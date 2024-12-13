Créateur de vidéos explicatives sur la politique de congés payés pour des mises à jour RH claires

Générez des vidéos engageantes sur la politique de congés payés sans aucune compétence en montage, grâce à de puissants avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Répondez aux questions courantes des employés sur notre politique de congés payés avec une vidéo explicative de 45 secondes conçue pour tout le personnel. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle engageante de type infographie, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer différents scénarios. Assurez la lisibilité et la compréhension en incluant des sous-titres/captions clairs accompagnés d'une voix off informative et calme, aidant à simplifier l'apprentissage des aspects clés des congés payés.
Exemple de Prompt 2
Développez une présentation de 60 secondes avec le créateur de vidéos AI, adaptée aux managers et au personnel RH, détaillant les mises à jour significatives récentes de la politique de congés payés. La vidéo doit présenter un style visuel moderne et épuré en utilisant divers modèles de vidéos et scènes pour mettre en évidence les changements cruciaux. Utilisez la fonction de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour assurer une diffusion précise de l'information à travers une voix off autoritaire mais accessible, présentant la vidéo explicative d'entreprise avec clarté.
Exemple de Prompt 3
Guide tous les employés à travers le processus exact de demande de congés payés avec une vidéo explicative animée pratique de 30 secondes. Le style visuel doit être une animation claire, étape par étape, facile à suivre, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect. Utilisez des avatars AI amicaux et une voix off directe pour guider les utilisateurs sans heurts, créant des vidéos qui éliminent la confusion autour de la soumission des demandes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos explicatives sur la politique de congés payés

Communiquez clairement votre politique de congés payés avec une vidéo explicative engageante, rendant les informations complexes simples à comprendre et à retenir pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller le texte de votre politique de congés payés. Notre créateur de vidéos explicatives convertira votre script en scènes vidéo captivantes, en utilisant la capacité de texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre politique. Personnalisez leur apparence et sélectionnez une voix off qui s'aligne avec le ton de votre marque, assurant une présentation engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations
Améliorez votre vidéo avec des médias stock pertinents de notre bibliothèque et assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions. Appliquez des contrôles de marque comme des logos et des couleurs pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois satisfait, exportez votre vidéo explicative de haute qualité dans divers formats d'aspect. Partagez facilement votre nouvelle vidéo sur la politique de congés payés à travers les canaux de communication internes pour simplifier l'apprentissage pour tout le monde.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez l'Intégration et les Annonces des Employés

Produisez et distribuez rapidement des vidéos essentielles sur la politique de congés payés pour intégrer efficacement les nouvelles recrues et annoncer les mises à jour à travers l'organisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo explicative sur la politique de congés payés ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos explicatives engageantes sur la politique de congés payés avec son créateur de vidéos AI intuitif. Vous pouvez transformer votre script en une vidéo explicative animée professionnelle, garantissant que votre équipe comprend facilement les nouvelles politiques.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'annonce de politique ?

HeyGen vous offre une flexibilité créative étendue pour vos vidéos d'annonce de politique, y compris une gamme diversifiée d'avatars AI et de voix off professionnelles. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéos et contrôles de marque pour garantir que votre message soit à la fois clair et visuellement attrayant.

Ai-je besoin de compétences en montage vidéo pour créer des vidéos explicatives avec HeyGen ?

Absolument pas. HeyGen est conçu pour être convivial, permettant à quiconque de créer des vidéos explicatives professionnelles avec son éditeur glisser-déposer. Vous n'avez pas besoin de compétences préalables en montage vidéo pour produire un contenu de haute qualité qui simplifie l'apprentissage de sujets complexes.

HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos explicatives animées pour de nouvelles politiques ?

Oui, HeyGen accélère considérablement la création de vidéos pour de nouvelles politiques en utilisant sa vaste bibliothèque de modèles de vidéos et d'outils alimentés par l'AI. Il vous suffit de sélectionner un modèle, d'ajouter votre texte, et HeyGen génère une vidéo explicative animée prête pour votre audience en quelques minutes.

