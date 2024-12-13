Créateur de Vidéos de Gestion Immobilière : Créez des Vidéos Époustouflantes
Créez rapidement des vidéos d'annonces engageantes avec notre fonctionnalité de modèles et scènes faciles à utiliser pour booster vos efforts marketing.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo immersive de visite virtuelle de 45 secondes destinée aux locataires ou acheteurs potentiels, transformant des photos de propriétés statiques en vidéos immobilières dynamiques. L'esthétique doit être moderne et engageante, accompagnée d'une voix off descriptive, utilisant la capacité de HeyGen à générer automatiquement la narration et les sous-titres à partir d'un script.
Développez une vidéo informative de 60 secondes pour les propriétaires cherchant des services de gestion, expliquant la proposition de valeur d'une société de gestion immobilière. Cette vidéo immobilière doit adopter un style visuel fiable et épuré, avec un avatar AI amical présentant les services clés, en incorporant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et un support de bibliothèque de médias/stock pour des visuels riches.
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les professionnels de l'immobilier, mettant en avant les points de vente uniques d'une entreprise pour leurs efforts de marketing. Le style visuel et audio doit être percutant et rapide, avec un appel à l'action clair, en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour une distribution multi-plateforme et une génération de voix off efficace.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Créez facilement des publicités vidéo immobilières époustouflantes en quelques minutes grâce à l'AI, maximisant la visibilité des propriétés et l'intérêt des locataires.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et clips immobiliers captivants pour les réseaux sociaux, boostant votre présence en ligne et attirant des clients potentiels.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos immobilières professionnelles ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos immobilières engageantes grâce à l'automatisation alimentée par l'AI. Transformez simplement vos annonces immobilières ou scripts en contenu visuel captivant avec des avatars AI et des modèles de vidéos immobilières prêts à l'emploi, simplifiant ainsi vos efforts marketing.
HeyGen peut-il aider à produire des vidéos d'annonces et des visites virtuelles engageantes ?
Absolument. HeyGen propose des modèles de vidéos immobilières et une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer pour vous aider à créer des vidéos d'annonces et des visites virtuelles captivantes. Vous pouvez facilement télécharger des photos de vos propriétés et ajouter des avatars AI pour guider les spectateurs, parfait pour le partage en tant que contenu sur les réseaux sociaux.
Quels contrôles de branding sont disponibles pour les vidéos immobilières créées avec HeyGen ?
HeyGen vous permet de maintenir une cohérence de marque sur toutes vos vidéos immobilières. Utilisez les fonctionnalités du Kit de Marque de HeyGen pour personnaliser les logos, couleurs et polices, garantissant que vos vidéos immobilières s'alignent parfaitement avec l'identité visuelle de votre agence pour un impact marketing maximal.
Comment la génération de vidéos AI avec HeyGen peut-elle bénéficier à mon marketing immobilier ?
Les capacités de génération de vidéos AI de HeyGen boostent considérablement vos efforts de marketing immobilier en automatisant la création de vidéos. Générez des vidéos de haute qualité à partir de scripts textuels, complètes avec des avatars AI et des voix off professionnelles, vous permettant de produire plus de contenu efficacement et de vous démarquer en tant que créateur de vidéos immobilières de premier plan.