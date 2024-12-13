Générateur de Vidéos de Campagne Promotionnelle pour la Création Instantanée de Publicités
Boostez l'engagement et l'efficacité. Notre générateur de vidéos IA utilise le texte en vidéo à partir de script pour produire rapidement des campagnes convaincantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes destinée aux agences de marketing et aux spécialistes du marketing de performance, illustrant les avantages de la création de contenu pilotée par l'IA. La vidéo doit présenter un avatar IA professionnel exposant les informations clés avec une voix off claire et autoritaire et une esthétique d'entreprise soignée, en utilisant les 'Avatars IA' de HeyGen pour une représentation de marque fluide.
Produisez une publicité vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux conçue pour les équipes créatives et les gestionnaires de réseaux sociaux, axée sur une campagne tendance. Utilisez des coupes rapides, des superpositions de couleurs vives et une musique populaire et énergique, en mettant l'accent sur la facilité de personnalisation des 'modèles vidéo' existants et leur adaptation à diverses plateformes grâce à la fonctionnalité 'Redimensionnement & exportation des formats' de HeyGen.
Créez une vidéo informative de 60 secondes pour les marques mondiales et les grandes équipes marketing visant des campagnes localisées, démontrant comment étendre efficacement le contenu à travers différentes régions. Adoptez un design visuel élégant et minimaliste avec plusieurs options de voix off pour transmettre un message global, en soulignant la puissance du 'Texte en vidéo à partir de script' pour générer des récits diversifiés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités Vidéo IA Performantes.
Produisez rapidement des vidéos de campagne promotionnelle à fort impact et des publicités vidéo IA pour renforcer vos efforts marketing.
Campagnes de Réseaux Sociaux Engagantes.
Créez des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux qui stimulent l'engagement et élargissent la portée de votre marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de publicités vidéo engageantes pour les campagnes marketing ?
HeyGen est un puissant créateur de publicités vidéo IA qui permet la production rapide de vidéos de campagne promotionnelle captivantes. Utilisez les acteurs IA de HeyGen et les modèles vidéo personnalisables pour générer du contenu de haute qualité qui se démarque vraiment.
Quel type d'avatars IA HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de produits convaincantes ?
HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars IA réalistes et d'acteurs IA conçus pour présenter vos vidéos de produits de manière dynamique et professionnelle. Cela vous permet de créer des publicités vidéo avec une image de marque cohérente et un message percutant.
HeyGen peut-il aider les agences de marketing à développer du contenu vidéo créatif et évolutif ?
Absolument. HeyGen agit comme un générateur de vidéos IA essentiel pour les agences de marketing, facilitant la création rapide de diverses variantes de vidéos et de tests créatifs. Cela aide les agences à optimiser leur stratégie de contenu sur toutes les plateformes de médias sociaux.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de personnalisation des modèles vidéo pour des besoins de marque uniques ?
HeyGen simplifie la personnalisation grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer, permettant aux utilisateurs d'adapter les modèles vidéo avec des éléments de marque spécifiques, des animations, de la musique ou des autocollants. Cela garantit que chaque vidéo promotionnelle s'aligne parfaitement avec l'identité unique de votre marque.