Créateur de Vidéos Explicatives pour le Service Public pour une Communication Claire

Diffusez des annonces publiques claires et professionnelles en utilisant la génération avancée de voix off pour des messages percutants.

Créez une vidéo explicative de 60 secondes pour le service public destinée aux résidents de la communauté locale, détaillant l'importance d'une nouvelle initiative d'espace vert urbain. La vidéo doit présenter un style visuel amical et informatif avec des graphiques animés épurés et utiliser les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés, accompagnés d'une voix off claire et engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes à destination des nouveaux résidents, simplifiant le processus d'obtention d'une carte de bibliothèque locale. Adoptez un ton visuel épuré et rassurant avec des visuels animés étape par étape, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour convertir un script détaillé en un format facilement compréhensible, complété par une voix off professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Un message d'intérêt public (PSA) de 30 secondes est nécessaire pour le grand public, exhortant à une action immédiate sur la conservation de l'eau pendant une sécheresse. Ce message vital doit adopter un style visuel urgent mais calme, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des visuels percutants et de haute qualité, le tout soutenu par une voix off autoritaire et des sous-titres/captions clairs et accessibles.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation de 90 secondes pour les nouveaux bénévoles du service public, décrivant les meilleures pratiques pour l'engagement communautaire. Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle professionnelle et pédagogique avec un texte clair à l'écran et une voix chaleureuse générée à l'aide de la fonction de génération de voix off de HeyGen, le tout construit sur des modèles et des scènes préconçus pour un assemblage rapide et un aspect soigné.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour le Service Public

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes et informatives pour le service public avec notre plateforme AI intuitive, conçue pour une communication publique claire et percutante.

1
Step 1
Créez Votre Script Explicatif
Commencez par écrire ou coller votre script de message de service public. Notre AI utilise la fonction 'Texte en vidéo à partir de script' pour convertir facilement vos mots en un storyboard visuel.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un 'avatar AI' engageant de notre bibliothèque pour présenter vos informations, ajoutant un visage dynamique et accessible à vos efforts de communication publique.
3
Step 3
Appliquez le Branding et le Style
Appliquez les 'contrôles de marque' de votre organisation, y compris les logos et les couleurs personnalisées, pour garantir que votre message de service public conserve une apparence professionnelle et cohérente.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Enfin, 'exportez' votre 'vidéo explicative' de service public complétée dans divers formats adaptés à toute plateforme, assurant une portée maximale pour votre message vital.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communication Engagée sur les Réseaux Sociaux pour le Service Public

Produisez rapidement des annonces de service public captivantes et des vidéos informatives pour une communication efficace sur les réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives engageantes et visuellement attrayantes pour le service public ?

HeyGen offre un moteur créatif complet avec une gamme de modèles professionnels et une fonctionnalité de glisser-déposer, vous permettant de produire facilement des vidéos explicatives animées de haute qualité. Notre plateforme simplifie le processus d'édition vidéo, facilitant une communication publique captivante.

Puis-je transformer mes scripts de service public en vidéos animées en utilisant les capacités AI de HeyGen ?

Oui, HeyGen excelle dans la création de vidéos à partir de prompts, transformant vos scripts en vidéos animées prêtes à l'écran avec facilité. Utilisez nos avatars AI et la fonction de texte en vidéo à partir de script pour donner vie à vos annonces de service public efficacement.

Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour les vidéos de communication publique ?

HeyGen propose des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser des éléments tels que les logos, les couleurs et les polices personnalisées pour vos vidéos de communication publique. Vous pouvez également accéder à une riche bibliothèque visuelle pour garantir des résultats professionnels pour toutes vos vidéos explicatives.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'annonces de service public accessibles pour un public plus large ?

HeyGen vous aide à créer des annonces de service public accessibles en fournissant des sous-titres/captions automatiques et une génération avancée de voix off dans plusieurs langues. Cela garantit que vos vidéos explicatives de service public atteignent et engagent efficacement un public plus large.

