Créateur de Vidéos d'Annonces de Sécurité Publique : Créez des Annonces Engagantes
Sensibilisez et renforcez la portée publique grâce à des annonces engageantes, propulsées par la création avancée de texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo convaincante de 45 secondes pour assurer la sécurité contre les escroqueries en ligne courantes, spécifiquement pour la communauté des personnes âgées et les utilisateurs vulnérables d'Internet. Employez un style de narration empathique et calme, combinant des animations subtiles avec des visuels de scénarios réels, en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour un message précis et une génération de voix off de haute qualité pour instaurer la confiance et éduquer.
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes pour une organisation à but non lucratif, destinée aux jeunes adultes et aux bénévoles communautaires, pour promouvoir la conservation de l'environnement. La vidéo doit présenter des visuels vibrants de la nature et des graphiques animés engageants, accompagnés d'une musique optimiste et inspirante, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen et le support robuste de la bibliothèque de médias/stock pour créer une narration convaincante pour la sensibilisation du public.
Créez une vidéo concise de 30 secondes sur la sécurité routière des piétons pour les enfants d'âge scolaire et les parents. Cette vidéo doit adopter un style visuel animé, joyeux, amical et coloré avec une narration claire et simple ou un jingle accrocheur, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour un partage optimal sur les pages de réseaux sociaux, et en incluant des sous-titres/légendes pour une accessibilité et un impact plus larges.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
PSA Engagants pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des annonces de service public captivantes qui résonnent avec les audiences sur diverses plateformes de réseaux sociaux.
Campagnes de Sensibilisation Publique Inspirantes.
Produisez des vidéos qui motivent efficacement les communautés et sensibilisent aux initiatives critiques de sécurité publique.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'annonces de sécurité publique ?
HeyGen simplifie la création de vidéos puissantes d'annonces de sécurité publique avec des outils AI intuitifs. Notre plateforme vous permet de générer des vidéos AI engageantes à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes, réduisant considérablement le temps et la complexité de production.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos PSA ?
HeyGen offre de nombreuses options créatives pour personnaliser les visuels et faire ressortir votre annonce de service public. Utilisez une large gamme de modèles vidéo, ajoutez des pistes musicales captivantes et intégrez des éléments de marque pour un storytelling efficace. Renforcez l'impact avec des designs de titres dynamiques et des sous-titres/légendes automatiques.
Comment HeyGen aide-t-il à garantir que mes vidéos PSA atteignent un public plus large ?
HeyGen aide à maximiser la portée publique en permettant la création de vidéos AI engageantes optimisées pour diverses plateformes. Exportez facilement vos vidéos PSA terminées pour les partager sur les pages de réseaux sociaux, assurant que votre message de sensibilisation atteigne un large public.
HeyGen peut-il créer rapidement des annonces de service public professionnelles ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos PSA puissant conçu pour une création rapide et professionnelle d'annonces de service public. En utilisant les capacités de génération de vidéo de bout en bout et de texte-à-vidéo, vous pouvez produire des vidéos de haute qualité efficacement.