Créateur de Vidéos Promo : Création Rapide & Facile en Ligne

Transformez vos scripts en publicités vidéo captivantes pour les réseaux sociaux avec notre puissante fonctionnalité de Texte en vidéo à partir d'un script.

Imaginez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes, parfaite pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs annonçant un nouveau produit. Le style visuel doit être lumineux, moderne et accompagné d'une musique de fond entraînante libre de droits. Mettez en avant comment les 'Modèles & scènes' de HeyGen rendent la création de contenu vidéo promotionnel professionnel facile, même pour les débutants.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment créeriez-vous une vidéo explicative convaincante de 45 secondes ciblant les startups technologiques et les éducateurs, conçue pour simplifier les fonctionnalités logicielles complexes ? Le style visuel doit être épuré et professionnel, amélioré par une 'Génération de voix off' nette. Soulignez l'innovation d'utiliser des 'Avatars AI' pour présenter des 'vidéos explicatives' claires et concises sans nécessiter de présentateur en direct.
Exemple de Prompt 2
Concevez une publicité vidéo dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux spécifiquement pour les marques de commerce électronique visant les jeunes consommateurs. Cette publicité nécessite un style rapide et visuellement engageant, optimisé pour une visualisation silencieuse avec de la musique tendance et des 'Sous-titres/légendes' bien visibles. Montrez comment le 'Redimensionnement & exportation des formats' de HeyGen permet aux créateurs utilisant un 'créateur de vidéos promotionnelles en ligne' d'adapter facilement les vidéos pour diverses plateformes sociales.
Exemple de Prompt 3
Transmettez l'essence d'un nouveau service avec une vidéo marketing sophistiquée de 60 secondes, destinée aux agences de marketing et aux créateurs de contenu. Le style visuel doit être cinématographique, utilisant des ressources riches de 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' et une bande sonore professionnelle et percutante. Démontrez le processus fluide de transformation d'un script détaillé en un récit captivant de 'vidéos marketing' grâce à la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script' de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo

Créez des vidéos promotionnelles professionnelles sans effort avec notre créateur de vidéos promotionnelles en ligne intuitif. Exploitez l'IA et des fonctionnalités variées pour captiver votre audience et atteindre vos objectifs marketing.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle pour Commencer
Choisissez parmi une large gamme de **modèles** professionnels ou commencez avec une toile vierge pour correspondre parfaitement aux besoins de votre projet. Cela fournit une base solide pour votre vidéo promotionnelle.
2
Step 2
Personnalisez avec Vos Médias ou des Stocks
Personnalisez votre vidéo en téléchargeant vos propres ressources ou en sélectionnant dans notre vaste bibliothèque de **photos et vidéos de stock**. Intégrez les couleurs et le logo uniques de votre marque pour un look cohérent.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off et des Sous-titres
Générez des **voix off** naturelles directement à partir du texte pour narrer votre histoire. Ajoutez des sous-titres et légendes précis pour améliorer l'accessibilité et garantir que votre message est clair pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Promotionnelle
Finalisez votre **vidéo promotionnelle** captivante en l'exportant dans des formats d'image optimaux pour toute plateforme. Partagez votre contenu de haute qualité sur les réseaux sociaux ou votre site web pour engager efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos Dynamiques de Témoignages Clients

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos AI puissantes et engageantes qui renforcent la confiance et démontrent la valeur réelle de vos offres.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de mes vidéos promotionnelles ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer le texte en vidéos promotionnelles engageantes, vous permettant de créer rapidement des vidéos marketing de haute qualité. Son créateur de vidéos promotionnelles en ligne intuitif vous permet de produire du contenu captivant sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour réaliser des vidéos promotionnelles ?

HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles, d'avatars AI, de photos et vidéos de stock, ainsi que de la musique libre de droits pour enrichir vos vidéos promotionnelles. Vous pouvez personnaliser l'image de marque avec votre logo et vos couleurs, garantissant que vos vidéos produits s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il créer divers types de vidéos marketing ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles polyvalent capable de produire divers types de vidéos marketing, y compris des vidéos produits, des vidéos explicatives et des publicités vidéo pour les réseaux sociaux. Ses fonctionnalités robustes de texte en vidéo et de génération de voix off assurent une création de contenu complète pour toute campagne.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme les sous-titres et les ajustements de format d'image ?

Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités essentielles d'éditeur vidéo telles que la génération automatique de sous-titres et le redimensionnement flexible des formats d'image pour diverses plateformes. Cela garantit que votre vidéo promotionnelle en ligne a un aspect professionnel et est optimisée pour tout écran ou canal de médias sociaux.

