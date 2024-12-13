Générateur de Visites de Propriétés : Créez des Visites Virtuelles Immersives Aujourd'hui
Générez des visites virtuelles 3D interactives et des portes ouvertes 24/7 sans effort, en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script pour des annonces immobilières rapides.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle visuellement époustouflante de 90 secondes destinée aux promoteurs immobiliers et aux spécialistes du marketing immobilier de luxe, mettant en avant la qualité immersive d'une visite virtuelle 3D. Utilisez un style visuel élégant et haute définition avec une musique de fond sophistiquée et une voix off professionnelle générée grâce à la génération de voix off de HeyGen. Mettez en avant la capacité d'intégrer des points d'intérêt personnalisés et d'enrichir l'expérience de la visite avec des visuels de haute qualité issus de la bibliothèque de médias/stock, capturant chaque détail complexe des propriétés haut de gamme.
Produisez une vidéo informative de 2 minutes conçue pour les acheteurs potentiels et les investisseurs immobiliers, illustrant les avantages des visites interactives pour explorer diverses annonces immobilières. La vidéo doit adopter un style visuel et audio engageant et amical, avec des visuels dynamiques et une narration parlée claire, améliorée par les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer une compréhension maximale. Démontrez comment les spectateurs peuvent naviguer et interagir avec diverses caractéristiques de propriété, prenant des décisions éclairées directement depuis leurs écrans, en utilisant des modèles et des scènes créatifs pour des visuels captivants.
Générez une vidéo explicative simple de 45 secondes pour les petites entreprises immobilières et les agents individuels, présentant un générateur de visites de propriétés comme une solution complète pour leurs besoins marketing. La vidéo doit maintenir un style visuel pratique et valorisant avec un ton direct, accompagné de musique instrumentale. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les fonctionnalités clés et montrer comment le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio simplifient l'adaptation des visites pour diverses plateformes, le positionnant comme un outil indispensable pour les annonces professionnelles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Annonces Immobilières Performantes.
Créez rapidement des annonces vidéo captivantes pour vos annonces immobilières et visites virtuelles afin d'attirer plus d'acheteurs potentiels.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez sans effort des clips vidéo captivants de vos visites virtuelles à partager sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des visites vidéo de propriétés captivantes ?
HeyGen utilise des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour produire des visites vidéo de propriétés engageantes. Cela permet une narration dynamique et des présentations visuelles qui mettent efficacement en valeur l'immobilier, améliorant vos efforts marketing globaux.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de visites immobilières ?
HeyGen propose des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise et des palettes de couleurs spécifiques dans vos vidéos. De plus, une large gamme de modèles et de scènes personnalisables est disponible, permettant des visites uniques et immersives pour chaque annonce immobilière.
Quelle est l'accessibilité des vidéos de visites de propriétés générées par HeyGen sur divers appareils ?
Les vidéos créées avec HeyGen pour les visites virtuelles de propriétés sont hautement accessibles, conçues pour être visionnées sans problème depuis n'importe quel appareil, y compris les appareils mobiles et les navigateurs de bureau. HeyGen prend également en charge le redimensionnement d'aspect-ratio et divers formats d'exportation pour optimiser le visionnage sur différentes plateformes.
HeyGen peut-il efficacement augmenter la production de plusieurs vidéos de visites de propriétés ?
Oui, HeyGen est une solution complète pour produire efficacement de nombreuses vidéos de visites de propriétés, agissant comme un puissant générateur de visites de propriétés pour le contenu vidéo. Son support de bibliothèque de médias et ses fonctionnalités automatisées comme la génération de voix off permettent une création et un déploiement rapides de contenus divers pour les annonces immobilières.