Générez une vidéo de 30 secondes ciblant les gestionnaires de biens, montrant la facilité de création de vidéos d'annonces attrayantes pour de nouvelles propriétés. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec une musique de fond entraînante, tandis qu'un avatar AI guide les spectateurs à travers les avantages d'utiliser un créateur de vidéos de gestion immobilière pour optimiser leur marketing avec la génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo immersive de visite virtuelle de 45 secondes destinée aux locataires ou acheteurs potentiels, transformant des photos de propriétés statiques en vidéos immobilières dynamiques. L'esthétique doit être moderne et engageante, accompagnée d'une voix off descriptive, utilisant la capacité de HeyGen à générer automatiquement la narration et les sous-titres à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 60 secondes pour les propriétaires cherchant des services de gestion, expliquant la proposition de valeur d'une société de gestion immobilière. Cette vidéo immobilière doit adopter un style visuel fiable et épuré, avec un avatar AI amical présentant les services clés, en incorporant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et un support de bibliothèque de médias/stock pour des visuels riches.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les professionnels de l'immobilier, mettant en avant les points de vente uniques d'une entreprise pour leurs efforts de marketing. Le style visuel et audio doit être percutant et rapide, avec un appel à l'action clair, en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour une distribution multi-plateforme et une génération de voix off efficace.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Gestion Immobilière

Créez facilement des vidéos captivantes de gestion immobilière et immobilières avec l'AI, simplifiant vos efforts marketing et engageant votre audience.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos immobilières professionnels, conçus pour rapidement poser les bases de vos vidéos immobilières.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Améliorez votre projet en téléchargeant vos propres photos et vidéos de propriétés, ou sélectionnez dans notre vaste bibliothèque de médias pour mettre en valeur chaque détail.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez
Personnalisez votre vidéo avec des outils d'édition vidéo intuitifs, en ajoutant du texte, de la musique de fond, et en appliquant votre Kit de Marque unique pour un look cohérent.
4
Step 4
Générez et Partagez
Finalisez votre vidéo de gestion immobilière captivante et générez-la dans divers formats d'aspect, prête pour un partage facile en tant que contenu sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Mettre en Avant les Histoires de Succès Immobilières

Mettre en Avant les Histoires de Succès Immobilières

Mettez en avant des annonces immobilières réussies ou des témoignages de locataires avec des vidéos AI engageantes, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos immobilières professionnelles ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos immobilières engageantes grâce à l'automatisation alimentée par l'AI. Transformez simplement vos annonces immobilières ou scripts en contenu visuel captivant avec des avatars AI et des modèles de vidéos immobilières prêts à l'emploi, simplifiant ainsi vos efforts marketing.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos d'annonces et des visites virtuelles engageantes ?

Absolument. HeyGen propose des modèles de vidéos immobilières et une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer pour vous aider à créer des vidéos d'annonces et des visites virtuelles captivantes. Vous pouvez facilement télécharger des photos de vos propriétés et ajouter des avatars AI pour guider les spectateurs, parfait pour le partage en tant que contenu sur les réseaux sociaux.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour les vidéos immobilières créées avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de maintenir une cohérence de marque sur toutes vos vidéos immobilières. Utilisez les fonctionnalités du Kit de Marque de HeyGen pour personnaliser les logos, couleurs et polices, garantissant que vos vidéos immobilières s'alignent parfaitement avec l'identité visuelle de votre agence pour un impact marketing maximal.

Comment la génération de vidéos AI avec HeyGen peut-elle bénéficier à mon marketing immobilier ?

Les capacités de génération de vidéos AI de HeyGen boostent considérablement vos efforts de marketing immobilier en automatisant la création de vidéos. Générez des vidéos de haute qualité à partir de scripts textuels, complètes avec des avatars AI et des voix off professionnelles, vous permettant de produire plus de contenu efficacement et de vous démarquer en tant que créateur de vidéos immobilières de premier plan.

