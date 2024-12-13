Créateur de Vidéos de Visite Virtuelle : Créez des Tours Époustouflants

Créez facilement des visites virtuelles professionnelles de biens immobiliers avec notre plateforme de création vidéo alimentée par l'IA, en utilisant des modèles et scènes intuitifs pour des résultats rapides.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes ciblant les professionnels de l'immobilier occupés qui ont besoin de créer du contenu efficacement. Cette vidéo doit mettre en avant comment la technologie d'économie de temps de HeyGen simplifie le processus de création de vidéos immobilières, permettant aux utilisateurs de télécharger facilement des photos et des clips vidéo. Adoptez un style visuel élégant et énergique avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, démontrant la puissance de l'utilisation des modèles et scènes préconçus de HeyGen pour produire rapidement du contenu de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative soignée d'une minute et 30 secondes destinée aux responsables marketing immobilier, en mettant l'accent sur l'avantage stratégique de la distribution multi-plateformes pour les visites virtuelles de biens. La vidéo doit adopter une esthétique contemporaine, présentant des exemples d'une seule vidéo optimisée pour diverses plateformes de médias sociaux, avec une voix autoritaire expliquant l'impact d'une portée élargie. Montrez comment la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats de HeyGen assure un ajustement parfait et un engagement sur tous les canaux.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'introduction convaincante de 2 minutes pour les agences immobilières cherchant à augmenter efficacement leur production vidéo grâce à la création vidéo alimentée par l'IA. La présentation visuelle doit être moderne et légèrement futuriste, mettant en avant l'automatisation fluide et la qualité professionnelle réalisable, expliquant comment les avatars IA peuvent narrer les détails des biens avec une parfaite cohérence. L'audio doit comporter une voix claire et explicative guidant les spectateurs à travers les avantages des avatars IA de HeyGen pour des visites vidéo professionnelles cohérentes et engageantes sans besoin de présentateurs humains.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Visite Virtuelle

Créez facilement des vidéos de visite virtuelle époustouflantes et professionnelles avec l'IA. Transformez vos annonces en visites virtuelles engageantes pour n'importe quelle plateforme, rapidement et précisément.

1
Step 1
Téléchargez Vos Ressources Immobilières
Commencez par télécharger vos photos et clips vidéo du bien directement dans l'éditeur vidéo en ligne. Utilisez notre bibliothèque de médias/support de stock pour des visuels supplémentaires.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Immobilier
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos immobilières conçus pour les visites de biens. Personnalisez les scènes et appliquez le logo et les couleurs de votre marque à l'aide de nos contrôles de branding.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Alimentée par l'IA
Améliorez votre visite avec la création vidéo alimentée par l'IA. Générez des voix off professionnelles à partir de votre script en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off, et incluez des sous-titres pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez pour un Partage Multi-Plateformes
Une fois votre vidéo de visite professionnelle terminée, exportez-la dans divers formats adaptés aux plateformes de médias sociaux. Distribuez facilement vos vidéos immobilières pour une portée plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès des Agents et les Témoignages

Développez des vidéos convaincantes alimentées par l'IA mettant en avant les réussites des agents et les témoignages de clients pour renforcer la confiance et démontrer l'expertise sur le marché immobilier.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de visite virtuelle ?

HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'IA qui permet aux professionnels de l'immobilier de produire efficacement des vidéos de visite virtuelle professionnelles. En utilisant un éditeur vidéo en ligne, il transforme les scripts et les médias en contenu visuel engageant sans besoin de tournage traditionnel.

HeyGen peut-il m'aider à personnaliser mes vidéos immobilières avec du branding ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer facilement vos éléments de marque personnalisés, tels que les logos et les schémas de couleurs spécifiques, directement dans vos vidéos immobilières. Cela garantit une présence de marque cohérente et professionnelle à travers toutes vos visites virtuelles de biens.

Quel type de médias puis-je utiliser pour créer des vidéos avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez télécharger facilement des photos et des clips vidéo pour enrichir vos vidéos immobilières. La plateforme offre également un accès à une bibliothèque de médias complète et un support de stock, offrant des ressources supplémentaires pour créer des vidéos de visite dynamiques et professionnelles.

Est-il possible de générer rapidement des vidéos de visite professionnelle avec HeyGen ?

Oui, la plateforme vidéo IA de HeyGen est conçue pour la rapidité et l'efficacité, permettant aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos de visite professionnelle de haute qualité. Son interface intuitive et ses modèles de vidéos immobilières prêts à l'emploi simplifient considérablement le processus de création vidéo, permettant une production rapide sans compromettre la qualité.

