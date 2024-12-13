Créateur de Vidéos Promo pour un Marketing Époustouflant

Créez des vidéos promotionnelles époustouflantes pour booster les ventes, en tirant parti de la fonctionnalité intelligente de HeyGen de Texte-à-vidéo à partir de script.

Développez une vidéo promotionnelle convaincante d'une minute ciblant les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de produire rapidement des supports marketing de haute qualité. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des coupes rapides montrant divers plans de produits, complétés par une voix off professionnelle et dynamique. Mettez en avant comment les Modèles et scènes de HeyGen permettent une création de contenu rapide, permettant aux utilisateurs de lancer efficacement leurs campagnes marketing.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une promo élégante de 45 secondes pour les entrepreneurs férus de technologie cherchant à rationaliser leur processus de production vidéo. La vidéo doit présenter des graphismes modernes, démontrant les avatars IA innovants de HeyGen délivrant des messages clés avec une voix IA claire et autoritaire. Soulignez comment HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos promotionnelles avancé en simplifiant les tâches complexes grâce à la génération de voix off.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité dynamique de 30 secondes sur les réseaux sociaux destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux visant un engagement maximal. L'esthétique visuelle doit être rapide avec des coupes dynamiques, un texte animé percutant à l'écran et une musique de fond accrocheuse et libre de droits. Mettez en avant la fonctionnalité de Sous-titres/captions de HeyGen comme essentielle pour l'accessibilité sur toutes les plateformes, permettant de créer des vidéos promotionnelles personnalisées conçues pour capter l'attention.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative informative de 2 minutes destinée aux formateurs d'entreprise ou aux chefs de produit ayant besoin de clarifier des informations complexes. Le style visuel doit être épuré, utilisant des animations et des graphismes clairs et concis, accompagnés d'une narration calme et éducative. Démontrez comment la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen facilite la création de vidéos professionnelles pour des explications détaillées de produits ou des présentations d'entreprise, le tout dans un éditeur en ligne intuitif.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo

Créez rapidement et efficacement des vidéos promotionnelles engageantes avec notre créateur de vidéos alimenté par l'IA, conçu pour élever vos campagnes marketing.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles conçus par des professionnels ou commencez avec une toile vierge pour lancer la création de votre vidéo promotionnelle. Cela fournit la base parfaite pour votre message.
2
Step 2
Créez un Contenu Convaincant
Utilisez notre éditeur en ligne intuitif pour ajouter des éléments multimédias. Exploitez les capacités de Texte-à-vidéo à partir de script pour générer des voix off et des visuels engageants directement à partir de votre saisie de texte.
3
Step 3
Ajoutez des Touches Professionnelles
Appliquez le style unique de votre marque en utilisant les contrôles de branding, y compris les logos et couleurs personnalisés. Assurez-vous que votre vidéo promotionnelle s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque pour un look soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez votre vidéo promotionnelle terminée dans des formats de haute qualité. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes de médias sociaux et canaux marketing.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Transformez les témoignages clients en contenu promotionnel puissant et crédible en utilisant des vidéos dynamiques alimentées par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos promotionnelles ?

HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles avancé qui transforme le texte en vidéos professionnelles avec facilité. Nos outils alimentés par l'IA simplifient le montage vidéo, vous permettant de générer rapidement un contenu promotionnel convaincant.

Puis-je personnaliser mes vidéos promotionnelles avec des éléments uniques en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos promotionnelles avec des avatars IA et des voix off à sonorité humaine. Notre éditeur en ligne intuitif offre des outils de montage vidéo puissants pour garantir que votre contenu se démarque.

Quel type de modèles est disponible dans HeyGen pour le contenu promotionnel ?

HeyGen propose une large gamme de modèles conçus par des professionnels, rendant simple la création de vidéos promotionnelles époustouflantes. Utilisez notre éditeur glisser-déposer dans l'éditeur en ligne pour assembler rapidement des campagnes marketing engageantes.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités comme les sous-titres et les exportations de haute qualité pour les vidéos promotionnelles ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos complet qui inclut des sous-titres automatiques et des options d'exportation robustes pour des fichiers MP4 de haute qualité. Cela garantit que vos vidéos professionnelles sont prêtes pour n'importe quelle plateforme ou canal de médias sociaux.

