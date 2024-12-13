Générateur de Vidéos d'Annonces Publiques : Créez des Annonces Instantanément
Créez facilement des vidéos d'annonces de service public convaincantes avec des avatars AI avancés pour des visuels dynamiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'annonce énergique de 30 secondes pour attirer les jeunes adultes à une course caritative locale. La vidéo doit avoir un style visuel vibrant et moderne avec des coupes rapides, des superpositions de texte dynamiques et une musique entraînante pour capter l'attention. Utilisez les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour lancer le processus de création, et assurez-vous que le résultat final est optimisé pour l'engagement sur les réseaux sociaux grâce au redimensionnement et aux exports en fonction du ratio d'aspect.
Produisez un générateur de vidéo d'annonce publique professionnelle de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, détaillant un nouveau programme de subventions gouvernementales. Le style visuel doit être épuré et axé sur l'infographie, présentant les informations clairement, accompagné d'une voix claire, autoritaire mais accessible. Cette vidéo doit transmettre efficacement des détails complexes en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir l'exactitude, et inclure des sous-titres pour une accessibilité et une compréhension maximales.
Développez une vidéo d'annonce concise de 15 secondes destinée aux employés de l'entreprise, servant de rappel amical concernant un changement de politique interne à venir. Le style visuel et audio doit être direct, amical et encourageant, utilisant des animations simples ou des séquences d'archives pertinentes pour plus de clarté. Améliorez le message en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels engageants et une génération de voix off fluide pour délivrer le rappel efficacement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Annonces Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos d'annonce captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux, assurant que votre message atteigne efficacement un public plus large.
Annonces de Service Public Impactantes.
Créez rapidement des annonces de service public et des campagnes à fort impact en utilisant la vidéo AI, garantissant que vos messages vitaux résonnent puissamment.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonces de service public ?
HeyGen propose une gamme diversifiée de modèles de PSA et de vidéos d'annonces, permettant aux utilisateurs de créer rapidement du contenu engageant. Ces modèles offrent un point de départ créatif, garantissant que votre message est délivré efficacement.
Puis-je utiliser des avatars AI et des voix off personnalisées pour mes vidéos d'annonce ?
Absolument. HeyGen vous permet d'améliorer vos vidéos d'annonce avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisées générées directement à partir de vos scripts. Cette fonctionnalité offre une touche créative unique et personnalisée, rendant votre message plus percutant.
Quels sont les ressources créatives que HeyGen fournit pour mes vidéos d'annonce ?
HeyGen offre une vaste bibliothèque de médias et des pistes musicales diversifiées pour améliorer vos vidéos d'annonce. Vous pouvez également utiliser les contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs, assurant une production créative cohérente et professionnelle.
Explorez les fonctionnalités AI de HeyGen pour créer des vidéos d'annonce efficaces.
Les fonctionnalités AI de HeyGen, y compris le texte à vidéo et les suggestions de scènes intelligentes, simplifient l'ensemble du processus créatif pour les vidéos d'annonce. Cela permet une production efficace de contenu de haute qualité sans expérience de montage étendue.