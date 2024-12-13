Créateur de Vidéos de Santé Publique pour un Contenu de Santé Engagé

Produisez rapidement des vidéos éducatives et améliorez le marketing de la santé. Utilisez des modèles et des scènes personnalisables pour créer une communication percutante avec les patients.

Imaginez une vidéo explicative de 60 secondes destinée au grand public, clarifiant les idées fausses courantes sur la santé. Cette vidéo devrait présenter un avatar AI amical guidant les spectateurs à travers les faits avec des visuels clairs et un ton engageant. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour offrir une "éducation des patients" précise dans un format facilement compréhensible.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes ciblant les membres de la communauté, mettant en avant une nouvelle initiative de santé publique. Le style visuel doit être dynamique et coloré, employant des graphismes modernes et une musique inspirante pour augmenter l'engagement. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour créer rapidement cette campagne de "marketing de la santé" percutante.
Exemple de Prompt 2
Créez une annonce de service public concise de 15 secondes destinée aux enfants et aux parents, soulignant l'importance d'une bonne hygiène des mains. Cette vidéo bénéficierait de visuels animés lumineux et simples et d'un jingle accrocheur ou d'une voix off amicale, rendant le message clé de "santé publique" mémorable. Intégrez le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels engageants et ajoutez des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo professionnelle de 45 secondes présentant un nouveau service de santé aux patients potentiels et aux résidents locaux. La vidéo nécessite un style visuel élégant et moderne, une musique de fond apaisante et une voix off professionnelle rassurante pour instaurer la confiance. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour un visionnage optimal sur toutes les plateformes et sa fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour garantir des "promotions de clinique" précises et soignées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Santé Publique

Produisez sans effort des vidéos de santé publique percutantes avec le générateur de vidéos AI de HeyGen, conçu pour une communication claire en santé et une éducation des patients.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de message de santé publique. Notre fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" transforme instantanément votre texte en une vidéo dynamique, simplifiant la création de contenu pour une communication efficace en santé.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars et des Visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi une variété d'"avatars AI" pour présenter vos informations. Complétez votre vidéo avec des médias captivants de notre bibliothèque pour visualiser les concepts clés de santé publique pour l'éducation des patients.
3
Step 3
Appliquez le Branding et l'Accessibilité
Renforcez l'identité de votre organisation en utilisant les "contrôles de branding (logo, couleurs)" pour maintenir un message visuel cohérent. Assurez-vous que votre contenu est accessible à tous en ajoutant facilement des sous-titres automatiques.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Préparez votre vidéo de santé publique pour n'importe quelle plateforme avec le "redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio". Téléchargez facilement votre vidéo de haute qualité pour la diffusion sur les réseaux sociaux ou d'autres canaux, maximisant votre portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation en Santé Publique

Élevez le développement professionnel et la formation en conformité pour les équipes de santé publique avec un contenu vidéo engageant et alimenté par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de santé publique ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de santé publique avec un générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos éducatives engageantes en utilisant des modèles personnalisables et des avatars AI. Cela permet une communication efficace en santé et une éducation des patients sans effort.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de santé pour un branding spécifique ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer vos logos, couleurs spécifiques et styles uniques dans les vidéos de marketing de la santé. Cela garantit que votre contenu éducatif et promotionnel pour les patients maintient une identité de marque professionnelle et cohérente.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la communication en santé ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI avancées telles que des avatars AI réalistes et des sous-titres automatiques, rendant vos vidéos de santé plus accessibles et dynamiques. Vous pouvez également générer des voix off directement à partir de votre script pour des témoignages de patients et du contenu éducatif percutants.

Comment HeyGen soutient-il divers formats vidéo pour les campagnes de santé ?

HeyGen garantit que vos campagnes de santé atteignent un large public en prenant en charge des ratios d'aspect personnalisables et des exportations vidéo fluides. Cela vous permet de créer un contenu polyvalent adapté aux réseaux sociaux, à l'éducation des patients ou à la communication interne, tout en maintenant un style visuel soigné sur toutes les plateformes.

