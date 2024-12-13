Générateur de Vidéos d'Information Publique : Créez des Annonces avec des Avatars AI

Créez facilement des vidéos d'annonce de service public étonnantes. Transformez simplement votre script en vidéo professionnelle avec notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction détaillée de 90 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, ciblant les professionnels techniques qui doivent comprendre rapidement des concepts complexes. Le style visuel doit être élégant et moderne, incorporant des enregistrements d'écran et des superpositions de texte dynamiques pour mettre en évidence les fonctionnalités clés, complété par une voix AI précise et claire. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour générer automatiquement le contenu vidéo, en veillant à inclure des sous-titres et légendes précis pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'annonce publique énergique de 45 secondes visant à engager les employés à propos d'un événement d'entreprise à venir. Le style visuel doit être vibrant et optimiste, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un démarrage rapide et en incorporant des éléments de marque personnalisés à partir de la bibliothèque de médias/stock. L'audio doit présenter un ton amical et entraînant avec une musique de fond qui inspire l'excitation, créant une ambiance professionnelle mais accessible pour tous les membres de l'équipe. Cela démontre la puissance d'un générateur de vidéos d'annonce publique dédié.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative complète de 2 minutes expliquant les nouveaux protocoles de sécurité des données à un large public en ligne, y compris les parties prenantes non techniques, en veillant à ce qu'elle soit accessible sur diverses plateformes. La présentation visuelle doit être rassurante et autoritaire, utilisant des infographies claires et des séquences vidéo professionnelles, avec une voix AI qui transmet confiance et clarté. Exploitez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour différents canaux de médias sociaux et utilisez des voix AI pour une narration cohérente tout au long. Cela mettra en valeur un processus de création vidéo AI fluide pour la communication critique sur la "sécurité des données".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Information Publique

Générez rapidement et facilement des vidéos d'information publique percutantes avec notre plateforme alimentée par AI, transformant votre message en contenu visuel engageant.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre message d'information publique dans la plateforme. Notre capacité de texte-à-vidéo transformera instantanément votre script en une vidéo dynamique, prête pour une personnalisation ultérieure.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles vidéo professionnels pour représenter votre message. Personnalisez l'apparence et le ressenti pour correspondre à votre sujet et à votre public.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Accessibilité
Appliquez vos contrôles de branding, y compris les logos et les couleurs, pour assurer la cohérence. Améliorez la portée avec des sous-titres et légendes automatiques, rendant votre annonce publique accessible à tous.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'information publique et exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité. Votre vidéo d'information publique produite professionnellement est maintenant prête à être partagée sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Étendre les Campagnes d'Éducation et de Sensibilisation Publiques

Développez et livrez des cours d'éducation publique et des campagnes de sensibilisation étendues, atteignant facilement des publics diversifiés à l'échelle mondiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo AI ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos professionnelles sans effort. Avec des avatars AI de pointe et une large sélection de voix AI, il simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, rendant facile la production de contenu vidéo de haute qualité à partir d'un simple script.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour le branding et la personnalisation dans la production vidéo ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, permettant aux utilisateurs d'incorporer des logos personnalisés et des couleurs de marque dans leurs vidéos d'annonce publique. La plateforme offre également une vaste bibliothèque de médias avec support de stock et un redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour divers besoins d'exportation, garantissant que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre identité de marque.

HeyGen peut-il générer des vidéos d'information publique avec des fonctionnalités accessibles comme des sous-titres et des voix off personnalisées ?

Oui, HeyGen est un générateur idéal de vidéos d'information publique qui inclut des fonctionnalités essentielles d'accessibilité. Il génère automatiquement des sous-titres et légendes et prend en charge les voix off personnalisées, garantissant que vos messages dans les vidéos d'annonce de service public sont clairs et largement compris par des publics diversifiés.

La sécurité des données est-elle une priorité pour la génération de vidéos AI de HeyGen ?

Oui, HeyGen accorde une importance primordiale à la sécurité des données, en employant des mesures robustes pour protéger tout le contenu vidéo AI généré par les utilisateurs. Notre plateforme est conçue pour une création de contenu sécurisée, garantissant la confidentialité et l'intégrité tout au long de votre processus de création vidéo AI.

