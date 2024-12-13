générateur de résumé de projet : Obtenez des Insights Rapides avec l'AI

Transformez instantanément des vidéos longues en résumés concis. Utilisez des avatars AI pour présenter les points clés avec des horodatages et économisez un temps précieux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les "Créateurs de Contenu" sur la façon de transformer le contenu long de "Résumé Vidéo YouTube" en clips digestes. Le style visuel doit être moderne et rapide, accompagné d'une musique de fond entraînante, démontrant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour mettre en avant les points clés pour la rétention de l'audience.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes pour les chefs de projet et les équipes, présentant un "générateur de résumé de projet" qui aide à "Gagner du Temps" lors des réunions. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle élégante et corporative avec une voix off claire et autoritaire, soulignant comment la génération de voix off de HeyGen assure un message cohérent pour les mises à jour de projet.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel concis de 30 secondes pour les utilisateurs généraux, illustrant comment un "Générateur de Résumé Vidéo" peut instantanément fournir des "Points clés avec des horodatages" à partir de n'importe quelle vidéo. Le style visuel doit être propre et convivial, avec une voix énergique et utile, en veillant à mettre en avant la fonctionnalité de sous-titres/captions automatiques de HeyGen pour une accessibilité maximale et une compréhension rapide.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Résumé de Projet

Transformez sans effort les détails de votre projet en vidéos engageantes. Générez rapidement des résumés professionnels et impressionnez votre audience avec une communication visuelle claire et concise.

1
Step 1
Collez votre Résumé
Commencez par coller le texte de votre résumé de projet directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" le convertira en un récit captivant, agissant comme votre "Générateur de Résumé Vidéo" personnel.
2
Step 2
Choisissez votre Présentateur
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre résumé de projet. Associez-le à une voix naturelle pour donner vie à votre résumé avec une technologie "AI" de pointe.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels
Élevez votre vidéo en ajoutant des visuels pertinents et de la musique de notre vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock". Personnalisez l'apparence et la sensation à l'aide des contrôles de marque pour séduire votre audience, particulièrement utile pour les "Créateurs de Contenu".
4
Step 4
Générez et Partagez
D'un clic, "Générez" votre vidéo de résumé de projet. Utilisez le "Redimensionnement des ratios d'aspect et les exports" pour obtenir le format parfait pour n'importe quelle plateforme, vous aidant à "Gagner du Temps" en production.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Projet

.

Transformez des projets réussis en vidéos engageantes alimentées par AI, mettant efficacement en valeur les réalisations des clients et renforçant les relations avec eux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de résumé de projet ?

HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos de résumé de projet concises à partir de vos scripts en utilisant des avatars AI et des capacités robustes de texte-à-vidéo, vous faisant gagner un temps précieux.

Pour qui la fonctionnalité de résumé vidéo de HeyGen est-elle la plus bénéfique ?

HeyGen est extrêmement bénéfique pour les créateurs de contenu et les étudiants qui ont besoin de transformer des points clés ou des scripts en résumés vidéo professionnels. Il les aide à gagner du temps en utilisant des avatars AI et la génération de voix off pour produire rapidement du contenu court et engageant.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen utilise une AI de pointe pour fournir des avatars AI réalistes, une conversion texte-à-vidéo sophistiquée et une génération de voix off multilingue dans plus de 30 langues, simplifiant votre flux de production.

HeyGen prend-il en charge des formats vidéo polyvalents pour différentes plateformes ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser les ratios d'aspect et d'exporter vos vidéos générées par AI dans divers formats adaptés à n'importe quelle plateforme, garantissant que votre contenu a toujours une apparence professionnelle et de marque. Cela aide les créateurs de contenu à optimiser leur production.

