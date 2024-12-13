Générateur de Vidéos Promo : Créez des Vidéos Marketing Engagantes

Transformez vos scripts en vidéos marketing dynamiques grâce à notre technologie de texte en vidéo et aux voix AI.

Imaginez créer une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes pour annoncer le lancement d'un nouveau produit, conçue pour des propriétaires de petites entreprises enthousiastes cherchant à captiver leur audience avec un style visuel moderne et dynamique, comprenant des graphiques en mouvement et une musique de fond énergique. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour démarrer la création, enrichie par une génération de voix off fluide, transformant votre script en une narration audio captivante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing professionnelle de 45 secondes destinée aux marketeurs digitaux pour présenter puissamment les histoires de réussite de clients sur les plateformes de médias sociaux, en utilisant une esthétique visuelle propre de style témoignage avec un éclairage chaleureux et un son clair, complétée par une musique de fond subtile et inspirante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter des récits convaincants et assurez une accessibilité maximale avec des sous-titres.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative informative de 60 secondes ciblant les startups technologiques, parfaite pour illustrer clairement des fonctionnalités logicielles complexes à travers un style visuel minimaliste avec des icônes animées et des visuels étape par étape, soutenus par une voix off calme et informative et une musique de fond légère. La capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script simplifiera la production de contenu, tandis que sa bibliothèque de médias/stock offre des visuels diversifiés pour améliorer la compréhension.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle captivante de 15 secondes pour les marques de commerce électronique annonçant des ventes flash, nécessitant une présentation rapide et visuellement frappante de photos de produits avec des superpositions de texte audacieuses et une musique tendance et accrocheuse pour créer un ton urgent et excitant. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour s'adapter parfaitement aux différentes plateformes sociales et puisez dans sa bibliothèque de médias/stock pour des ressources visuelles à fort impact.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promo

Créez facilement des vidéos promotionnelles époustouflantes avec des outils alimentés par AI, transformant vos idées en contenu partageable qui booste votre impact marketing.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer votre texte ou script, permettant à l'AI de transformer instantanément vos mots en scènes vidéo captivantes.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels
Choisissez parmi une large gamme de modèles vidéo professionnels pour concevoir des scènes qui s'alignent parfaitement avec le message de votre marque.
3
Step 3
Générez l'Audio
Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter des voix AI claires et convaincantes qui narrent votre vidéo promotionnelle avec précision.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre sortie vidéo de haute qualité, en ajustant les ratios d'aspect si nécessaire, puis téléchargez et partagez facilement votre création sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages Clients

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos promo convaincantes alimentées par AI qui renforcent la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promotionnelles ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos promo, vous permettant de créer rapidement des vidéos promotionnelles de haute qualité. Profitez de nos fonctionnalités AI avancées et de nos modèles vidéo professionnels pour simplifier l'ensemble de votre processus de création vidéo.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos marketing ?

HeyGen offre aux utilisateurs une grande liberté créative pour les vidéos marketing grâce à son éditeur vidéo intuitif. Vous pouvez utiliser des animations de texte dynamiques, des visuels AI et des modèles vidéo personnalisables, et ajouter des voix off de haute qualité et des sous-titres automatiques pour enrichir votre contenu.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos promotionnelles de haute qualité pour les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen est conçu pour produire des vidéos de haute qualité, ce qui le rend idéal pour les vidéos promotionnelles partagées sur toutes les plateformes de médias sociaux. Ses fonctionnalités AI garantissent une création vidéo efficace, parfaite pour des vidéos marketing ou explicatives percutantes avec des sous-titres automatiques.

HeyGen est-il un outil efficace pour quelqu'un de novice en montage vidéo ?

Oui, HeyGen sert de créateur de vidéos promo intuitif, même pour les débutants. Son interface conviviale et son éditeur vidéo alimenté par AI simplifient le processus de création vidéo, permettant des modifications sans effort pour produire des vidéos promotionnelles professionnelles.

