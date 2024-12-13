Créateur de Vidéos de Messages de Santé Publique avec la Puissance de l'AI

Transformez votre communication en santé. Générez facilement des vidéos de santé publique engageantes et des annonces de service public percutantes avec notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une annonce de service public de 45 secondes destinée au grand public et aux organisateurs communautaires, délivrant un message de santé publique percutant sur les bienfaits des bilans de santé réguliers. La vidéo doit adopter un style visuel lumineux et encourageant avec un ton audio amical et rassurant. Exploitez les "AI avatars" de HeyGen pour présenter des figures diverses et accessibles, renforçant la portée et l'efficacité du créateur de vidéos de messages de santé publique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux petites pratiques médicales et aux équipes de marketing de la santé, montrant la facilité de création de contenu de communication professionnelle en santé. Le style visuel et audio doit être étape par étape avec des enregistrements d'écran engageants et une musique de fond entraînante, mettant en avant des designs de modèles modernes. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour illustrer à quelle vitesse les utilisateurs peuvent personnaliser des modèles de vidéos de santé professionnels pour divers besoins de communication.
Exemple de Prompt 3
Développez un tutoriel vidéo concis de 30 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux travaillant dans des organisations de santé, démontrant comment optimiser les messages de santé publique pour diverses plateformes. La vidéo doit être rapide et dynamique, montrant visuellement différents ratios d'aspect en action, accompagnée d'une musique contemporaine accrocheuse. Utilisez la capacité "Aspect-ratio resizing & exports" de HeyGen pour illustrer à quel point une plateforme de création vidéo peut adapter facilement le contenu pour des campagnes efficaces sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Messages de Santé Publique

Créez facilement des vidéos de santé publique percutantes et du contenu éducatif pour les patients afin d'informer et d'engager votre audience avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir le texte de votre message de santé publique. Notre fonctionnalité de texte en vidéo transforme votre script en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles de vidéos de santé professionnels pour représenter efficacement votre message.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Intégrez le logo, les couleurs et autres contrôles de marque de votre organisation pour maintenir une apparence cohérente et digne de confiance.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo dans des ratios d'aspect personnalisables, prête pour une large distribution à travers diverses campagnes sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Lancez des Campagnes de Santé Publique Percutantes

Produisez rapidement des vidéos captivantes au format court pour les réseaux sociaux afin de diffuser des messages de santé publique vitaux et des campagnes de sensibilisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles en santé ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI qui simplifie la création de vidéos professionnelles en santé grâce à sa fonctionnalité avancée de texte en vidéo. Les utilisateurs peuvent exploiter la création de vidéos native aux invites pour générer du contenu engageant efficacement, faisant de lui une plateforme intuitive de création de vidéos pour la communication en santé.

HeyGen peut-il prendre en charge la personnalisation de la marque et des visuels pour la communication en santé ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, permettant aux utilisateurs d'incorporer leurs logos et couleurs de marque dans les vidéos. Avec des avatars AI réalistes et des ratios d'aspect personnalisables, vous pouvez produire des annonces de service public percutantes et des vidéos éducatives pour les patients qui s'alignent parfaitement avec l'identité visuelle de votre organisation.

Quelles fonctionnalités techniques font de HeyGen une solution complète de génération de vidéos ?

HeyGen offre une expérience de génération de vidéos de bout en bout avec des fonctionnalités telles que le texte en vidéo, la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques. Son moteur créatif prend en charge l'ensemble du flux de travail, du script à la sortie finale, en faisant un créateur de vidéos de messages de santé publique complet.

HeyGen est-il adapté pour générer rapidement des vidéos éducatives engageantes pour les patients ?

Absolument, HeyGen est conçu pour générer rapidement des vidéos éducatives engageantes pour les patients et des messages de santé publique. Ses modèles de vidéos de santé professionnels et sa bibliothèque multimédia simplifient le processus, permettant un déploiement rapide pour les campagnes sur les réseaux sociaux et les besoins de communication en santé plus larges.

