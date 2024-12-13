Créateur de vidéos d'annonces de l'APE : Créez des mises à jour engageantes

Créez facilement des vidéos engageantes pour votre APE en utilisant notre plateforme en ligne, avec des avatars AI dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo de 30 secondes est nécessaire pour inviter les parents à la prochaine réunion cruciale de l'APE. Cette vidéo engageante, qui peut être facilement construite en utilisant les modèles de vidéo de réunion de l'APE de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script, doit adopter un style visuel accueillant et informatif avec une voix off claire et amicale. L'audio doit être calme et rassurant, garantissant que les détails clés sont facilement absorbés par les parents.
Exemple de Prompt 2
Pour les élèves et les parents, développez une vidéo d'annonce de service public (PSA) de 60 secondes mettant l'accent sur la sécurité dans les zones scolaires. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels percutants, en adoptant une approche sérieuse mais rassurante avec des graphiques clairs et un texte concis à l'écran, soutenus par une voix off douce et autoritaire. Assurez-vous que toutes les informations sont accessibles grâce à des sous-titres/captions générés automatiquement, rendant la vidéo PSA efficace.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo convaincante de 30 secondes visant à recruter des parents bénévoles pour la foire annuelle de l'école, mettant efficacement en avant la flexibilité du moteur créatif de HeyGen pour produire des vidéos engageantes. Ciblez les parents et les membres de la communauté locale avec un style visuel énergique et axé sur la communauté, en incorporant des transitions de scène dynamiques et une bande sonore inspirante. Soulignez la commodité de HeyGen pour créer ces vidéos, y compris ses capacités de redimensionnement d'aspect et d'exportation pour diverses plateformes.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'annonces de l'APE

Créez facilement des vidéos d'annonces de l'APE convaincantes avec l'AI. Informez les parents et les enseignants, augmentez la participation aux événements ou partagez des mises à jour importantes en quelques minutes, sans compétences en design nécessaires.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle
Commencez avec un modèle professionnel de notre bibliothèque, spécialement conçu pour les annonces, pour configurer rapidement la structure et le style de votre vidéo.
2
Step 2
Personnalisez votre contenu
Personnalisez votre message en ajoutant du texte, des images et des clips vidéo de la vaste bibliothèque de médias pour vous assurer que votre annonce est unique et engageante.
3
Step 3
Choisissez votre porte-parole AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre annonce, apportant un visage amical et professionnel à votre message important.
4
Step 4
Affinez et générez
Ajoutez des sous-titres générés automatiquement, ajustez les ratios d'aspect pour différentes plateformes, puis générez votre vidéo d'annonce de l'APE de haute qualité pour la partager.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez le partage d'informations

.

Communiquez clairement les mises à jour importantes de l'APE, les nouvelles initiatives ou le contenu éducatif aux parents, améliorant la compréhension et la participation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'annonces de l'APE engageantes ?

HeyGen sert de moteur créatif puissant, offrant une variété de modèles de vidéos, y compris ceux parfaits pour les réunions de l'APE, vous permettant de produire rapidement des vidéos professionnelles et engageantes pour votre communauté.

Puis-je utiliser des avatars AI pour diffuser des annonces de service public ou des vidéos de collecte de fonds avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet d'utiliser des avatars AI réalistes pour présenter vos annonces de service public ou vos vidéos de collecte de fonds. Cela rend votre message plus percutant et personnel sans avoir besoin d'une équipe de tournage physique.

Comment HeyGen soutient-il le branding personnalisé pour les vidéos de réunion de l'APE ?

HeyGen, en tant que plateforme avancée de création de vidéos en ligne, offre des contrôles de branding robustes. Vous pouvez facilement incorporer le logo, les couleurs et d'autres éléments de marque de votre APE dans vos vidéos pour un look cohérent et professionnel.

HeyGen est-il un créateur de vidéos efficace pour générer rapidement des vidéos PSA de haute qualité ?

Absolument, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos efficace. Sa fonctionnalité de texte-à-vidéo et sa vaste bibliothèque de médias vous permettent de transformer des scripts en vidéos PSA engageantes avec des voix off professionnelles et des sous-titres en quelques minutes.

