Générateur de Vidéo à partir de Prompt Rapide et Facile pour un Contenu Alimenté par AI
Transformez vos idées en vidéos de haute qualité générées par AI instantanément. Notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script vous permet de créer des visuels captivants avec facilité.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, démontrant un flux de travail étape par étape avec une "vidéo générée par AI" qui présente des visuels lumineux et intuitifs et un audio direct et synchronisé ; utilisez la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen pour guider précisément les spectateurs à travers les fonctions essentielles des "outils de montage vidéo".
Produisez une annonce dynamique de mise à jour de produit de 45 secondes destinée aux utilisateurs existants et aux premiers adoptants, mettant en avant de nouvelles fonctionnalités avec des "visuels AI" modernes et engageants et une voix off énergique, générée de manière transparente grâce à la génération de voix off de HeyGen, soulignant comment notre "générateur de vidéo à partir de prompt" offre désormais des capacités encore plus avancées.
Concevez une vidéo de conseil technique concise de 30 secondes pour les développeurs, offrant une bonne pratique rapide avec des visuels nets et directs et un ton autoritaire ; utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour une création rapide, garantissant que les "prompts textuels" aboutissent à un "fichier MP4 haute résolution" prêt pour un déploiement immédiat.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes et performantes à partir de vos prompts marketing en utilisant AI.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux à partir de vos prompts textuels pour augmenter l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéo à partir de prompt ?
HeyGen est un générateur de vidéo AI avancé qui transforme les prompts textuels ou les scripts alimentés par AI en vidéos professionnelles avec facilité. Cette capacité innovante de texte en vidéo permet aux utilisateurs de créer efficacement du contenu vidéo généré par AI captivant.
Puis-je personnaliser les vidéos générées par AI créées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des outils de montage vidéo complets pour personnaliser votre contenu. Vous pouvez intégrer des visuels AI, choisir parmi divers avatars parlants, et affiner divers éléments pour correspondre efficacement à votre marque et message.
Quelles sont les options de sortie pour les vidéos réalisées avec HeyGen ?
HeyGen garantit que vos projets sont livrés avec une qualité professionnelle et flexibilité. Les utilisateurs peuvent télécharger le contenu vidéo sous forme de fichier MP4 haute résolution, prenant en charge divers redimensionnements d'aspect-ratio et exportations pour s'adapter à différentes plateformes. Chaque vidéo présente un audio et des visuels parfaitement synchronisés.
HeyGen prend-il en charge l'utilisation d'avatars parlants et la génération de voix AI ?
Oui, HeyGen excelle à offrir une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes qui peuvent délivrer votre script naturellement. Associées à une technologie puissante de générateur de voix AI, ces fonctionnalités offrent un moyen fluide et engageant de créer des présentations vidéo dynamiques.