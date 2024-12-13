Créez une vidéo d'annonce de service public de 60 secondes ciblant les jeunes adultes et les militants écologistes, plaidant pour des pratiques durables. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des scènes de nature luxuriante et des graphismes minimalistes, accompagnés de sons ambiants apaisants. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages clés avec une voix claire et autoritaire, en exploitant la génération de voix off pour une diffusion cohérente afin de sensibiliser efficacement.

