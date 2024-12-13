Générateur de Vidéos de Mise en Vente : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Transformez vos annonces en vidéos captivantes pour le marketing sur les réseaux sociaux avec le texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo de 30 secondes, énergique, destinée aux potentiels acheteurs de maisons parcourant les réseaux sociaux, conçue pour capter instantanément l'attention pour les nouvelles vidéos de mise en vente. Le style visuel doit être rapide avec des coupes modernes et des couleurs vives, accompagné d'une musique instrumentale entraînante et d'une voix off nette et engageante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour mettre en avant les caractéristiques clés de la propriété et l'attrait immédiat de la maison.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une visite vidéo approfondie de 60 secondes pour les professionnels de l'immobilier qui ont besoin d'une vidéo de qualité professionnelle pour présenter des propriétés. L'esthétique doit être élégante et soignée, avec des transitions fluides entre les pièces, une musique d'ambiance douce et un avatar AI compétent guidant les spectateurs à travers les points de vente uniques de la maison. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour offrir une présentation cohérente et engageante sans avoir besoin de présentateurs sur place.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo d'invitation accueillante de 45 secondes ciblant la communauté locale, promouvant un événement portes ouvertes à venir avec un ton amical et accessible. Les visuels doivent être chaleureux et invitants, présentant des aperçus rapides des meilleurs angles de la propriété sous une lumière naturelle éclatante, accompagnés d'une musique de fond joyeuse et légère. Créez cela en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une pièce promotionnelle attrayante pour un marketing immobilier efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour d'autres professionnels de l'immobilier, illustrant l'efficacité de l'utilisation d'un Créateur de Vidéos Immobilières. Le style visuel doit être épuré, moderne et axé sur l'information, avec des superpositions de texte engageantes mettant en avant les principaux avantages, accompagnées d'une narration énergique mais claire. Produisez ce message convaincant rapidement en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script, transformant le contenu écrit en une présentation dynamique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mise en Vente

Créez rapidement des vidéos de mise en vente professionnelles, alimentées par l'IA, pour attirer plus d'acheteurs et présenter efficacement vos propriétés.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Point de Départ
Choisissez parmi divers "modèles vidéo" ou collez votre script pour générer instantanément une base pour votre vidéo d'annonce en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de la Propriété
Incorporez des images, des clips vidéo et des informations clés sur la propriété pour créer des "vidéos d'annonces" captivantes. Utilisez la "bibliothèque multimédia/soutien de stock" de HeyGen pour enrichir votre présentation.
3
Step 3
Appliquez la Marque et la Voix
Élevez votre vidéo avec une "personnalisation de marque", en ajoutant votre logo et vos couleurs préférées grâce aux "Contrôles de marque (logo, couleurs)" de HeyGen. Améliorez l'engagement avec une narration au son naturel.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo de qualité professionnelle et utilisez les "Redimensionnement & exportations d'aspect-ratio" de HeyGen pour l'optimiser pour diverses plateformes. Partagez facilement votre présentation immobilière époustouflante sur les "réseaux sociaux".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos de Témoignages d'Agents

Créez des témoignages vidéo professionnels de clients satisfaits pour renforcer la confiance et améliorer la réputation de marque d'un professionnel de l'immobilier.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos de mise en vente efficace ?

HeyGen est un générateur de vidéos de mise en vente intuitif conçu pour les professionnels de l'immobilier afin de créer des vidéos immobilières de haute qualité de manière efficace. En exploitant les vidéos générées par l'IA et une large sélection de modèles vidéo, HeyGen transforme les descriptions de propriétés en visites vidéo engageantes avec facilité.

Quelles options de personnalisation de marque sont disponibles pour mes vidéos immobilières ?

HeyGen permet aux professionnels de l'immobilier de maintenir une forte cohérence de marque dans leurs efforts de marketing immobilier. Vous pouvez facilement appliquer une personnalisation de marque, y compris votre logo et des couleurs spécifiques, pour vous assurer que toutes vos vidéos d'annonces reflètent votre identité professionnelle unique, aboutissant à des vidéos de qualité professionnelle.

HeyGen peut-il générer des voix off professionnelles pour les vidéos d'annonces immobilières ?

Absolument. HeyGen offre des capacités avancées de génération de voix off, vous permettant de narrer vos vidéos d'annonces avec des voix AI de haute qualité dans plusieurs langues. Cette fonctionnalité améliore considérablement vos présentations de visites vidéo, les rendant captivantes pour le partage sur diverses plateformes de réseaux sociaux.

Comment HeyGen peut-il aider les professionnels de l'immobilier avec des besoins divers en contenu vidéo ?

HeyGen est un Créateur de Vidéos Immobilières polyvalent, permettant aux professionnels de l'immobilier de créer une large gamme de contenus au-delà des simples vidéos d'annonces immobilières. Des vidéos explicatives engageantes sur les tendances du marché aux visites virtuelles de portes ouvertes et aux vidéos rapides de 30 secondes pour les réseaux sociaux, HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo.

