Créateur de Vidéo d'Alignement Public pour des Communications Publiques Engagées
Élevez l'engagement communautaire et construisez la confiance du public avec des vidéos captivantes mettant en vedette des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de communication interne percutante de 60 secondes pour un département gouvernemental, visant à aligner les employés sur les nouveaux protocoles de conformité en utilisant une approche de Créateur de Vidéo d'Alignement Gouvernemental. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle professionnelle et corporative et une voix off claire et autoritaire, destinée aux fonctionnaires. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir efficacement les détails des politiques en visuels convaincants.
Concevez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux afin d'améliorer la confiance du public dans les rapports de transparence du gouvernement local, ciblant les citoyens en ligne sur diverses plateformes. Le style visuel doit être moderne et dynamique, complété par une bande sonore entraînante et un audio net. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une portée et un engagement plus larges.
Produisez une vidéo explicative engageante de 90 secondes démontrant l'utilité d'un créateur de vidéo d'alignement public pour les membres du conseil local et les administrateurs publics. Le style visuel et audio doit être clair, éducatif et professionnel, fournissant des explications claires et concises à un public spécialisé. Intégrez le vaste support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer visuellement les concepts et données complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de Formation dans le Secteur Public.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation percutantes, augmentant significativement l'engagement des fonctionnaires et la rétention des connaissances pour les procédures administratives.
Stimulez l'Engagement Communautaire via les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux afin d'améliorer les communications du secteur public, favorisant une plus grande implication communautaire et transparence.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il les communications efficaces dans le secteur public ?
HeyGen permet aux agences gouvernementales et aux organisations publiques de créer des vidéos engageantes pour l'engagement communautaire et l'administration publique. Utilisez le créateur de vidéos AI de HeyGen pour produire rapidement des vidéos d'alignement public essentielles, renforçant la confiance du public avec des messages cohérents et des contrôles de marque.
Quelles capacités offre HeyGen pour la création rapide de vidéos ?
HeyGen simplifie la création de vidéos en transformant le texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI personnalisables et une génération de voix off AI réaliste. Cet outil de création de vidéos en ligne aide les utilisateurs à produire efficacement du contenu de haute qualité, des vidéos pour les réseaux sociaux aux vidéos de communication interne.
HeyGen prend-il en charge les contrôles de marque pour le contenu vidéo ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo, les couleurs et les éléments de votre marque dans chaque vidéo. Profitez de notre vaste bibliothèque de médias et de modèles de vidéos pour maintenir une identité de marque cohérente dans toutes vos vidéos explicatives et contenus d'engagement de formation.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité des vidéos ?
HeyGen améliore l'accessibilité avec des sous-titres AI automatiques, garantissant que votre message atteint un public plus large. Adaptez facilement vos vidéos pour les réseaux sociaux à diverses plateformes avec le redimensionnement des ratios d'aspect pour un impact maximal et un engagement communautaire.