Générateur de Vidéos d'Annonces Publiques : Créez des Annonces Instantanément

Créez facilement des vidéos d'annonces de service public convaincantes avec des avatars AI avancés pour des visuels dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'annonce énergique de 30 secondes pour attirer les jeunes adultes à une course caritative locale. La vidéo doit avoir un style visuel vibrant et moderne avec des coupes rapides, des superpositions de texte dynamiques et une musique entraînante pour capter l'attention. Utilisez les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour lancer le processus de création, et assurez-vous que le résultat final est optimisé pour l'engagement sur les réseaux sociaux grâce au redimensionnement et aux exports en fonction du ratio d'aspect.
Exemple de Prompt 2
Produisez un générateur de vidéo d'annonce publique professionnelle de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, détaillant un nouveau programme de subventions gouvernementales. Le style visuel doit être épuré et axé sur l'infographie, présentant les informations clairement, accompagné d'une voix claire, autoritaire mais accessible. Cette vidéo doit transmettre efficacement des détails complexes en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir l'exactitude, et inclure des sous-titres pour une accessibilité et une compréhension maximales.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'annonce concise de 15 secondes destinée aux employés de l'entreprise, servant de rappel amical concernant un changement de politique interne à venir. Le style visuel et audio doit être direct, amical et encourageant, utilisant des animations simples ou des séquences d'archives pertinentes pour plus de clarté. Améliorez le message en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels engageants et une génération de voix off fluide pour délivrer le rappel efficacement.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Annonces Publiques

Créez facilement des vidéos d'annonces publiques professionnelles et des PSA en quelques minutes, en utilisant l'AI pour transmettre votre message clairement et efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de vidéo d'annonce publique. Notre fonctionnalité de texte à vidéo transforme votre texte en scènes dynamiques, posant le cadre pour votre message.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre annonce. Personnalisez leur apparence pour garantir que votre vidéo d'annonce de service public ait un présentateur professionnel et engageant.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagantes
Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour transformer votre script en discours naturel. Choisissez parmi diverses voix pour délivrer votre annonce de service public avec une clarté et un ton parfaits.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo avec un montage précis, puis exportez votre annonce publique de haute qualité dans divers ratios d'aspect. Partagez facilement votre vidéo d'annonce complétée sur toutes les plateformes de médias sociaux souhaitées.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos Publiques Éducatives et Informatives

Créez des annonces publiques éducatives et des vidéos informatives convaincantes qui améliorent la compréhension et la rétention grâce à la technologie AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonces de service public ?

HeyGen propose une gamme diversifiée de modèles de PSA et de vidéos d'annonces, permettant aux utilisateurs de créer rapidement du contenu engageant. Ces modèles offrent un point de départ créatif, garantissant que votre message est délivré efficacement.

Puis-je utiliser des avatars AI et des voix off personnalisées pour mes vidéos d'annonce ?

Absolument. HeyGen vous permet d'améliorer vos vidéos d'annonce avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisées générées directement à partir de vos scripts. Cette fonctionnalité offre une touche créative unique et personnalisée, rendant votre message plus percutant.

Quels sont les ressources créatives que HeyGen fournit pour mes vidéos d'annonce ?

HeyGen offre une vaste bibliothèque de médias et des pistes musicales diversifiées pour améliorer vos vidéos d'annonce. Vous pouvez également utiliser les contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs, assurant une production créative cohérente et professionnelle.

Explorez les fonctionnalités AI de HeyGen pour créer des vidéos d'annonce efficaces.

Les fonctionnalités AI de HeyGen, y compris le texte à vidéo et les suggestions de scènes intelligentes, simplifient l'ensemble du processus créatif pour les vidéos d'annonce. Cela permet une production efficace de contenu de haute qualité sans expérience de montage étendue.

