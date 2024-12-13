Générateur de Vidéos de Prospection : Concluez Plus de Ventes avec l'AI
Automatisez la création de vidéos à partir de n'importe quel script pour délivrer des messages percutants et dynamiser vos efforts de vente vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo technique de 90 secondes ciblant les développeurs, les responsables informatiques et les chefs de produit intéressés par les solutions API. Cette vidéo doit mettre en avant les capacités avancées des avatars AI pour créer du contenu dynamique et interactif, avec une esthétique visuelle moderne et axée sur la technologie, comprenant des exemples de diagrammes système et une voix off AI précise et articulée expliquant le processus d'intégration API. La capacité des avatars AI de HeyGen sera centrale pour présenter ces informations complexes de manière engageante.
Développez une vidéo complète de 2 minutes pour les analystes marketing et les équipes des opérations de vente, détaillant le processus technique d'analyse des analyses de visionnage à partir de vidéos AI personnalisées. Le style visuel doit être analytique, incorporant des enregistrements d'écran étape par étape pour démontrer l'interprétation des données, soutenu par une voix off calme et informative générée via la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Le récit doit souligner comment la compréhension du comportement des spectateurs améliore l'efficacité des stratégies de vente virtuelle.
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour les spécialistes de l'activation des ventes et les architectes de solutions, illustrant l'intégration fluide des outils de vente d'un générateur de vidéos de prospection dans les flux de travail existants. Le style visuel et audio doit être dynamique et professionnel, mettant en avant des interactions UI fluides, délivrées par un avatar AI confiant. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, vous assurerez une production rapide et soignée qui met en lumière des pratiques de vente virtuelle efficaces.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Publicités Vidéo à Fort Taux de Conversion.
Produisez rapidement des publicités vidéo alimentées par l'AI qui captent l'attention et stimulent l'engagement des prospects.
Créez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin d'attirer de nouveaux prospects et d'élargir votre portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen s'intègre-t-il aux outils de vente et de marketing existants ?
HeyGen offre des intégrations robustes avec les CRM et les outils de vente, permettant des flux de travail fluides pour générer et déployer des vidéos de prospection directement au sein de votre écosystème existant. Cela inclut l'intégration API pour des solutions personnalisées et des analyses détaillées des spectateurs pour optimiser votre stratégie de vente vidéo.
Quels types de vidéos AI personnalisées le générateur de HeyGen peut-il créer ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de créer diverses vidéos AI personnalisées, y compris celles mettant en vedette des avatars AI réalistes et une génération dynamique de texte en vidéo à partir d'un script. Il sert de générateur de vidéos de prospection idéal et d'outil puissant pour les vidéos marketing.
Puis-je personnaliser les vidéos HeyGen pour qu'elles correspondent à l'identité de ma marque ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments dans vos vidéos marketing sans effort. Vous pouvez également utiliser des pages de destination vidéo personnalisées pour maintenir une expérience de marque cohérente pour votre audience.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme les enregistrements d'écran et les voix off personnalisées ?
Oui, HeyGen simplifie la création de contenu en prenant en charge les enregistrements d'écran directs et en générant automatiquement des voix off de haute qualité. Sa plateforme robuste inclut également des options pour les sous-titres/légendes et une riche bibliothèque de modèles et de scènes pour accélérer votre production vidéo.