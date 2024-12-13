Créateur de Vidéos Marketing Immobilier : Créez des Vidéos Immobilières Époustouflantes

Produisez rapidement des vidéos captivantes d'annonces immobilières pour les réseaux sociaux. Transformez simplement vos scripts en vidéos époustouflantes grâce aux capacités de texte-à-vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo de 45 secondes convaincante pour une annonce immobilière ciblant les acheteurs potentiels, mettant en avant un nouveau développement de premier choix. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des coupes rapides des points forts de la propriété, accompagnées d'une bande sonore entraînante et d'une voix off professionnelle générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen pour narrer les caractéristiques clés. Les agents immobiliers et les courtiers apprécieront le processus fluide de transformation des séquences brutes en contenu vidéo marketing immobilier engageant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux primo-accédants, expliquant les avantages d'un quartier ou d'un type de propriété spécifique. Cette vidéo devrait utiliser les modèles vidéo immobiliers de HeyGen pour un esthétisme propre et moderne, en incorporant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour présenter des informations complexes de manière claire. L'audio doit être amical et rassurant, soutenu par une musique douce et motivante, ce qui la rend idéale pour les petites agences immobilières et les agents individuels cherchant des modèles personnalisables pour simplifier la création de contenu.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo immobilière visuellement époustouflante de 30 secondes spécifiquement pour les plateformes de médias sociaux, destinée aux investisseurs en propriétés de luxe. La vidéo doit adopter un style visuel cinématographique et de haute production, utilisant un avatar AI comme présentateur sophistiqué pour mettre en avant des commodités exclusives et des vues. Employez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser le rendu sur diverses plateformes, garantissant des visuels nets et une bande sonore aspirante et élégante qui captive un public exigeant de promoteurs immobiliers et de spécialistes du marketing immobilier de luxe.
Exemple de Prompt 3
Créez un montage de 50 secondes poli à partir de médias téléchargés existants, ciblant les investisseurs en propriétés commerciales, démontrant le potentiel d'un développement à usage mixte. Cette production de qualité professionnelle doit comporter des transitions et effets fluides et des sous-titres/captions clairs pour transmettre des données financières ou des points de vente clés, enrichis par le vaste support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels complémentaires. Le style visuel global doit être élégant et orienté business, avec une voix off autoritaire mais engageante, aidant les utilisateurs expérimentés de créateurs de vidéos marketing immobilier à créer des présentations percutantes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Marketing Immobilier

Créez facilement des vidéos d'annonces immobilières époustouflantes en quelques minutes avec des outils alimentés par AI et des modèles personnalisables, présentant vos annonces de manière professionnelle.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Téléchargez des Médias
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une large gamme de modèles personnalisables conçus pour l'immobilier, ou téléchargez vos propres photos et clips vidéo de propriétés pour commencer.
2
Step 2
Personnalisez le Contenu de Votre Annonce
Intégrez les détails de la propriété, les informations de l'agent et les appels à l'action. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour convertir sans effort vos descriptions écrites en texte à l'écran engageant.
3
Step 3
Améliorez avec des Touches Professionnelles
Élevez votre vidéo avec des transitions dynamiques, de la musique de fond et une voix off professionnelle. Utilisez l'outil de génération de voix off pour ajouter une narration claire et convaincante sans avoir besoin d'enregistrer votre propre audio.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo marketing immobilier et préparez-la pour la distribution. Utilisez les options de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes comme les réseaux sociaux ou votre site web, puis partagez-la directement avec les acheteurs potentiels.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages et Réussites des Clients

Développez des témoignages vidéo persuasifs de clients satisfaits pour renforcer la confiance et la crédibilité de votre marque immobilière.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos marketing immobilier ?

HeyGen est un créateur de vidéos marketing immobilier facile à utiliser qui permet aux professionnels de l'immobilier de produire rapidement des vidéos immobilières engageantes. Exploitez nos modèles personnalisables et avatars AI pour générer sans effort des vidéos d'annonces immobilières pour les réseaux sociaux.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos immobilières efficace ?

HeyGen offre un éditeur puissant de glisser-déposer, une vaste bibliothèque de contenu stock et des contrôles de marque pour garantir que vos vidéos immobilières se démarquent. Vous pouvez télécharger vos propres médias, appliquer des transitions et effets, et utiliser nos outils alimentés par AI pour une finition professionnelle.

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour développer des modèles de vidéos immobilières ?

La plateforme alimentée par AI de HeyGen intègre la génération de texte-à-vidéo et de voix off, rationalisant la création de modèles de vidéos immobilières dynamiques. Cette technologie avancée vous aide à transformer des scripts en contenu vidéo de haute qualité de manière efficace.

Puis-je exporter des vidéos d'annonces immobilières en HD créées avec HeyGen pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen vous permet de télécharger et de partager vos créations vidéo en HD, optimisées pour diverses plateformes. Vous pouvez facilement ajuster les ratios d'aspect pour les réseaux sociaux, garantissant que vos vidéos d'annonces immobilières atteignent un public plus large avec une clarté époustouflante.

