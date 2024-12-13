Générateur de Vidéos d'Annonces de Sécurité Publique : Sensibilisez Rapidement
Créez des vidéos PSA percutantes et connectez-vous avec votre audience en utilisant des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo PSA convaincante de 45 secondes destinée aux adolescents et aux jeunes adultes, axée sur la façon d'identifier et d'éviter les arnaques de phishing en ligne courantes. Le style visuel doit être moderne, dynamique et engageant, avec des coupes rapides et du texte pertinent à l'écran, accompagné d'une bande sonore contemporaine et entraînante. Assurez une accessibilité et une compréhension maximales en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour tous les dialogues.
Imaginez une annonce de service public de 60 secondes exhortant les individus et les groupes communautaires à réduire leur dépendance aux plastiques à usage unique. Cette vidéo devrait adopter une esthétique visuellement percutante, presque de style documentaire, contrastant des environnements naturels sereins avec des scènes de déchets plastiques, soulignée par une bande sonore narrative sérieuse mais pleine d'espoir. Simplifiez le processus de création de contenu en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour articuler le message clairement et de manière concise.
Générez une vidéo d'annonce de sécurité publique succincte de 25 secondes encourageant les adultes, en particulier ceux de plus de 40 ans, à donner la priorité aux bilans de santé réguliers. La présentation visuelle doit être chaleureuse, professionnelle et accueillante, mettant en scène des scénarios quotidiens relatables et une mélodie de fond douce et rassurante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message clair, autoritaire et digne de confiance qui résonne avec le public cible.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des PSA Engagés pour les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des vidéos d'annonces de sécurité publique captivantes optimisées pour la distribution sur les réseaux sociaux afin d'atteindre un public plus large.
Clarifiez les Informations de Sécurité Complexes.
Simplifiez les sujets critiques de sécurité publique en formats vidéo faciles à comprendre, améliorant la compréhension et la conformité du public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonces de service public convaincantes ?
HeyGen vous permet de produire efficacement des vidéos d'annonces de service public engageantes. Avec des outils AI avancés, vous pouvez transformer des scripts en vidéos soignées en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off dynamiques, aidant efficacement à sensibiliser pour des causes critiques.
HeyGen propose-t-il divers modèles de PSA pour commencer rapidement ?
Oui, HeyGen propose une sélection de modèles vidéo professionnels, y compris des options adaptées aux annonces de service public. Ces modèles offrent un point de départ pratique que vous pouvez entièrement personnaliser en utilisant les outils d'édition vidéo intuitifs de HeyGen pour correspondre à votre message et à votre image de marque.
Puis-je personnaliser les avatars AI et les voix off pour mes annonces de sécurité publique ?
Absolument. HeyGen permet une personnalisation étendue des avatars AI et prend en charge diverses options de voix off pour transmettre parfaitement votre message dans les annonces de sécurité publique. Vous pouvez également facilement ajouter des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et la portée.
Quels outils HeyGen fournit-il pour garantir que mes vidéos PSA atteignent efficacement un large public ?
HeyGen offre des fonctionnalités conçues pour maximiser la portée de vos vidéos PSA, y compris des sous-titres et captions automatiques pour l'accessibilité. Vous pouvez également ajuster facilement les ratios d'aspect pour diverses plateformes, rendant vos annonces de service public prêtes à être partagées immédiatement sur les réseaux sociaux et d'autres canaux.