Créateur de Vidéos de Visite de Propriété : Annonces Faciles et Professionnelles
Les professionnels de l'immobilier créent sans effort des visites virtuelles de maisons époustouflantes à partir de photos en utilisant des modèles intelligents et sans compétences en montage.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une visite virtuelle sophistiquée de 60 secondes ciblant des acheteurs potentiels haut de gamme, présentant une propriété de luxe avec un flux cinématographique et élégant. Le style visuel doit comporter des mouvements de caméra fluides à travers chaque pièce, mettant en valeur l'espace et les détails exquis, accompagné d'une musique de fond subtile et haut de gamme. Améliorez la présentation en incorporant des sous-titres détaillés pour les commodités clés de la propriété et en utilisant la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir des descriptions précises et éloquentes tout au long de la visite, offrant une expérience de qualité professionnelle.
Développez une vidéo de profil d'agent convaincante de 45 secondes intégrée à une brève présentation de propriété, visant à établir la confiance et la connexion avec les clients potentiels à la recherche d'un professionnel de l'immobilier dévoué. Le style visuel et audio doit être chaleureux, accessible, mais très professionnel, avec l'agent parlant directement à la caméra entrecoupé de prises captivantes d'une propriété en vedette. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'agent avec des éléments de marque personnalisés, et utilisez sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes de médias sociaux, mettant en avant une approche de création vidéo personnalisée alimentée par l'IA.
Générez une vidéo inspirante de 30 secondes démontrant une transformation dramatique avant-après d'une rénovation ou mise en scène de maison, attirant les investisseurs et les vendeurs potentiels envisageant des améliorations de propriété. La vidéo doit avoir un style de révélation rapide et édifiant, montrant le contraste saisissant avec des comparaisons visuelles percutantes créées à partir de photos de liste, le tout sur une bande sonore énergique. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les éléments visuels nécessaires et employez sa fonctionnalité de génération de voix off pour narrer l'histoire de la transformation, garantissant la création d'une vidéo de propriété époustouflante à l'aide du logiciel de photo à vidéo AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Propriété Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour les propriétés afin d'attirer plus d'acheteurs potentiels et de se démarquer sur le marché.
Produisez des Visites de Propriété Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Transformez sans effort les photos de liste en vidéos accrocheuses pour les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et TikTok pour maximiser la portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les professionnels de l'immobilier à créer des vidéos de propriété époustouflantes ?
HeyGen est un logiciel avancé de photo à vidéo AI qui transforme vos photos de liste en vidéos cinématographiques. Il offre des modèles de vidéos immobilières et une création vidéo alimentée par l'IA pour produire des visites virtuelles de maisons de qualité professionnelle, même sans compétences traditionnelles en montage vidéo.
Ai-je besoin d'une expérience préalable en montage vidéo pour créer des visites virtuelles de maisons avec HeyGen ?
Pas du tout. HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de visite de propriété avec une création vidéo automatisée. Notre outil AI facile à utiliser permet aux professionnels de l'immobilier de générer efficacement des visites virtuelles de maisons de haute qualité, économisant un temps précieux et ne nécessitant aucune compétence avancée en montage.
Puis-je ajouter une marque personnalisée à mes vidéos immobilières créées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen prend en charge la personnalisation de la marque, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques. Cela garantit une identité de marque cohérente sur toutes vos vidéos immobilières, aidant à renforcer votre réputation et à créer une impression professionnelle.
Quels types de contenu marketing HeyGen peut-il produire pour les annonces immobilières ?
HeyGen permet aux professionnels de l'immobilier de créer divers contenus marketing, des vidéos de visite de propriété engageantes et des reels accrocheurs pour les réseaux sociaux aux vidéos de profil d'agent et de témoignages. Vous pouvez également utiliser des sous-titres AI et du texte personnalisé pour améliorer efficacement votre message.