Créateur de Vidéos de Visite de Propriété : Créez des Visites Époustouflantes Rapidement
Créez des vidéos immobilières professionnelles et des visites virtuelles avec notre générateur de vidéos alimenté par l'IA, en utilisant des modèles et scènes personnalisables pour des résultats époustouflants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une visite virtuelle engageante de 90 secondes conçue pour les gestionnaires de biens afin de présenter des unités locatives ou commerciales disponibles. Adoptez un style professionnel et visuellement riche avec une narration claire, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création de visites virtuelles captivantes.
Développez une vidéo marketing dynamique et persuasive de 2 minutes pour les équipes marketing, mettant en vedette un avatar AI présentant les points de vente uniques d'un développement de luxe. La présentation soignée doit tirer parti des avatars AI de HeyGen pour établir un lien personnel avec le public et améliorer vos efforts de marketing immobilier.
Produisez une vidéo concise et percutante de 45 secondes pour les développeurs immobiliers individuels, expliquant les caractéristiques spécifiques de la propriété avec un style visuel et audio accessible. Assurez une qualité professionnelle des vidéos en incluant les sous-titres/captions automatiques de HeyGen, rendant le contenu compréhensible pour un public plus large.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Immobilières à Fort Impact.
Générez rapidement des publicités vidéo captivantes alimentées par l'IA pour promouvoir efficacement vos annonces immobilières et attirer les acheteurs.
Visites de Propriété Dynamiques sur les Réseaux Sociaux.
Produisez facilement des vidéos et clips de visite de propriété engageants, parfaits pour un partage étendu sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création technique de vidéos de visite de propriété ?
HeyGen simplifie le processus technique en utilisant la création vidéo alimentée par l'IA, agissant comme un générateur de vidéos AI avancé. Les utilisateurs peuvent facilement télécharger des photos et des scripts, et la plateforme automatise la production, en faisant une solution entièrement automatisée pour les créateurs de vidéos de visite de propriété.
HeyGen peut-il produire efficacement des vidéos immobilières de qualité professionnelle ?
Absolument, HeyGen est conçu pour aider les professionnels de l'immobilier à créer des vidéos de qualité professionnelle avec une grande efficacité. Il offre divers modèles et la capacité de générer un contenu captivant à partir de texte en vidéo à partir de script, y compris une voix off AI naturelle, accélérant considérablement la production.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer les visites virtuelles immobilières ?
HeyGen améliore les visites virtuelles avec des fonctionnalités avancées telles que des avatars AI personnalisables et l'option de sous-titres multilingues, élargissant votre portée. De plus, les utilisateurs peuvent appliquer des contrôles de marque pour maintenir une apparence professionnelle cohérente sur toutes leurs vidéos immobilières.
Comment HeyGen peut-il soutenir les agents immobiliers dans le marketing sur les réseaux sociaux pour leurs annonces ?
HeyGen permet aux agents immobiliers de dynamiser leur marketing sur les réseaux sociaux en créant facilement du contenu vidéo engageant pour les annonces MLS et le marketing immobilier général. Sa fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect garantit que les vidéos sont optimisées pour diverses plateformes sociales, maximisant l'impact.