Générateur de Vidéos d'Information Publique : Créez des Annonces avec des Avatars AI
Créez facilement des vidéos d'annonce de service public étonnantes. Transformez simplement votre script en vidéo professionnelle avec notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo.
Développez une vidéo d'instruction détaillée de 90 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, ciblant les professionnels techniques qui doivent comprendre rapidement des concepts complexes. Le style visuel doit être élégant et moderne, incorporant des enregistrements d'écran et des superpositions de texte dynamiques pour mettre en évidence les fonctionnalités clés, complété par une voix AI précise et claire. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour générer automatiquement le contenu vidéo, en veillant à inclure des sous-titres et légendes précis pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo d'annonce publique énergique de 45 secondes visant à engager les employés à propos d'un événement d'entreprise à venir. Le style visuel doit être vibrant et optimiste, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un démarrage rapide et en incorporant des éléments de marque personnalisés à partir de la bibliothèque de médias/stock. L'audio doit présenter un ton amical et entraînant avec une musique de fond qui inspire l'excitation, créant une ambiance professionnelle mais accessible pour tous les membres de l'équipe. Cela démontre la puissance d'un générateur de vidéos d'annonce publique dédié.
Créez une vidéo informative complète de 2 minutes expliquant les nouveaux protocoles de sécurité des données à un large public en ligne, y compris les parties prenantes non techniques, en veillant à ce qu'elle soit accessible sur diverses plateformes. La présentation visuelle doit être rassurante et autoritaire, utilisant des infographies claires et des séquences vidéo professionnelles, avec une voix AI qui transmet confiance et clarté. Exploitez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour différents canaux de médias sociaux et utilisez des voix AI pour une narration cohérente tout au long. Cela mettra en valeur un processus de création vidéo AI fluide pour la communication critique sur la "sécurité des données".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez les Informations Complexes sur la Santé Publique.
Communiquez clairement des messages de santé publique vitaux et du contenu éducatif, rendant des sujets complexes accessibles à un large public.
Diffuser des Informations via des Vidéos Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et des clips percutants optimisés pour les réseaux sociaux afin de partager efficacement des annonces publiques et des actualités.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo AI ?
HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos professionnelles sans effort. Avec des avatars AI de pointe et une large sélection de voix AI, il simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, rendant facile la production de contenu vidéo de haute qualité à partir d'un simple script.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour le branding et la personnalisation dans la production vidéo ?
HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, permettant aux utilisateurs d'incorporer des logos personnalisés et des couleurs de marque dans leurs vidéos d'annonce publique. La plateforme offre également une vaste bibliothèque de médias avec support de stock et un redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour divers besoins d'exportation, garantissant que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre identité de marque.
HeyGen peut-il générer des vidéos d'information publique avec des fonctionnalités accessibles comme des sous-titres et des voix off personnalisées ?
Oui, HeyGen est un générateur idéal de vidéos d'information publique qui inclut des fonctionnalités essentielles d'accessibilité. Il génère automatiquement des sous-titres et légendes et prend en charge les voix off personnalisées, garantissant que vos messages dans les vidéos d'annonce de service public sont clairs et largement compris par des publics diversifiés.
La sécurité des données est-elle une priorité pour la génération de vidéos AI de HeyGen ?
Oui, HeyGen accorde une importance primordiale à la sécurité des données, en employant des mesures robustes pour protéger tout le contenu vidéo AI généré par les utilisateurs. Notre plateforme est conçue pour une création de contenu sécurisée, garantissant la confidentialité et l'intégrité tout au long de votre processus de création vidéo AI.