Créateur de Vidéos de Visite de Propriété : Créez des Visites Époustouflantes Rapidement

Créez des vidéos immobilières professionnelles et des visites virtuelles avec notre générateur de vidéos alimenté par l'IA, en utilisant des modèles et scènes personnalisables pour des résultats époustouflants.

371/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une visite virtuelle engageante de 90 secondes conçue pour les gestionnaires de biens afin de présenter des unités locatives ou commerciales disponibles. Adoptez un style professionnel et visuellement riche avec une narration claire, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création de visites virtuelles captivantes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing dynamique et persuasive de 2 minutes pour les équipes marketing, mettant en vedette un avatar AI présentant les points de vente uniques d'un développement de luxe. La présentation soignée doit tirer parti des avatars AI de HeyGen pour établir un lien personnel avec le public et améliorer vos efforts de marketing immobilier.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise et percutante de 45 secondes pour les développeurs immobiliers individuels, expliquant les caractéristiques spécifiques de la propriété avec un style visuel et audio accessible. Assurez une qualité professionnelle des vidéos en incluant les sous-titres/captions automatiques de HeyGen, rendant le contenu compréhensible pour un public plus large.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de visite de propriété

Transformez sans effort vos photos et vidéos de propriété en visites virtuelles de qualité professionnelle, parfaites pour engager votre audience et améliorer le marketing immobilier.

1
Step 1
Téléchargez vos médias
Commencez par **télécharger facilement des photos** et des clips vidéo de votre propriété sur la plateforme, en vous assurant que tous les éléments visuels sont prêts pour votre créateur de vidéos de visite de propriété.
2
Step 2
Sélectionnez un modèle
Choisissez parmi une variété de **modèles et scènes** professionnels pour structurer instantanément vos visites virtuelles avec un look soigné, parfait pour les présentations de propriétés.
3
Step 3
Créez votre visite
Exploitez notre technologie avancée de **création vidéo alimentée par l'IA** pour compiler automatiquement vos médias en une vidéo de visite de propriété soignée et engageante.
4
Step 4
Exportez et commercialisez
Ajoutez des **sous-titres/captions** pour une accessibilité plus large, puis exportez votre vidéo cinématographique dans divers ratios d'aspect pour un partage fluide sur tous vos canaux de marketing immobilier.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Valeur le Succès et la Crédibilité Immobilière

.

Créez des vidéos AI professionnelles pour mettre en avant les ventes immobilières réussies, les témoignages de clients et l'expertise des agents, renforçant la confiance et l'autorité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création technique de vidéos de visite de propriété ?

HeyGen simplifie le processus technique en utilisant la création vidéo alimentée par l'IA, agissant comme un générateur de vidéos AI avancé. Les utilisateurs peuvent facilement télécharger des photos et des scripts, et la plateforme automatise la production, en faisant une solution entièrement automatisée pour les créateurs de vidéos de visite de propriété.

HeyGen peut-il produire efficacement des vidéos immobilières de qualité professionnelle ?

Absolument, HeyGen est conçu pour aider les professionnels de l'immobilier à créer des vidéos de qualité professionnelle avec une grande efficacité. Il offre divers modèles et la capacité de générer un contenu captivant à partir de texte en vidéo à partir de script, y compris une voix off AI naturelle, accélérant considérablement la production.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer les visites virtuelles immobilières ?

HeyGen améliore les visites virtuelles avec des fonctionnalités avancées telles que des avatars AI personnalisables et l'option de sous-titres multilingues, élargissant votre portée. De plus, les utilisateurs peuvent appliquer des contrôles de marque pour maintenir une apparence professionnelle cohérente sur toutes leurs vidéos immobilières.

Comment HeyGen peut-il soutenir les agents immobiliers dans le marketing sur les réseaux sociaux pour leurs annonces ?

HeyGen permet aux agents immobiliers de dynamiser leur marketing sur les réseaux sociaux en créant facilement du contenu vidéo engageant pour les annonces MLS et le marketing immobilier général. Sa fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect garantit que les vidéos sont optimisées pour diverses plateformes sociales, maximisant l'impact.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo