Générateur de Vidéo à partir de Prompt Rapide et Facile pour un Contenu Alimenté par AI

Transformez vos idées en vidéos de haute qualité générées par AI instantanément. Notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script vous permet de créer des visuels captivants avec facilité.

374/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, démontrant un flux de travail étape par étape avec une "vidéo générée par AI" qui présente des visuels lumineux et intuitifs et un audio direct et synchronisé ; utilisez la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen pour guider précisément les spectateurs à travers les fonctions essentielles des "outils de montage vidéo".
Exemple de Prompt 2
Produisez une annonce dynamique de mise à jour de produit de 45 secondes destinée aux utilisateurs existants et aux premiers adoptants, mettant en avant de nouvelles fonctionnalités avec des "visuels AI" modernes et engageants et une voix off énergique, générée de manière transparente grâce à la génération de voix off de HeyGen, soulignant comment notre "générateur de vidéo à partir de prompt" offre désormais des capacités encore plus avancées.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de conseil technique concise de 30 secondes pour les développeurs, offrant une bonne pratique rapide avec des visuels nets et directs et un ton autoritaire ; utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour une création rapide, garantissant que les "prompts textuels" aboutissent à un "fichier MP4 haute résolution" prêt pour un déploiement immédiat.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Utiliser un Générateur de Vidéo à partir de Prompt

Transformez sans effort vos idées en vidéos engageantes avec AI, à partir de simples prompts textuels jusqu'à un produit final poli et de haute qualité.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer votre texte ou script souhaité dans le générateur. Notre AI avancée traitera votre script texte en vidéo, posant les bases de votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre narration en choisissant dans notre vaste bibliothèque de médias. Sélectionnez des vidéos et images de stock de haute qualité, ou incorporez des avatars AI dynamiques pour présenter votre message.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Affinez l'audio de votre vidéo en utilisant notre génération de voix off. Choisissez parmi diverses voix et styles pour correspondre à votre marque, assurant un audio synchronisé tout au long de votre création.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez votre projet en l'exportant dans le ratio d'aspect et la qualité souhaités. Téléchargez votre fichier MP4 haute résolution, prêt pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création de Cours Évolutifs

.

Transformez le contenu éducatif et les plans de cours en cours vidéo engageants générés par AI pour atteindre un public mondial.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéo à partir de prompt ?

HeyGen est un générateur de vidéo AI avancé qui transforme les prompts textuels ou les scripts alimentés par AI en vidéos professionnelles avec facilité. Cette capacité innovante de texte en vidéo permet aux utilisateurs de créer efficacement du contenu vidéo généré par AI captivant.

Puis-je personnaliser les vidéos générées par AI créées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des outils de montage vidéo complets pour personnaliser votre contenu. Vous pouvez intégrer des visuels AI, choisir parmi divers avatars parlants, et affiner divers éléments pour correspondre efficacement à votre marque et message.

Quelles sont les options de sortie pour les vidéos réalisées avec HeyGen ?

HeyGen garantit que vos projets sont livrés avec une qualité professionnelle et flexibilité. Les utilisateurs peuvent télécharger le contenu vidéo sous forme de fichier MP4 haute résolution, prenant en charge divers redimensionnements d'aspect-ratio et exportations pour s'adapter à différentes plateformes. Chaque vidéo présente un audio et des visuels parfaitement synchronisés.

HeyGen prend-il en charge l'utilisation d'avatars parlants et la génération de voix AI ?

Oui, HeyGen excelle à offrir une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes qui peuvent délivrer votre script naturellement. Associées à une technologie puissante de générateur de voix AI, ces fonctionnalités offrent un moyen fluide et engageant de créer des présentations vidéo dynamiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo