Créateur de Vidéos de Formation de Projet : Créez des Vidéos de Formation Engagantes

Donnez à votre équipe les outils intuitifs pour la formation des employés et le partage des connaissances, en utilisant des Modèles et scènes dynamiques.

Créez un tutoriel technique concis d'une minute destiné aux nouveaux employés, les guidant à travers l'installation initiale d'un système logiciel interne complexe. La vidéo doit présenter un style visuel professionnel et épuré, complété par une génération de voix off claire et autoritaire, garantissant que chaque étape est facilement comprise. Améliorez la clarté en incluant des sous-titres précis pour soutenir les divers besoins d'apprentissage pour une formation efficace des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de formation de 90 secondes conçue pour intégrer de nouveaux chefs de projet à la méthodologie de flux de travail propriétaire de votre entreprise, en mettant l'accent sur le partage efficace des connaissances. Cette présentation engageante utilisera des visuels dynamiques, incorporant éventuellement les avatars AI de HeyGen pour présenter les concepts clés au sein de Modèles et scènes préconçus, rendant l'information complexe accessible et la rétention élevée pour les chefs d'équipe occupés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 45 secondes pour les professionnels de l'informatique, démontrant l'intégration transparente d'un nouvel outil de diagnostic en utilisant les derniers outils vidéo AI. Cette production élégante et moderne devrait principalement présenter des démonstrations d'enregistrement d'écran avec des repères visuels précis, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour assurer des explications techniques précises et en tirant parti du support de la bibliothèque de médias/stock pour des séquences pertinentes, garantissant la clarté pour un public technique.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation complète de 2 minutes axée sur l'amélioration de la collaboration interfonctionnelle en décrivant les meilleures pratiques pour la communication asynchrone. Ciblez cette pièce informative aux collaborateurs à distance et aux équipes interfonctionnelles, en employant un style visuel collaboratif et engageant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour représenter différents rôles d'équipe et leurs contributions, et assurez-vous qu'elle est facilement adaptable sur toutes les plateformes avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, favorisant de meilleurs résultats de projet grâce à des vidéos de formation efficaces.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation de Projet

Créez des vidéos de formation engageantes et efficaces sans effort, garantissant un transfert de connaissances clair et des résultats professionnels pour tout projet.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une sélection diversifiée de modèles professionnels ou commencez avec une scène vierge pour adapter votre vidéo de formation de projet.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Téléchargez votre matériel de formation spécifique, intégrez des enregistrements d'écran pour les tutoriels techniques, et générez des voix off pour guider votre audience.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Améliorations AI
Intégrez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les contrôles de marque, et utilisez les avatars AI pour présenter vos informations de manière engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation de haute qualité, ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité, et exportez-la pour un partage de connaissances fluide au sein de votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Informations Complexes de Projet

Transformez les détails de projet complexes et les tutoriels techniques en vidéos AI faciles à comprendre, rendant l'information complexe accessible à tous les membres de l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de tutoriels techniques et de vidéos de formation ?

HeyGen utilise des outils vidéo AI avancés, y compris le texte-à-vidéo à partir de script et les avatars AI, pour simplifier la production de tutoriels techniques et de contenu de partage des connaissances. Vous pouvez générer efficacement des voix off professionnelles et intégrer des enregistrements d'écran directement dans vos vidéos de formation pour une instruction complète.

HeyGen peut-il faciliter la production efficace de vidéos de formation pour les employés ?

Absolument ! HeyGen offre une gamme diversifiée de modèles et de scènes, parfaits pour créer des vidéos de formation engageantes pour les employés et d'intégration des clients. Cela vous permet de produire rapidement des vidéos de formation captivantes et efficaces sans nécessiter d'outils d'édition étendus ou d'expertise préalable en création vidéo.

Quelles fonctionnalités de collaboration sont disponibles dans HeyGen pour la formation de projet ?

HeyGen est conçu pour soutenir une collaboration fluide, permettant aux équipes de travailler ensemble efficacement sur des initiatives de création de vidéos de formation de projet. De plus, vous avez accès à une riche bibliothèque de médias stock et à des contrôles de marque robustes pour améliorer vos supports de formation avec des visuels professionnels et cohérents.

Comment HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes les vidéos de formation ?

HeyGen fournit des contrôles de marque puissants, vous permettant d'incorporer des logos personnalisés, des couleurs de marque et des polices spécifiques pour garantir que toutes vos vidéos de formation s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise. Nos modèles flexibles et nos outils d'édition intuitifs aident également à maintenir une apparence et une sensation cohérentes dans toutes vos communications internes et externes.

