Créateur de Vidéos de Projection : Créez des Expériences Visuelles Époustouflantes

Concevez des projections scéniques à couper le souffle et des installations immersives sans effort, en utilisant les puissants modèles et scènes de HeyGen.

Créez une vidéo explicative d'une minute pour les artistes techniques en herbe et les éducateurs, démontrant comment naviguer dans l'interface conviviale d'un logiciel moderne de mapping de projection. Le style visuel doit être épuré et précis, utilisant des superpositions schématiques, accompagné d'une voix off calme et instructive générée via la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, rendant les concepts complexes accessibles aux débutants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Plongez dans les complexités des configurations multi-projecteurs avec un tutoriel de 1,5 minute destiné aux techniciens d'événements et aux spécialistes AV. Cette vidéo doit présenter des visuels dynamiques et légèrement rapides montrant des ajustements de mapping en temps réel, synchronisés avec une voix off énergique et professionnelle. Utilisez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour illustrer diverses configurations de scène et incluez des sous-titres pour l'accessibilité, en mettant l'accent sur la précision technique requise pour la synchronisation sonore.
Exemple de Prompt 2
Cette vidéo de 45 secondes vise à montrer la polyvalence du logiciel de mapping vidéo sur les plateformes Mac et Windows pour les professionnels créatifs et les propriétaires de petites entreprises. Adoptez un style visuel élégant et moderne avec une musique de fond entraînante et un script concis et engageant livré par un avatar AI. Mettez en avant comment le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen peuvent adapter le contenu à différents environnements d'affichage, prouvant l'utilité multiplateforme du logiciel.
Exemple de Prompt 3
Comment maîtriser les principes techniques fondamentaux d'un créateur de vidéos de projection ? Produisez une vidéo détaillée de 2 minutes pour les étudiants et les amateurs, décomposant les mécanismes fondamentaux. La présentation visuelle doit être éducative et schématique, avec des diagrammes clairs et des animations, accompagnée d'une voix off autoritaire et descriptive générée directement à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, pour s'assurer que tous les aspects techniques sont expliqués en détail.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos pour la Projection

Créez un contenu vidéo époustouflant pour vos besoins de mapping de projection et d'événements en direct avec notre interface conviviale et nos puissants outils créatifs.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo
Commencez par transformer votre script en vidéo en utilisant notre fonctionnalité puissante de texte-à-vidéo, posant les bases de vos visuels projetés.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Intégrez des avatars AI captivants pour améliorer vos visuels, donnant vie à vos animations vidéo dynamiques sur n'importe quelle surface.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Produisez un audio cristallin en utilisant notre fonctionnalité avancée de génération de voix off, cruciale pour obtenir une synchronisation sonore parfaite dans vos installations.
4
Step 4
Exportez Votre Contenu
Utilisez notre redimensionnement flexible des ratios d'aspect et nos exports pour préparer votre vidéo dans le format précis requis pour un affichage sans faille à travers des configurations multi-projecteurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les audiences avec des vidéos motivationnelles

Créez des vidéos motivationnelles percutantes avec des effets visuels dynamiques, idéales pour la projection lors d'événements en direct, de rassemblements d'entreprise et d'affichages publics pour engager les spectateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de projection pour diverses applications ?

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos de projection, offrant une interface conviviale pour générer rapidement des animations vidéo alimentées par l'IA à partir de scripts avec divers avatars et voix off AI. Ce logiciel convivial pour les débutants simplifie la création de contenu pour des expériences visuelles dynamiques.

HeyGen peut-il créer des animations vidéo dynamiques adaptées au mapping de projection et aux événements en direct ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des animations vidéo engageantes avec des contrôles de marque complets et une riche bibliothèque multimédia. Celles-ci peuvent être exportées dans divers formats d'aspect, les rendant hautement adaptées à l'intégration avec des logiciels de mapping de projection pour des projections scéniques percutantes et des événements en direct.

Quelles options d'exportation HeyGen offre-t-il pour intégrer du contenu dans des installations immersives ou des configurations multi-projecteurs ?

HeyGen propose un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et divers formats d'exportation, garantissant que votre contenu vidéo généré est compatible avec divers logiciels et matériels de mapping de projection. Cette polyvalence soutient une intégration transparente dans des installations immersives complexes et des configurations multi-projecteurs.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les projets de mapping vidéo ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo spécifique et vos couleurs de marque directement dans votre contenu vidéo. Cela garantit une identité visuelle cohérente et professionnelle à travers tous vos projets de mapping vidéo.

