Créez une vidéo d'annonce de service public de 60 secondes ciblant les jeunes adultes et les militants écologistes, plaidant pour des pratiques durables. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des scènes de nature luxuriante et des graphismes minimalistes, accompagnés de sons ambiants apaisants. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages clés avec une voix claire et autoritaire, en exploitant la génération de voix off pour une diffusion cohérente afin de sensibiliser efficacement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes destinée aux parents et aux éducateurs, les informant sur l'importance de la sécurité numérique pour les enfants. Concevez une vidéo informative et engageante avec des graphismes animés qui simplifient des concepts complexes, accompagnée d'une narration chaleureuse et rassurante. Employez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement la vidéo initiale, puis ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité et une meilleure compréhension, garantissant un storytelling puissant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de service public de 45 secondes axée sur la sensibilisation à la santé mentale, conçue pour le grand public et les personnes en quête de soutien. La vidéo doit avoir un style visuel doux et empathique, incorporant des séquences d'archives diverses qui transmettent l'espoir et la connexion, sur une musique douce et inspirante. Commencez avec les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour simplifier la création, en intégrant divers visuels de la bibliothèque multimédia/soutien d'archives pour construire un récit convaincant à l'aide de notre générateur de vidéos de service public.
Exemple de Prompt 3
Concevez une annonce de service public dynamique de 30 secondes en utilisant HeyGen comme créateur de vidéos, destinée aux membres de la communauté locale et aux utilisateurs des réseaux sociaux, mettant en avant des initiatives de santé communautaire urgentes. L'esthétique visuelle doit être rapide avec des superpositions de texte audacieuses et des couleurs vives, accompagnée d'une voix off énergique et claire. Exploitez le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes de réseaux sociaux, assurant une portée et un impact maximum pour votre vidéo d'annonce de service public.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Annonce de Service Public

Créez des annonces de service public percutantes avec une plateforme facile à utiliser, en exploitant des outils AI et des modèles personnalisables pour informer, éduquer et inspirer l'action.

1
Step 1
Créez Votre PSA à partir d'un Modèle
Commencez par sélectionner parmi une variété de "modèles PSA" préconçus adaptés à différentes causes. Ces modèles fournissent une structure de base, vous permettant de démarrer rapidement votre projet et d'assurer un aspect professionnel.
2
Step 2
Développez Votre Message avec un Script
Élaborez votre message de service public en saisissant vos "scripts". Notre capacité de texte-à-vidéo peut transformer votre contenu écrit en récits visuels convaincants, garantissant que votre message soit clair et percutant.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Audio Engagés
Améliorez votre PSA en intégrant des visuels pertinents. Accédez à notre vaste "bibliothèque multimédia" pour trouver des séquences d'archives, des images et des pistes musicales qui s'alignent avec votre message, rendant votre vidéo plus captivante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Annonce
Une fois votre PSA terminé, "exportez facilement la vidéo" dans divers formats et ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez votre message percutant sur les "réseaux sociaux" et d'autres canaux pour maximiser sa portée et sensibiliser.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Action avec des PSA Motivants

Produisez des vidéos PSA puissantes et motivantes qui encouragent des changements de comportement positifs et favorisent le bien-être communautaire.

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils AI de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos PSA ?

HeyGen utilise des outils AI avancés pour simplifier l'ensemble du processus de création de vidéos d'annonce de service public. Les utilisateurs peuvent générer des vidéos percutantes directement à partir de scripts en utilisant les capacités de texte-à-vidéo, complétées par une génération de voix off réaliste et une sélection diversifiée d'avatars AI. Cela réduit considérablement le temps et les ressources de production.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour concevoir une vidéo PSA avec HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses fonctionnalités de personnalisation, y compris des modèles de vidéos conçus par des professionnels et une riche bibliothèque multimédia avec des séquences d'archives, pour vous aider à créer des vidéos PSA convaincantes. Vous pouvez personnaliser davantage votre message avec des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et organiser facilement les éléments grâce à l'interface intuitive de glisser-déposer.

Comment HeyGen garantit-il que les vidéos PSA sont prêtes pour diverses plateformes ?

HeyGen propose des options d'exportation polyvalentes, vous permettant de produire vos vidéos d'annonce de service public dans divers formats et ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes, y compris les réseaux sociaux. De plus, des sous-titres automatiques peuvent être ajoutés pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large efficacement.

HeyGen est-il une plateforme facile à utiliser pour créer des annonces de service public convaincantes ?

Oui, HeyGen est conçu comme une plateforme facile à utiliser, permettant à quiconque de créer des vidéos d'annonce de service public de haute qualité sans expérience préalable en montage. Il suffit d'entrer votre script, de choisir parmi divers modèles, et d'exploiter les fonctionnalités AI pour raconter votre histoire efficacement et sensibiliser.

