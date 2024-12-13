Créateur de Vidéos de Présentation de Propriétés pour des Annonces Faciles et Engagées

Transformez des photos d'annonces statiques en vidéos dynamiques et engageantes sans effort grâce à nos modèles et scènes intuitifs.

Créez une vidéo de visite immobilière cinématographique de 45 secondes conçue pour des acheteurs potentiels exigeants, mettant en valeur une propriété de luxe. Le style visuel doit être élégant et en haute définition, soulignant les détails architecturaux et les finitions haut de gamme, accompagné d'une musique de fond sophistiquée et d'une voix off chaleureuse et invitante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, améliorant l'expérience du créateur de vidéos de présentation de propriétés.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 30 secondes destinée aux agents immobiliers pour promouvoir une nouvelle propriété résidentielle sur les réseaux sociaux. Adoptez une esthétique dynamique et moderne avec des coupes rapides et une musique de fond énergique, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et des sous-titres clairs pour mettre en avant les points de vente clés pour des modèles de vidéos marketing immobilier engageants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 60 secondes pour la vente d'une maison en mettant l'accent sur une caractéristique unique de la propriété, comme un système de maison intelligente ou un vaste espace de vie extérieur. Le style doit être immersif et luxueux, avec des transitions fluides et une musique d'ambiance, avec un avatar AI de HeyGen guidant les spectateurs à travers une visite vidéo détaillée, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour une narration fluide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une présentation de propriété de 15 secondes optimisée pour une consommation rapide par les internautes, mettant en avant les qualités les plus attrayantes d'une propriété. Le style visuel et audio doit être lumineux, engageant et rapide, adapté aux plateformes de réseaux sociaux, avec une musique entraînante et un texte à l'écran bien visible facilité par le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour diverses plateformes, garantissant des vidéos immobilières percutantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation de Propriétés

Transformez facilement vos photos de propriétés en visites vidéo professionnelles et engageantes qui captivent les acheteurs et améliorent vos annonces.

1
Step 1
Téléchargez Vos Photos
Commencez par télécharger vos photos de propriété de haute qualité. La plateforme est conçue pour intégrer sans effort vos visuels, formant la base de votre visite vidéo engageante.
2
Step 2
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos immobilières conçus par des professionnels. Ces modèles fournissent une structure prête à l'emploi pour mettre en valeur votre propriété efficacement.
3
Step 3
Ajoutez une Marque Personnalisée
Élevez votre vidéo de propriété en incorporant votre marque personnalisée, vos logos et vos schémas de couleurs spécifiques, assurant une image professionnelle cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois satisfait, exportez votre vidéo de propriété finie dans plusieurs formats, optimisés pour diverses plateformes, et partagez-la facilement sur vos réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant l'expertise des agents immobiliers et les témoignages

Développez des vidéos AI engageantes pour présenter des ventes immobilières réussies et des témoignages de clients, renforçant la confiance et la crédibilité auprès des acheteurs et vendeurs potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les professionnels de l'immobilier à créer des vidéos captivantes de présentation de propriétés ?

HeyGen permet aux professionnels de l'immobilier de transformer des photos de propriétés en visites vidéo dynamiques et engageantes. Avec des modèles attrayants et des outils alimentés par l'IA, vous pouvez facilement créer des vidéos immobilières de qualité professionnelle qui mettent véritablement en valeur chaque annonce.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos marketing immobilier ?

HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités pour élever vos vidéos marketing immobilier, y compris des avatars AI, des voix off réalistes et une riche bibliothèque multimédia avec des images et vidéos de stock. Vous pouvez également ajouter une marque personnalisée, des sous-titres et une musique de fond engageante pour créer des vidéos marketing hautement efficaces.

HeyGen peut-il aider à générer des vidéos d'annonces immobilières prêtes pour les réseaux sociaux ?

Absolument ! HeyGen simplifie la production de vidéos d'annonces immobilières captivantes optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux. Avec des options de redimensionnement d'aspect ratio flexibles et des options d'exportation rapide, vous pouvez créer des vidéos de 30 secondes engageantes qui attirent l'attention et suscitent l'intérêt pour vos annonces immobilières.

HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour divers besoins en vidéos immobilières ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos immobilières personnalisables conçus pour des besoins divers, allant des vidéos de présentation de propriétés aux vidéos de profil d'agent et aux vidéos explicatives. Notre interface intuitive de glisser-déposer vous permet de personnaliser facilement les modèles avec votre marque et des informations spécifiques sur la propriété.

