéraires de transport public, destinée à tous les acteurs politiques, en employant un style visuel direct, moderne et facilement compréhensible avec une voix claire et articulée, assurant une large accessibilité grâce au redimensionnement des formats et exportations de HeyGen pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez la Formation du Secteur Public.
Améliorez l'engagement et la rétention de l'apprentissage dans les programmes de formation du secteur public en utilisant des vidéos explicatives générées par AI.
Produisez des Annonces de Service Public.
Créez rapidement des annonces de service public convaincantes et des clips explicatifs pour une communication publique large et efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il le processus technique de génération de vidéos explicatives à partir d'un script ?
HeyGen simplifie le flux de travail technique de "texte à vidéo à partir d'un script" en permettant aux utilisateurs d'entrer directement du texte, que notre plateforme avancée de "création de vidéos AI" convertit ensuite en "vidéos explicatives" engageantes. Cela rationalise le processus de production, faisant de HeyGen un "créateur de vidéos explicatives AI" efficace.
Quelles capacités techniques avancées HeyGen offre-t-il pour créer des avatars AI ?
HeyGen propose des capacités techniques robustes pour créer des "avatars AI" hautement réalistes qui peuvent transmettre votre message avec des expressions naturelles et une synchronisation labiale. Ces avatars s'intègrent parfaitement à notre fonctionnalité de "génération de voix off", donnant vie aux scripts pour divers besoins de communication.
HeyGen peut-il produire automatiquement des sous-titres et des voix off pour les vidéos de communication publique ?
Oui, HeyGen propose la génération automatique de "sous-titres/légendes" pour améliorer l'accessibilité et la portée de votre contenu de "communication publique". Associé à une "génération de voix off" avancée, HeyGen garantit que vos messages sont clairs et largement compris sans effort manuel.
Comment HeyGen soutient-il la création rapide de vidéos pour les annonces de service public ?
HeyGen accélère considérablement la "création de vidéos" pour les "annonces de service public" grâce à sa fonctionnalité intuitive de "glisser-déposer" et sa vaste bibliothèque de "modèles" professionnels. Cela permet aux utilisateurs de produire rapidement un contenu convaincant pour des messages publics critiques.