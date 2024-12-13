Créateur de Vidéos de Résumé de Projet : Créez des Vidéos Explicatives Rapidement

Rationalisez votre production vidéo avec notre créateur de vidéos de résumé de projet, générant un contenu époustouflant à partir d'un simple script grâce au texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes ciblant les clients potentiels et les utilisateurs finaux, mettant en avant l'interface intuitive de notre nouvelle plateforme alimentée par l'IA. Présentez un style visuel moderne et engageant avec des animations fluides et une voix amicale et encourageante. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen ainsi que les avatars IA personnalisables pour rendre l'explication très accessible et facile à comprendre.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation de 2 minutes pour les membres de l'équipe interne en cours d'intégration à un nouvel outil d'analyse de données. Le style visuel doit être instructif et étape par étape, avec des démonstrations d'écran claires et des fonctionnalités mises en évidence, complétées par une voix calme et encourageante. Employez les sous-titres/captions de HeyGen et le vaste support de bibliothèque de médias/stock pour fournir des conseils complets et une accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Générez un rapport d'avancement de 45 secondes sous forme de vidéo marketing concise pour les parties prenantes clés et la direction, mettant en avant les récents jalons du projet et les objectifs de la feuille de route technique future. Adoptez un style visuel dynamique et professionnel avec des points de données clés affichés de manière proéminente et une voix articulée et autoritaire. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen ainsi que les avatars IA pour une présentation soignée adaptable à diverses plateformes de visualisation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Résumé de Projet

Créez facilement des vidéos de résumé de projet captivantes avec l'IA, transformant des mises à jour complexes en contenu engageant et facile à comprendre en quelques minutes.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles professionnels ou saisissez votre script pour commencer rapidement votre vidéo de résumé de projet.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars IA
Intégrez des avatars IA pour présenter votre résumé, offrant une présence dynamique et engageante à l'écran.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Améliorez votre vidéo en appliquant des contrôles de marque, y compris le logo et la palette de couleurs de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour générer votre vidéo finale de résumé de projet, prête pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez le Transfert de Connaissances de Projet

.

Générez rapidement des vidéos de résumé de projet et du contenu éducatif complet, assurant un transfert de connaissances efficace entre les équipes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo avec l'IA ?

HeyGen exploite des outils avancés d'IA, y compris les Avatars IA et le texte en vidéo à partir de script, pour rationaliser l'ensemble du flux de travail de création vidéo. Cette puissante plateforme de création vidéo IA agit comme une suite complète de montage vidéo, permettant aux utilisateurs de produire facilement du contenu professionnel.

Puis-je personnaliser les vidéos explicatives en utilisant les modèles de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen propose une large gamme de modèles personnalisables parfaits pour créer des vidéos explicatives dynamiques. Vous pouvez facilement intégrer des Avatars IA et utiliser l'éditeur intuitif de glisser-déposer pour personnaliser chaque aspect.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen fonctionne comme une solution complète de production vidéo, offrant des outils IA robustes pour la génération de voix off et la création de sous-titres. Les utilisateurs bénéficient de contrôles de marque complets, d'une vaste bibliothèque de médias et d'un redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour répondre à divers besoins de sortie.

Comment HeyGen peut-il servir de créateur efficace de vidéos de résumé de projet ?

HeyGen est un créateur idéal de vidéos de résumé de projet, permettant aux équipes de créer rapidement des vidéos à partir d'un simple script. Son interface intuitive et ses fonctionnalités de collaboration facilitent la condensation d'informations complexes en résumés engageants et partageables.

