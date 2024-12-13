Créateur de Vidéos Promo : Création Rapide & Facile en Ligne
Transformez vos scripts en publicités vidéo captivantes pour les réseaux sociaux avec notre puissante fonctionnalité de Texte en vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Comment créeriez-vous une vidéo explicative convaincante de 45 secondes ciblant les startups technologiques et les éducateurs, conçue pour simplifier les fonctionnalités logicielles complexes ? Le style visuel doit être épuré et professionnel, amélioré par une 'Génération de voix off' nette. Soulignez l'innovation d'utiliser des 'Avatars AI' pour présenter des 'vidéos explicatives' claires et concises sans nécessiter de présentateur en direct.
Concevez une publicité vidéo dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux spécifiquement pour les marques de commerce électronique visant les jeunes consommateurs. Cette publicité nécessite un style rapide et visuellement engageant, optimisé pour une visualisation silencieuse avec de la musique tendance et des 'Sous-titres/légendes' bien visibles. Montrez comment le 'Redimensionnement & exportation des formats' de HeyGen permet aux créateurs utilisant un 'créateur de vidéos promotionnelles en ligne' d'adapter facilement les vidéos pour diverses plateformes sociales.
Transmettez l'essence d'un nouveau service avec une vidéo marketing sophistiquée de 60 secondes, destinée aux agences de marketing et aux créateurs de contenu. Le style visuel doit être cinématographique, utilisant des ressources riches de 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' et une bande sonore professionnelle et percutante. Démontrez le processus fluide de transformation d'un script détaillé en un récit captivant de 'vidéos marketing' grâce à la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script' de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes et à fort taux de conversion en utilisant l'IA pour capter l'attention de l'audience et obtenir des résultats immédiats pour vos campagnes.
Promotions Engagées sur les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux qui augmentent l'engagement, élargissent la portée et promeuvent efficacement votre marque ou vos produits en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de mes vidéos promotionnelles ?
HeyGen utilise une IA avancée pour transformer le texte en vidéos promotionnelles engageantes, vous permettant de créer rapidement des vidéos marketing de haute qualité. Son créateur de vidéos promotionnelles en ligne intuitif vous permet de produire du contenu captivant sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.
Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour réaliser des vidéos promotionnelles ?
HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles, d'avatars AI, de photos et vidéos de stock, ainsi que de la musique libre de droits pour enrichir vos vidéos promotionnelles. Vous pouvez personnaliser l'image de marque avec votre logo et vos couleurs, garantissant que vos vidéos produits s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen peut-il créer divers types de vidéos marketing ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles polyvalent capable de produire divers types de vidéos marketing, y compris des vidéos produits, des vidéos explicatives et des publicités vidéo pour les réseaux sociaux. Ses fonctionnalités robustes de texte en vidéo et de génération de voix off assurent une création de contenu complète pour toute campagne.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme les sous-titres et les ajustements de format d'image ?
Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités essentielles d'éditeur vidéo telles que la génération automatique de sous-titres et le redimensionnement flexible des formats d'image pour diverses plateformes. Cela garantit que votre vidéo promotionnelle en ligne a un aspect professionnel et est optimisée pour tout écran ou canal de médias sociaux.