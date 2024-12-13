Créateur de Vidéos Immobilières : Boostez Vos Annonces & Prospects

Imaginez une visite vidéo captivante de 60 secondes conçue pour les futurs locataires, mettant en valeur une propriété magnifique avec des visuels attrayants et une voix off professionnelle et accueillante. Cette vidéo devrait souligner les principales commodités et points de vente uniques, en utilisant la puissante génération de voix off de HeyGen pour narrer une expérience de mise en scène virtuelle convaincante, faisant en sorte que les spectateurs se sentent immédiatement chez eux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes à destination des propriétaires et investisseurs immobiliers recherchant des services de gestion, avec un avatar AI amical présentant les avantages de l'expertise de votre entreprise. Le style visuel doit être moderne et digne de confiance, avec un audio clair et concis, soulignant comment notre plateforme de création de vidéos immobilières aide à générer plus de prospects et à rationaliser les opérations immobilières.
Exemple de Prompt 2
Créez un reel dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux à destination des acheteurs potentiels, utilisant des visuels vibrants et une bande sonore entraînante pour mettre rapidement en avant trois nouvelles vidéos de listes. La vidéo devrait tirer parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour offrir une présentation visuellement engageante et rapide des propriétés disponibles, capturant immédiatement l'attention avec son flux énergique.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo élégante et rassurante de 50 secondes à destination des vendeurs de maisons, expliquant le processus simple de mise en vente de leur propriété avec votre agence, accompagnée de visuels professionnels et d'un récit informatif. Cette vidéo devrait mettre en avant de manière proéminente la personnalisation de la marque et garantir l'accessibilité grâce aux sous-titres automatiques de HeyGen, transmettant un sentiment d'expertise et de service personnalisé tout au long.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Gestion Immobilière

Créez efficacement des vidéos immobilières captivantes et des visites virtuelles pour attirer les locataires et mettre en valeur les annonces avec facilité, simplifiant votre marketing de gestion immobilière.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos professionnels et de scènes conçus spécifiquement pour les vidéos immobilières et les visites virtuelles. Téléchargez facilement vos photos et médias existants pour remplir la mise en page choisie.
2
Step 2
Collez Votre Script Immobilier
Saisissez les détails et descriptions de votre propriété dans l'éditeur de script. Notre capacité de "Texte-à-vidéo à partir de script" générera sans effort des vidéos immobilières engageantes à partir de votre texte.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Personnalisez vos vidéos immobilières avec le logo, les couleurs et les polices de votre marque en utilisant nos "Contrôles de branding". Cela garantit que chaque vidéo reflète votre image professionnelle et renforce la personnalisation de la marque pour votre entreprise.
4
Step 4
Exportez pour une Utilisation Multi-Plateforme
Générez vos vidéos immobilières de haute qualité dans divers formats d'aspect optimisés pour les réseaux sociaux et différentes plateformes grâce à notre fonctionnalité de "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect". Cela garantit que vos visites virtuelles atteignent un public plus large.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages de Gestion Immobilière

Réalisez des vidéos professionnelles alimentées par AI de clients satisfaits pour renforcer la confiance et la crédibilité de vos services de gestion immobilière.

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des visites vidéo immobilières captivantes pour mes annonces ?

HeyGen simplifie la création de vidéos immobilières engageantes. Utilisez nos modèles de vidéos professionnels et les puissantes capacités de génération de vidéos AI pour produire rapidement des visites vidéo immersives, présentant efficacement vos annonces aux acheteurs potentiels.

Est-il possible de produire des vidéos immobilières de haute qualité sans aucun équipement de tournage traditionnel ?

Oui, le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de créer des vidéos immobilières professionnelles sans besoin de tournage. Il vous suffit d'entrer votre script ou de télécharger des photos, et notre plateforme s'occupe du reste, transformant texte et visuels en vidéos d'annonces dynamiques.

Puis-je personnaliser mes vidéos d'annonces immobilières pour correspondre à l'identité de ma marque avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et votre style unique dans chaque vidéo immobilière. Cela garantit une représentation cohérente de la marque dans toutes vos vidéos immobilières, vous aidant à vous démarquer.

Comment HeyGen aide-t-il les professionnels de l'immobilier à générer plus de prospects grâce au contenu vidéo ?

HeyGen permet aux professionnels de l'immobilier de produire rapidement du contenu vidéo de haute qualité optimisé pour les réseaux sociaux et diverses plateformes. En créant efficacement des vidéos immobilières engageantes et des visites virtuelles, vous pouvez améliorer considérablement votre présence en ligne et générer plus de prospects.

