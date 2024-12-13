Créateur de Vidéos de Service Public : Créez des Annonces Impactantes
Concevez des vidéos de service public puissantes qui résonnent ; générez facilement des voix off de haute qualité pour captiver votre audience et provoquer le changement.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 45 secondes encourageant les membres de la communauté locale à participer à une initiative de nettoyage de quartier. Ce segment de création de vidéo de service public doit présenter des visuels lumineux et inspirants et une voix off urgente mais pleine d'espoir générée grâce à la fonction de génération de voix off de HeyGen, détaillant clairement les dates, heures et l'impact de l'implication communautaire. Le style visuel doit être clair et motivant, incitant à une action directe.
Concevez une vidéo informative de 60 secondes pour les enfants et leurs parents sur la sécurité routière de base pour les piétons, mettant en évidence les dangers courants et les pratiques sûres. Le style visuel doit être clair, animé et amical, accompagné d'une narration informative et calme. Assurez-vous que tous les conseils de sécurité critiques sont facilement accessibles à un public diversifié en utilisant la fonction de sous-titres/captions de HeyGen pour une compréhension claire.
Produisez une vidéo de campagne de sensibilisation sociale concise de 30 secondes pour les utilisateurs de réseaux sociaux et les éducateurs, soulignant l'importance cruciale de la littératie numérique dans le monde d'aujourd'hui. Employez des graphiques modernes et épurés avec des superpositions de texte percutantes, en suivant un modèle de la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen. L'audio doit être une voix off concise et autoritaire, rendant le contenu facilement digestible et partageable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Service Public Engagantes.
Produisez rapidement des annonces de service public convaincantes et des vidéos pour les réseaux sociaux afin d'atteindre efficacement de larges audiences et de promouvoir des informations vitales.
Démystifiez les Messages Complexes de Santé Publique.
Transformez des informations complexes sur la santé et la sécurité en vidéos claires et faciles à comprendre, améliorant la compréhension et l'éducation du public sans effort.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'annonces de service public engageantes ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos de service public convaincantes avec un éditeur intuitif de glisser-déposer et un moteur créatif puissant. Nos modèles de vidéos et outils AI permettent une génération de vidéos de bout en bout, rendant le processus efficace et percutant pour les sujets de service public.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen propose-t-il pour des vidéos de service public percutantes ?
HeyGen offre une riche bibliothèque de médias, des modèles de vidéos professionnels et des animations personnalisables pour améliorer votre expérience de création de vidéos de service public. Ajoutez facilement des voix off et des sous-titres pour garantir que votre message est clair et atteint un large public.
HeyGen peut-il convertir des scripts en annonces de service public complètes ?
Oui, la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script de HeyGen vous permet de transformer du contenu écrit en annonces de service public entièrement réalisées. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI et générer automatiquement des voix off naturelles pour des résultats professionnels.
Comment HeyGen peut-il optimiser les vidéos de service public pour différentes plateformes sociales ?
HeyGen simplifie l'adaptation de votre vidéo de service public pour diverses plateformes sociales avec des fonctionnalités comme le redimensionnement du format d'image. De plus, utilisez le doublage AI en 140+ langues et les sous-titres pour élargir votre portée à l'échelle mondiale.