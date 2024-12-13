Créez une vidéo de 45 secondes convaincante pour une annonce immobilière ciblant les acheteurs potentiels, mettant en avant un nouveau développement de premier choix. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des coupes rapides des points forts de la propriété, accompagnées d'une bande sonore entraînante et d'une voix off professionnelle générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen pour narrer les caractéristiques clés. Les agents immobiliers et les courtiers apprécieront le processus fluide de transformation des séquences brutes en contenu vidéo marketing immobilier engageant.

