Votre Solution de Création de Vidéos de Formation à la Sécurité Publique

Transformez vos scripts en vidéos de formation à la sécurité publique dynamiques instantanément. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script assure une production efficace et un engagement accru.

Produisez une vidéo de formation à la sécurité publique de 90 secondes pour les premiers intervenants, démontrant un protocole d'urgence critique à travers un apprentissage basé sur des scénarios. Le style visuel doit être de haute fidélité et urgent, utilisant des angles de caméra dynamiques pour transmettre l'intensité de la situation, tandis qu'un avatar AI narre clairement les procédures correctes avec un ton stable et rassurant, soulignant le calme sous pression.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la sécurité au travail de 60 secondes destinée aux employés de l'industrie manufacturière, mettant en avant la formation essentielle à la conformité pour l'utilisation des machines. La vidéo doit adopter une approche visuelle claire et étape par étape, en utilisant potentiellement des diagrammes animés et des panneaux d'avertissement clairs, soutenus par une voix off concise. En utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script, le contenu traduira directement les protocoles écrits en un guide visuel engageant, garantissant une instruction précise et efficace.
Exemple de Prompt 2
Créez une production de formation à la sécurité publique de 2 minutes conçue pour les nouveaux travailleurs des services publics, axée sur la sécurité générale du site et la reconnaissance des dangers pour améliorer la rétention des connaissances. La vidéo doit présenter des graphiques illustratifs lumineux et des exemples concrets de dangers potentiels, accompagnés d'une narration professionnelle et claire. Assurez l'inclusion de sous-titres précis pour l'accessibilité et le renforcement, rendant l'information complexe digeste et mémorable pour tous les stagiaires.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de mise à jour dynamique de 30 secondes pour les équipes RH sur les protocoles de sécurité publique révisés, utilisant HeyGen comme créateur de vidéos AI pour simplifier la production. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des couleurs vives et des superpositions de texte percutantes pour transmettre rapidement les changements clés, renforcés par une génération de voix off professionnelle et générée par AI. Commencez par sélectionner un modèle préconçu pertinent pour accélérer la création de contenu et maintenir une production cohérente et de haute qualité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation à la Sécurité Publique

Créez facilement des vidéos de formation à la sécurité publique percutantes avec AI. Transformez des protocoles complexes en contenu visuel engageant, améliorant la rétention des connaissances et la conformité pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script et Avatar
Commencez par écrire ou coller votre script de sécurité. Ensuite, sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou téléchargez le vôtre pour représenter votre message avec authenticité, transformant votre texte en histoires visuelles captivantes.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Éléments de Marque
Améliorez la clarté et l'engagement de votre vidéo en incorporant des visuels pertinents de notre vaste bibliothèque multimédia. Utilisez des modèles et des scènes pour structurer efficacement votre formation et appliquez les couleurs et le logo de votre marque pour une apparence cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Sous-titres
Donnez vie à votre script avec une génération de voix off de haute qualité dans plusieurs langues. Assurez l'accessibilité et la compréhension pour tous les stagiaires en ajoutant automatiquement des sous-titres précis à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez pour le Déploiement
Une fois votre vidéo de formation à la sécurité publique terminée, exportez-la facilement dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Pour une intégration fluide avec vos plateformes d'apprentissage, utilisez notre fonctionnalité d'export SCORM, simplifiant la distribution et le suivi.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Protocoles de Sécurité Complexes

Transformez les réglementations de sécurité publique complexes et les plans d'action d'urgence en modules vidéo faciles à comprendre pour une communication et une conformité plus claires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité publique ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos de formation à la sécurité publique engageantes avec des avatars AI et une génération de voix off réaliste. Cela simplifie l'ensemble du processus de production de formation à la sécurité publique, rendant la création de vidéos professionnelles accessible sans compétences techniques complexes.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la conformité et la distribution de contenu de sécurité ?

HeyGen prend en charge les sous-titres automatiques et le support multilingue, garantissant des vidéos accessibles pour des audiences diverses. Pour la distribution, les vidéos peuvent être exportées dans divers formats, y compris l'export SCORM pour une intégration fluide avec les LMS, crucial pour la formation à la conformité.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos de formation à la sécurité au travail personnalisées ?

Oui, HeyGen fournit des modèles préconstruits et une bibliothèque multimédia robuste, permettant une production rapide de vidéos de formation à la sécurité au travail personnalisées. Vous pouvez entrer votre contenu de sécurité et incorporer des avatars AI pour créer un contenu visuel engageant efficacement.

Comment HeyGen peut-il améliorer la rétention des connaissances dans la formation à la sécurité ?

En combinant le texte-à-vidéo à partir d'un script avec des avatars AI expressifs et des éléments d'apprentissage basés sur des scénarios, HeyGen crée des récits mémorables pour les vidéos de formation à la sécurité. Ce contenu visuel engageant améliore significativement la rétention des connaissances par rapport aux méthodes traditionnelles.

