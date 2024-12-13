Générateur de Vidéos de Mise à Jour de Projet : Simplifiez la Communication d'Équipe

Générez des vidéos de mise à jour de projet engageantes avec des avatars AI réalistes, rendant l'information complexe facile à digérer pour votre équipe et vos parties prenantes.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo dynamique de 30 secondes pour des campagnes de marketing sur les réseaux sociaux ciblant des clients potentiels, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité produit avec un style visuel dynamique et une voix off entraînante, en utilisant les modèles préconçus de HeyGen et la génération de voix off intégrée pour une création rapide.
Exemple de Prompt 2
Créez une démonstration vidéo de 45 secondes expliquant une fonctionnalité logicielle complexe aux utilisateurs existants, en utilisant une esthétique visuelle moderne et élégante avec des médias de haute qualité de la bibliothèque de médias de HeyGen et des sous-titres clairs pour l'accessibilité, garantissant une expérience de visionnage véritablement informative.
Exemple de Prompt 3
Développez un résumé exécutif soigné de 90 secondes pour les parties prenantes et les investisseurs potentiels, présentant une mise à jour concise de l'entreprise avec un avatar AI autoritaire sur un fond d'entreprise épuré, facilement adaptable pour diverses plateformes grâce aux options de redimensionnement et d'exportation de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Mise à Jour de Projet

Créez sans effort des vidéos de mise à jour de projet professionnelles pour tenir votre équipe et vos parties prenantes informées avec un contenu engageant et alimenté par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles préconçus ou commencez avec une toile vierge pour construire votre mise à jour de projet.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Collez votre script de mise à jour de projet. Notre plateforme utilise la conversion de texte en vidéo pour transformer votre texte en une narration naturelle grâce à la technologie de générateur de vidéos AI.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en appliquant les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les palettes de couleurs spécifiques, pour une cohérence conforme à votre image de marque.
4
Step 4
Exportez & Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement d'aspect et les options d'exportation pour la télécharger dans un format vidéo de haute qualité pour toute plateforme, garantissant une livraison parfaite.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Résultats Réussis du Projet

.

Présentez efficacement les réalisations de projet complétées ou les démonstrations de produits à des audiences internes et externes, renforçant la confiance et célébrant le succès avec des vidéos dynamiques AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos pour mon équipe ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI intuitif qui permet aux équipes de créer rapidement des vidéos professionnelles à partir de texte. Il propose des modèles préconçus et des avatars AI réalistes, simplifiant la production de vidéos pour diverses applications comme le marketing, les mises à jour d'entreprise et la formation avec une sortie vidéo de haute qualité.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé et les avatars AI réalistes ?

Oui, HeyGen vous permet de produire des vidéos de haute qualité avec des avatars AI personnalisables qui correspondent à votre marque. Vous pouvez intégrer votre logo, vos couleurs et personnaliser les vidéos pour garantir que tout le contenu est conforme à votre image de marque et professionnel à des fins commerciales.

Quels types de vidéos de mise à jour de projet puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen est un excellent générateur de vidéos de mise à jour de projet, vous permettant de créer facilement des clips courts engageants pour les mises à jour d'entreprise, les communications internes ou même le marketing vidéo. Ses capacités de texte en vidéo simplifient la création de contenu, en faisant une solution de création vidéo facile.

HeyGen peut-il générer des vidéos avec support multilingue ?

Absolument, HeyGen prend en charge les capacités multilingues, vous permettant de localiser votre contenu vidéo pour un public mondial. Cela garantit que vos vidéos professionnelles peuvent atteindre un marché plus large efficacement, améliorant vos vidéos sur les réseaux sociaux et vos efforts de marketing vidéo global.

