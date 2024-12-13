Devenez un Créateur de Vidéos d'Information Publique avec l'AI

Créez des vidéos d'information publique captivantes qui résonnent vraiment. Utilisez des avatars AI personnalisés pour transmettre votre message avec impact et professionnalisme.

441/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes pour les passionnés de technologie et les premiers adoptants, mettant en avant les capacités d'un nouvel outil AI hypothétique avec un style visuel futuriste et high-tech. Cette vidéo doit incorporer un audio engageant et enthousiaste et mettre en avant les avatars AI personnalisés de HeyGen pour présenter l'information.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing vibrante de 30 secondes pour un petit café local, visant à attirer des clients potentiels avec un style visuel dynamique et accessible, accompagné d'une musique amicale et invitante. La fonctionnalité `modèles de vidéo` de HeyGen doit être utilisée pour assembler rapidement une publicité professionnelle mais chaleureuse.
Exemple de Prompt 3
Produisez un segment de vidéo de formation concis de 20 secondes pour les équipes internes, détaillant une nouvelle mise à jour logicielle. Le style visuel doit être professionnel, propre et direct, avec un ton audio autoritaire et informatif, en utilisant la fonctionnalité `Texte en vidéo à partir de script` de HeyGen pour simplifier la création de contenu pour cette mise à jour essentielle des employés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Information Publique

Créez des vidéos d'information publique percutantes avec des outils alimentés par l'AI. Transformez facilement votre message en histoires visuelles engageantes qui résonnent avec votre audience.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez votre vidéo d'information publique en sélectionnant un modèle de vidéo professionnel ou en collant votre script pour utiliser notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script pour une génération de contenu instantanée.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Améliorez votre message en sélectionnant ou en personnalisant un avatar AI pour présenter votre information, rendant vos vidéos d'annonce de service public plus dynamiques et accessibles.
3
Step 3
Créez des Voix Off Professionnelles
Utilisez notre outil de génération de voix off pour créer une narration claire et convaincante qui transmet efficacement votre message public, garantissant un audio de haute qualité pour votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'information publique en ajustant ses options de redimensionnement et d'exportation, en veillant à ce qu'elle soit parfaitement optimisée pour une distribution sur toutes les plateformes pour une portée maximale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Stimulez l'Engagement dans l'Éducation Publique

.

Développez des vidéos dynamiques alimentées par l'AI pour augmenter la participation et la mémorisation dans les campagnes de sensibilisation publique, les formations communautaires et les ateliers d'information.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la narration vidéo créative pour des besoins divers ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des "vidéos marketing" et des "vidéos d'annonce de service public" convaincantes grâce à la "création vidéo alimentée par l'AI". Ses "modèles de vidéo" robustes et ses "outils AI" simplifient la "narration vidéo", en faisant un "créateur de vidéos d'information publique" efficace.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un "créateur de vidéos" exceptionnellement "facile à utiliser" ?

HeyGen propose une "interface glisser-déposer" simplifiée qui facilite la "production vidéo". Avec des "avatars AI" et une fonctionnalité "texte en vidéo", il offre une plateforme intuitive pour une création de contenu efficace.

Puis-je intégrer des "avatars AI personnalisés" et des éléments de marque dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen prend en charge la création et l'utilisation d'"avatars AI personnalisés", permettant une "narration vidéo" personnalisée. Les utilisateurs peuvent également appliquer des "contrôles de marque" comme des logos et des couleurs pour maintenir une identité visuelle cohérente dans toutes leurs vidéos.

HeyGen inclut-il des "voix off" et des "sous-titres" pour une "production vidéo" professionnelle ?

Oui, HeyGen propose une "génération de voix off" intégrée et des "sous-titres/captions" automatiques pour garantir une "production vidéo" de haute qualité et accessible. Cela améliore l'engagement des spectateurs et assure que votre message atteint efficacement un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo