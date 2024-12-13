Générateur de Vidéos Explicatives Immobilières : Créez des Vidéos d'Annonces Engagantes

Transformez les descriptions de propriétés en vidéos explicatives immobilières captivantes avec facilité, en utilisant des modèles de vidéos professionnels et des scènes pour des visuels époustouflants.

Créez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes présentant une nouvelle annonce pour les agents immobiliers occupés, avec un style visuel épuré et moderne, une musique de fond entraînante et en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour une création de contenu efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de visite virtuelle immersive de 45 secondes ciblant les acheteurs potentiels, en utilisant des visuels élégants et cinématographiques et une ambiance sonore apaisante, avec un avatar AI guidant les spectateurs à travers la propriété, rendue possible par les avatars AI de HeyGen et le support de sa riche bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de témoignage authentique de 60 secondes conçue pour les personnes envisageant de vendre leur maison, en employant une esthétique visuelle chaleureuse et personnelle avec une musique de fond subtile, améliorée par les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en avant les retours clés des clients et structurée à l'aide de modèles et de scènes variés.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo explicative informative de 30 secondes abordant une tendance actuelle du marché immobilier pour les primo-accédants ou vendeurs, adoptant un style visuel professionnel avec des animations engageantes et une voix off confiante, en veillant à ce qu'elle soit parfaite sur toutes les plateformes grâce au redimensionnement et aux exports d'aspect ratio de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives Immobilières

Créez facilement des vidéos explicatives immobilières captivantes en quelques minutes pour présenter des propriétés avec des outils alimentés par l'AI et des visuels époustouflants.

1
Step 1
Créez Votre Base avec un Modèle
Commencez par sélectionner un "modèle vidéo" professionnel adapté à l'immobilier. Cela pose les bases de votre vidéo explicative immobilière, garantissant un début soigné.
2
Step 2
Ajoutez les Visuels et Détails de Votre Propriété
Remplissez votre vidéo avec des images époustouflantes et des informations clés sur la propriété en utilisant la vaste "bibliothèque de médias" ou en téléchargeant vos propres ressources.
3
Step 3
Sélectionnez une Narration Engagante et des Avatars AI
Donnez vie à votre propriété avec des voix off dynamiques générées par notre plateforme alimentée par l'AI ou en choisissant un "avatar AI" pour présenter les informations.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative Professionnelle
Finalisez votre vidéo explicative en appliquant des contrôles de marque puis "exportez"-la dans le format d'aspect souhaité, prête à partager vos "vidéos explicatives immobilières" avec des acheteurs potentiels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages Immobiliers

.

Créez des vidéos de témoignages persuasives pour des clients satisfaits, renforçant la confiance et la crédibilité de votre entreprise immobilière.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen favorise-t-il la production créative de vidéos explicatives immobilières ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos explicatives immobilières époustouflantes en utilisant des avatars AI et des voix off naturelles. Sa vaste bibliothèque de modèles vidéo et son éditeur puissant de glisser-déposer simplifient le processus créatif, garantissant que vos vidéos explicatives immobilières se démarquent.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur idéal de vidéos explicatives immobilières ?

HeyGen fonctionne comme un générateur complet de vidéos explicatives immobilières, transformant directement les scripts textuels en vidéo. Avec une riche bibliothèque de médias, des contrôles de marque personnalisés et des outils de montage vidéo faciles à utiliser, il fournit tout ce dont vous avez besoin pour créer des vidéos explicatives immobilières convaincantes de manière efficace.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'annonces engageantes et des visites virtuelles ?

Absolument, HeyGen permet la création de vidéos d'annonces très engageantes et de visites virtuelles avec des avatars AI qui parlent votre script. Vous pouvez enrichir ces vidéos avec des voix off professionnelles, des animations, des vidéos stock et des sous-titres générés automatiquement, donnant vie à vos propriétés.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos explicatives avec la plateforme AI de HeyGen ?

La plateforme AI de HeyGen accélère considérablement la création de vidéos explicatives. Son éditeur intuitif de glisser-déposer, combiné à des modèles vidéo personnalisables, vous permet de produire des vidéos de haute qualité en quelques minutes, faisant de HeyGen un créateur de vidéos explicatives efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo