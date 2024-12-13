Créateur de Vidéos de Résultats Publics pour des Campagnes Puissantes
Créez des vidéos éducatives et de sensibilisation à la santé publique percutantes, transformant sans effort les scripts en visuels époustouflants avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de campagne de sensibilisation à la santé publique de 45 secondes conçue pour éduquer le grand public sur une idée reçue courante. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, utilisant des couleurs vives et des scénarios relatables, accompagné d'un ton audio accessible et amical. Employez un avatar AI pour délivrer le message principal directement, en veillant à ce que les informations critiques soient renforcées par des sous-titres/captions pour une portée maximale, notamment pour les campagnes de sensibilisation à la santé publique. Incorporez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer l'engagement.
Développez une vidéo éducative de 1,5 minute qui sert de guide pour les employés du secteur public sur une nouvelle procédure de conformité, positionnant HeyGen comme le créateur de vidéos de résultats publics par excellence. Cette vidéo nécessite un style visuel professionnel et instructif avec des graphiques animés clairs et une voix calme et informative. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour structurer le contenu efficacement et utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour garantir précision et cohérence à travers des informations complexes. L'exportation finale doit être adaptable à diverses plateformes, en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Créez une vidéo sociale de 30 secondes percutante annonçant de nouvelles fonctionnalités d'un créateur de vidéos de résultats publics. Cette vidéo doit cibler les utilisateurs de réseaux sociaux intéressés par la technologie et les professionnels du marketing, visant une présentation dynamique, visuellement attrayante et énergique. Utilisez un avatar AI pour délivrer une mise à jour concise, améliorée par une génération de voix off nette pour capter rapidement l'attention. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes sociales en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, en faisant un outil vidéo parfait pour les réseaux sociaux.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée de l'Éducation et de l'Apprentissage Publics.
Exploitez la vidéo AI pour produire sans effort des vidéos éducatives et des cours, étendant votre portée à un public plus large et favorisant un apprentissage généralisé.
Produire des PSA Engagés pour les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des vidéos sociales convaincantes et des campagnes PSA en utilisant AI pour informer et engager efficacement le grand public sur des sujets vitaux.
Comment le créateur de vidéos AI de HeyGen transforme-t-il le texte en contenu vidéo ?
Le créateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de convertir facilement des scripts textuels en contenu vidéo dynamique. En exploitant des capacités avancées de texte-à-vidéo, vous pouvez choisir parmi une gamme d'avatars AI et bénéficier de la génération de voix off réaliste, simplifiant la création de vidéos professionnelles de résultats publics.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des campagnes de sensibilisation à la santé publique et des vidéos éducatives ?
Absolument, HeyGen est un outil efficace pour produire des campagnes de sensibilisation à la santé publique et des vidéos éducatives percutantes. Avec l'accès à des modèles et scènes personnalisables et des contrôles de marque robustes, vous pouvez facilement développer des vidéos PSA professionnelles qui résonnent avec le grand public.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour optimiser l'accessibilité et le format des vidéos ?
HeyGen offre des capacités techniques cruciales pour améliorer l'accessibilité des vidéos et leur format polyvalent. Les utilisateurs peuvent générer automatiquement des sous-titres/captions pour atteindre un public plus large et appliquer le redimensionnement de rapport d'aspect, garantissant que les vidéos sont parfaitement optimisées pour diverses plateformes, y compris les vidéos pour les réseaux sociaux.
HeyGen offre-t-il des contrôles de marque robustes pour maintenir la cohérence de la marque à travers les vidéos ?
Oui, HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo et vos couleurs de marque dans tous vos projets vidéo. Cela, combiné à une vaste bibliothèque de médias comprenant des séquences stock et des modèles et scènes polyvalents, garantit que votre contenu reflète constamment votre identité de marque.