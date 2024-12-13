Devenez un Créateur de Vidéos d'Information Publique avec l'AI
Créez des vidéos d'information publique captivantes qui résonnent vraiment. Utilisez des avatars AI personnalisés pour transmettre votre message avec impact et professionnalisme.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes pour les passionnés de technologie et les premiers adoptants, mettant en avant les capacités d'un nouvel outil AI hypothétique avec un style visuel futuriste et high-tech. Cette vidéo doit incorporer un audio engageant et enthousiaste et mettre en avant les avatars AI personnalisés de HeyGen pour présenter l'information.
Développez une vidéo marketing vibrante de 30 secondes pour un petit café local, visant à attirer des clients potentiels avec un style visuel dynamique et accessible, accompagné d'une musique amicale et invitante. La fonctionnalité `modèles de vidéo` de HeyGen doit être utilisée pour assembler rapidement une publicité professionnelle mais chaleureuse.
Produisez un segment de vidéo de formation concis de 20 secondes pour les équipes internes, détaillant une nouvelle mise à jour logicielle. Le style visuel doit être professionnel, propre et direct, avec un ton audio autoritaire et informatif, en utilisant la fonctionnalité `Texte en vidéo à partir de script` de HeyGen pour simplifier la création de contenu pour cette mise à jour essentielle des employés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Clarifiez des Informations Publiques Complexes.
Transmettez clairement des sujets complexes, comme des directives de santé publique ou des changements de politique complexes, assurant une compréhension et une éducation généralisées pour tous.
Amplifiez les Annonces de Service Public.
Produisez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les plateformes sociales afin de diffuser des annonces publiques cruciales et d'atteindre efficacement un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la narration vidéo créative pour des besoins divers ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des "vidéos marketing" et des "vidéos d'annonce de service public" convaincantes grâce à la "création vidéo alimentée par l'AI". Ses "modèles de vidéo" robustes et ses "outils AI" simplifient la "narration vidéo", en faisant un "créateur de vidéos d'information publique" efficace.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un "créateur de vidéos" exceptionnellement "facile à utiliser" ?
HeyGen propose une "interface glisser-déposer" simplifiée qui facilite la "production vidéo". Avec des "avatars AI" et une fonctionnalité "texte en vidéo", il offre une plateforme intuitive pour une création de contenu efficace.
Puis-je intégrer des "avatars AI personnalisés" et des éléments de marque dans HeyGen ?
Absolument. HeyGen prend en charge la création et l'utilisation d'"avatars AI personnalisés", permettant une "narration vidéo" personnalisée. Les utilisateurs peuvent également appliquer des "contrôles de marque" comme des logos et des couleurs pour maintenir une identité visuelle cohérente dans toutes leurs vidéos.
HeyGen inclut-il des "voix off" et des "sous-titres" pour une "production vidéo" professionnelle ?
Oui, HeyGen propose une "génération de voix off" intégrée et des "sous-titres/captions" automatiques pour garantir une "production vidéo" de haute qualité et accessible. Cela améliore l'engagement des spectateurs et assure que votre message atteint efficacement un public plus large.